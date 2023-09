Jabłoński: wartość inwestycji w PSI w 5 lat niewiele mniejsza od tej z poprzednich 24 lat

W ciągu 5 lat działania Polskiej Strefy Inwestycji wydano ponad 2,5 tys. decyzji o wsparciu nowych przedsięwzięć o wartości 114,3 mld zł; to niewiele mniej od wartości inwestycji z poprzednich 24 lat, kiedy pomocy udzielano w specjalnych strefach ekonomicznych – mówił wiceszef MSZ Paweł Jabłoński.

"W ciągu pięciu lat praktycznie wyrównaliśmy wynik z poprzedniego ćwierćwiecza, a tego będzie jeszcze dużo, dużo więcej. Polska jest dzisiaj jednym z najbardziej atrakcyjnych rynków" - powiedział w poniedziałek wiceminister, odpowiadający w resorcie spraw zagranicznych m.in. za tzw. dyplomację ekonomiczną, promocję Polski wśród inwestorów zagranicznych, wspieranie polskiego eksportu oraz ekspansji zagranicznej polskich firm.

W latach 1995-2018, kiedy wsparcie dla inwestorów było udzielane w formule specjalnych stref ekonomicznych, łączna wartość inwestycji wyniosła 119,2 mld zł. Obecnie, od pięciu lat, wsparcie dla przedsięwzięć inwestycyjnych jest realizowane na terenie całej Polski, bez ograniczeń terytorialnych.

Podczas poniedziałkowej konferencji w Katowicach, poświęconej podsumowaniu działania pięciu lat Polskiej Strefy Inwestycji, Paweł Jabłoński ocenił, że obecnie charakter atrakcyjności Polski jako miejsca lokowania inwestycji jest inny niż w przeszłości, kiedy Polska konkurowała głównie niższymi kosztami pracy. Wiceminister podkreślił, że wraz ze wzrostem wynagrodzeń, a tym samym kosztów pracy, w Polsce wzrosła także jakość pracy.

"To jest coś, czego dziś nam zazdroszczą. Wynagrodzenia są jeszcze trochę niższe niż w Europie Zachodniej, ale relacja kosztów do jakości jest u nas jedną z najkorzystniejszych - na pewno w Europie, a nawet można powiedzieć, że na świecie" - powiedział wiceszef MSZ oceniając, że Polska zaczęła wychodzić - jak mówił - "z pułapki średniego rozwoju".

"Wciąż istnieje dystans do najbogatszych krajów, ale dynamika nadganiania bardzo się poprawiła. Kolejne firmy interesują się tym, aby lokować w Polsce inwestycje wysokiej jakości. Perspektywy wyglądają naprawdę dobrze. Jesteśmy optymistycznie nastawieni na to, że kolejne lata będą przynosiły nowe inwestycje, nowe decyzje o wsparciu" - powiedział wiceminister Jabłoński.

Jak poinformował, w pierwszym roku działania Polskiej Strefy Inwestycji (2018) wydano 348 decyzji o wsparciu, w 2019 - 353, w 2020 - 372, w 2021 - 713, w 2022 - 447, a do końca sierpnia tego roku 288 - w sumie takich decyzji było dotąd 2521.

39 proc. kapitału zainwestowały firmy polskie, 16 proc. niemieckie, a 9 proc. koreańskie. Dominują inwestycje w branżach środków transportu oraz żywności wysokiej jakości.

Trzecia część wartości inwestycji polskich przedsiębiorców pochodzi od mikro, małych i średnich firm. Według wiceministra Jabłońskiego dzięki PSI nastąpiło równomierne rozłożenie narzędzi wsparcia inwestycji w całej Polsce, na czym korzystają także mniejsze ośrodki, gdzie przybywa miejsc pracy. Przypomniał, że kolejna strefa przemysłowa, gdzie będą mogli lokować się inwestorzy, powstanie niebawem w Raciborzu.

Jak podano podczas konferencji, ogółem inwestycje w ramach Polskiej Strefy Inwestycji dadzą ich ok. 45,5 tys., natomiast firmy, które do 2018 roku ulokowały się w specjalnych strefach ekonomicznych, dały ok. 332 tys. miejsc pracy.

Wiceszef MSZ podziękował samorządom za dobrą współpracę przy pozyskiwaniu i tworzeniu warunków dla inwestorów w ramach PSI. Podkreślił, że ważne jest zachowanie równowagi między inwestycjami kapitału polskiego i zagranicznego, a także dbanie o jakościowy aspekt pozyskiwanych przedsięwzięć, z których wiele opartych jest na najnowocześniejszych technologiach.