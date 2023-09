J. Wojciechowski dziękował rolnikom za bezpieczeństwo żywnościowe Polski i międzynarodowe

Unijny komisarz ds. rolnictwa Janusz Wojciechowski dziękował podczas niedzielnych warszawskich dożynek prezydenckich rolnikom za to, że zapewniają bezpieczeństwo żywnościowe nie tylko Polsce, ale też mają duży wkład w to bezpieczeństwo w Europie i na świecie.

Polska jest w pierwszej trójce wzrostu w gospodarce rolniczej w ostatnich latach i wielkim eksporterem żywności. Również w Unii Europejskiej Polska jest w pierwszej trójce eksporterów i poza unię, i na rynek wewnętrzny - podał unijny komisarz.

"To jest wielkie osiągniecie, przed którym chylę czoła i bardzo za to dziękuję" - powiedział Wojciechowski.

Dodał, że skala pomocy, którą otrzymuje polskie rolnictwo jest bez precedensu. "To jest historycznie największa pomoc, nigdy w tej skali takiej pomocy nie było - prawie 3,5 mld euro tej pomocy do tej pory" - podał.

Podał, że Komisja Europejska w ostatnich sześciu miesiącach szesnaście razy podejmowała decyzje uwzgledniające zgodę na pomoc dla polskich rolników. "To w większości środki z polskiego budżetu, to wielka pomoc największa historycznie, ale też geograficznie, bo w żadnym innym kraju UE takiej pomocy nie ma" - podkreślił w wystąpieniu Wojciechowski.

Dziękował za doprowadzenie do zakazu zakupu ukraińskiego ziarna w pięciu krajach przygranicznych UE, który obowiązywał od maja. "Ten zakaz spełnił swoje zadanie bardzo skutecznie - uporządkował rynek w Polsce i tych pozostałych krajach, ale też pomógł eksportowi z Ukrainy" - ocenił.

Podał, że przez te kraje przed zakazem Ukraina przesyłała 2,9 mln ton ziarna miesięcznie, ale od maja, gdy trzeba było przesyłać zboże przez nie tranzytem wzrósł do 3,4 mln ton miesięcznie, rekord jest w sierpniu - 4 mln ton.

Powiedział, że żałuje, iż ten zakaz nie został przedłużony, co - jak ocenił - wynikało ze sprzeciwu samej Ukrainy.

"To jest niestety błąd Ukrainy. To, co dobrze działało, powinno dalej funkcjonować. Mam wrażenie, że nie o interes rolników chodziło, tylko jakieś inne interesy były tu aktywne" - powiedział. Dodał, że wierzy, iż sprawa ta będzie jeszcze analizowana i weryfikowana.

Prosił o wsparcie prezydenta i polskich władz zainicjowanego przez niego strategicznym dialogu nad przyszłością rolnictwa i pomocy rolnikom w Europie.