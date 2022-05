Jabłoński: polskie stanowisko w sprawie sankcji jest jasne - całkowite embargo na ropę i gaz z Rosji

Polskie stanowisko w sprawie sankcji jest jasne - powinno być całkowite embargo Europy na ropę i gaz z Rosji - oświadczył w poniedziałek wiceminister spraw zagranicznych Paweł Jabłoński. Potrzebne są tu odważne decyzje polityczne; jesteśmy w trakcie rozmów z naszymi partnerami - dodał.

Wiceszef MSZ na konferencji prasowej był pytany o to, jakie są rozważane kolejne sankcje na Rosję w związku z agresją na Ukrainie.

Wiceminister podkreślił, że wprowadzone dotychczas sankcje były bardzo ważnym krokiem, ale niewystarczającym. "Rosja szuka sposobów obchodzenia tych sankcji, omijania ich, wykorzystywania pewnych luk, które udaje jej się znajdować. A przede wszystkim, w dalszym ciągu Rosja nie została odcięta od pieniędzy za surowce - za ropę naftową i za gaz" - wskazał Jabłoński.

Przypomniał, że to główne źródła dochodów, które "pozwalają Putinowi finansować wojnę w Ukrainie".

Podkreślił, że polskie stanowisko w sprawie sankcji na ropę i gaz z Rosji jest jasne - powinno być całkowite embargo Europy na te surowce. "Ropa naftowa w odróżnieniu od gazu charakteryzuje się tym, że dużo łatwiej jest znaleźć alternatywne źródła dostaw z innych regionów świata. Transport gazu jest procesem technologicznie znacznie bardziej wymagającym" - zaznaczył.

Zwrócił jednocześnie uwagę, że ropa naftowa stanowi ponad 75 proc. dochodów Rosji ze sprzedaży węglowodorów. "To oznacza, że tak naprawdę jeżeli nie odetniemy Putinowi tego źródła dochodu, to on dalej będzie miał środki na finansowanie wojny. Powinniśmy to zrobić jak najszybciej" - dodał wiceminister.

Przyznał jednocześnie, że rząd zdaje sobie sprawę z kosztów ekonomicznych tego posunięcia, jednak - jak zaznaczył - jeżeli wojna będzie nadal trwała, to te koszty będą coraz większe.

Wiceminister przekonywał, że "Putina trzeba jak najszybciej odciąć od pieniędzy". "A jednocześnie trzeba pozbawić go pieniędzy, które zgromadził przez lata w postaci rezerw, w postaci środków, które pozwalają mu także dokonywać dzisiaj interwencji na swoim rynku wewnętrznym, a także pozwalają mu na finansowanie działań wojennych" - wskazał wiceszef resortu.

Jak dodał, rezerwy rosyjskich oligarchów zgromadzone w światowych bankach muszą zostać skonfiskowane.

Wiceszef MSZ podkreślił, że potrzebne są obecnie odważne decyzje polityczne. "Jesteśmy w trakcie rozmów z naszymi partnerami, aby znaleźć ten optymalny, najbardziej skuteczny sposób, by tę konfiskatę skutecznie przeprowadzić" - powiedział Jabłoński.

