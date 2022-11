Jabłoński: Mamy nadzieję na rozsądne porozumienie ws. tarczy antyinflacyjnej

Rozmawiamy z Brukselą o funkcjonowaniu tarczy antyinflacyjnej; mamy nadzieję, że uda się doprowadzić do rozsądnego porozumienia, ale trzeba zdać sobie sprawę, że też w tych sprawach są naciski na KE, żeby Polsce utrudniać funkcjonowanie - powiedział wiceszef MSZ Paweł Jabłoński.

Dopytywany, kto naciska na KE, Jabłoński powiedział, że są to przede wszystkim politycy, którym zależy na zmianie rządu w Polsce.

Rząd może wycofać się z tarczy antyinflacyjnej. Są naciski Komisji Europejskiej

W poniedziałek ( listopada) "Dziennik Gazeta Prawna" napisał, że rząd rozważa wycofanie się z tarczy antyinflacyjnej, nie tylko dlatego, że szuka oszczędności, ale w grę wchodzi również obawa przed interwencją Komisji Europejskiej. Z ustaleń "DGP" wynika, że Komisja Europejska przekazała Warszawie na piśmie wątpliwości, odnośnie do rozwiązań zawartych w tarczy. Chodzi o obniżone stawki VAT na gaz, paliwa silnikowe i nawozy.

Tego samego dnia premier Mateusz Morawiecki pytany na konferencji prasowej, czy zapadła decyzja o rezygnacji z tarcz antyinflacyjnych, odpowiedział, że z tarczy antyinflacyjnej nie rezygnujemy, a jedynie przyjmie ona nową formę ze względu - jak powiedział - na brak zgody na nią ze strony KE.

Jest szansa na kontynuowanie tarczy antyinflacyjnej?

W czwartek (10 listopada) w Radiu Zet, Jabłoński był pytany, czy jest szansa na to, by Bruksela jednak nie postawiła weta w sprawie kontynuowania tarczy antyinflacyjnej oraz czy w tej sprawie tak naprawdę Polska nie jest bezbronna.

"Oczywiście, że nie jesteśmy bezbronni, w tej sprawie też rozmawiamy i mamy nadzieję, że uda się doprowadzić do jakiegoś rozsądnego porozumienia" - odparł wiceszef MSZ.

Jak mówił, trzeba też zdawać sobie sprawę z tego, że "również w tych sprawach są naciski na Komisję Europejską, żeby Polsce utrudniać funkcjonowanie".

Dopytywany, kto naciska na KE, Jabłoński powiedział, że są to "przede wszystkim politycy, którym zależy na zmianie rządu w Polsce". "Zarówno politycy polskiej opozycji, też część polityków w innych stolicach europejskich, przecież nie jest tajemnica, że również w Europie, również w Brukseli decydują kwestie polityczne" - powiedział Jabłoński.

Tarcza antyinflacyjna została przedłużona do końca 2022 r.

W ramach tarczy antyinflacyjnej, która została przedłużona do końca 2022 r., stawka 0 proc. VAT obejmuje podstawowe produkty spożywcze opodatkowane wcześniej 5 proc. podatkiem. Stawka 0 proc. VAT ma także zastosowanie do nawozów, środków ochrony roślin i innych środków wspomagających produkcję rolniczą (zamiast 8 proc.), a także do gazu ziemnego (zamiast 23 proc., a od 1 lutego 2022 r. 8 proc.). Stawka 5 proc. VAT z kolei stosuje się także do energii elektrycznej i cieplnej (zamiast 23 proc., a od 1 lutego 2022 r. 8 proc.), a 8 proc. VAT do paliw silnikowych (zamiast 23 proc.).

Tarcza Antyinflacyjna obniża stawki akcyzy do poziomu minimum unijnego na energię elektryczną i niektóre paliwa silnikowe, tj. olej napędowy, biokomponenty stanowiące samoistne paliwa, benzynę silnikową, gaz skroplony LPG; zwalnia z tego podatku energię elektryczną wykorzystywaną przez gospodarstwa domowe; obniża akcyzę do poziomu minimum unijnego na lekki olej opałowy. Ponadto tarcza wyłącza sprzedaż paliw silnikowych z podatku od sprzedaży detalicznej.

Każda tarcza, to większy deficyt. Minister finansów o tym, czy grozi nam katastrofa

