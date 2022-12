J. Wojciechowski o Kodeksie rolnym: wejście w życie pierwszej części przepisów to kwestia tygodni

Wejście w życie pierwszej części przepisów Kodeksu rolnego to "kwestia raczej tygodni, niż miesięcy" - powiedział w niedzielę PAP unijny komisarz ds. rolnictwa Janusz Wojciechowski.

W niedzielę w Przysusze (woj. Mazowieckie) odbyło się Zgromadzenie Polskiej Wsi z udziałem przedstawicieli Prawa i Sprawiedliwości, rządu, rolników, przetwórców i handlowców.

Wojciechowski pytany przez PAP o najważniejsze propozycje, o których rozmawiano podczas Zgromadzenia, odpowiedział: "Chodzi o to, żeby rolnikom, którzy zabezpieczają nam bezpieczeństwo żywnościowe - znakomicie to robią w tym bardzo trudnym czasie, kryzysowym - zapewnić bezpieczeństwo ekonomiczne. To próbujemy zapewnić przez wspólną politykę rolną, przez fundusze, które płyną na polską wieś, przez plan strategiczny, który przewiduje 25 miliardów euro na pomoc rolnikom w ciągu najbliższych pięciu lat. To są duże fundusze".

Dodał, że "oprócz tego wsparcia finansowego potrzebne jest bezpieczeństwo prawne, a więc Kodeks rolny, który już w najbliższym czasie wprowadzi pewne zasady, które będą chronić rolników na przykład przed nieuczciwymi firmami skupowymi, które biorą od rolników produkty rolne i nie płacą za te produkty, które będą bronić rolników przed nadużywaniem władzy przez różnego rodzaju inspekcje, które nie naruszając prawa, ale bardzo formalnie traktują niektóre uchybienia rolników, wcale przez nich niezawinione".

Wskazał, że "chodzi o to, żeby wprowadzić taki przepis, jaki już jest w prawie europejskim, że rolnik nie odpowiada za drobne uchybienia, które nie wyrządziły większej szkody, które sam naprawił albo, które wynikają nie z jego błędów, tylko z błędów innych organów". "Taki klasyczny przykład z przeszłości to rolnik, który zgłaszał wniosek o dopłaty, zgłaszał powierzchnię działki według mapy geodezyjnej, ta mapa okazywała się błędna. Rolnik, mimo że o tym nie wiedział, był ścigany za to, że podał nieprawidłową wielkość działki. Teraz takie rzeczy już nie będą się zdarzać" - zapewnił Wojciechowski.

Na pytanie o to, kiedy te rozwiązania mogą wejść w życie poinformował, że "pierwsza część przepisów, te przepisy ogólne, ale mające moc prawną, to jest kwestia raczej tygodni, niż miesięcy". "Może wiosną mogą już się pojawić w polskim prawie, one wymagają konsultacji z rolnikami, bo nic +o rolnikach, bez rolników+ nie powinno się odbywać. Oczywiście o tym zdecyduje polski parlament i rząd" - zaznaczył.

Odnosząc się do kwestii kontroli transportu zboża ukraińskiego powiedział, że "muszą to wyjaśnić polskie władze". "One są odpowiedzialne za kontrole towarów przywożonych na terytorium Polski. Tak jest w Unii Europejskiej, że każdy kraj, przez którego granice przekracza towar, zapewniają taki system kontroli. Wiem, że są skargi rolników, nie tylko z Polski, na to, że niektórych produktów wpływa zbyt wiele. Tu chodzi na przykład o kukurydzę, rzepak, ziarno słonecznika - to akurat nie w Polsce - skarżą się na to Rumunia, Bułgaria" - przekazał Wojciechowski. "Złożyłem deklarację, że Komisja Europejska przeanalizuje, czy rzeczywiście import niektórych produktów, jak wspomniane tu zboża czy drób, nie jest zbyt duży, nie zagraża stabilności rynku europejskiego, także rynku polskiego" - dodał.

Jak mówił, "pomagać Ukrainie powinniśmy, bo Ukraina walczy za nasze wspólne bezpieczeństwo, broni Polski i Europy, więc pomoc jest niezbędna". "Rolnicy nie mogą być pozostawieni sami sobie, to znaczy nie może być tak, że cenę tej pomocy płacą sami rolnicy, dlatego ten system kontyngentów celnych dla Ukrainy, będzie zweryfikowanych przez Komisję Europejską w niedługim czasie. Skala tego importu nie jest aż na tyle wielka, że można się spodziewać, że rynek wróci do normy po niedługim czasie" - ocenił unijny komisarz ds. rolnictwa.

