Jabłoński: ważne, by każdy wspierał bezpieczeństwo i obronę granic, jak to może robić

To ważne, aby każdy z nas wspierał nasze bezpieczeństwo, obronę naszych granic tak, jak to może robić – ocenił w piątek w Rudzie Śląskiej wiceszef MSZ Paweł Jabłoński na konferencji dotyczącej zaangażowania spółek z Grupy Węglokoks w budowę zapory na granicy polsko-białoruskiej.

Wiceminister spraw zagranicznych uczestniczył w zorganizowanej w Rudzie Śląskiej konferencji prasowej senator PiS Doroty Tobiszowskiej. Senator potwierdziła wcześniejszą zapowiedź Grupy Węglokoks, że w całości zabezpieczy ona ok. 51 tys. ton stali w postaci profili i kształtowników, z których powstanie ok. 187-kilomerowa zapora na granicy polsko-białoruskiej.

Wiceminister Jabłoński podkreślił, że sprawa dotyczy bardzo ważnego aspektu polityki międzynarodowej - polskiego bezpieczeństwa. "To jest sprawa dzisiaj absolutnie najważniejsza, sprawa, która jest priorytetem nie tylko dla ministerstwa sprawa zagranicznych, ale dla całego polskiego rządu" - zapewnił przedstawiciel rządu.

"To, co robi premier Mateusz Morawiecki, co robi prezydent Andrzej Duda - chociaż tutaj cała administracja państwowa jest zaangażowana, ministerstwo obrony, ministerstwo spraw wewnętrznych, ministerstwo spraw zagranicznych i wszystkie inne resorty i przede wszystkim - bo to nie chodzi o władze, o oficjeli - nasi strażnicy graniczni, nasi żołnierze, nasi policjanci, ludzie, którzy każdego dnia na tej granicy narażają swoje życie, swoje zdrowie dla naszego bezpieczeństwa: tym wszystkim ludziom jesteśmy winni wdzięczność" - mówił wiceminister SZ.

"Chciałbym to podkreślić, bo to naprawdę bardzo ważne, aby wspierać naszych żołnierzy, naszych policjantów, naszych strażników granicznych" - stwierdził. "A jeszcze ważniejsze jest to, żeby każdy z nas wspierał nasze bezpieczeństwo, obronę naszych granic tak, jak to może robić - i to, co dzisiaj możemy ogłosić, że śląskie spółki, polskie i śląskie spółki, będą mogły dzięki tej współpracy wspierać swoimi zasobami, swoimi siłami, budowę zapory granicznej, tego całego systemu umocnień, który zapewni naszemu krajowi bezpieczeństwo" - zaakcentował Jabłoński.

Jak dodał, to niezwykle ważne, że takie działania odbywają się za pośrednictwem spółek polskich, a z punktu widzenia mieszkańców regionu - spółek ze Śląska. "Bardzo chciałbym podziękować pani senator Tobiszowskiej za jej działanie w tej sprawie, za to, że jej wysiłkami udało się też do tego działania doprowadzić, żeby właśnie te spółki mogły funkcjonować, mogły uczestniczyć w tym przedsięwzięciu" - zaznaczył. Dzięki temu - jak mówił - "zapewniamy bezpieczeństwo Polsce, zapewniamy także miejsca pracy, zapewniamy zamówienia dla spółek na Śląsku".

Prezes spółki Huta Pokój Profile z Rudy Śląskiej Zbigniew Przebindowski zaznaczył, że jest ona jednym z największych w Polsce producentów profili zimnogiętych i gorącowalcowanych, które będą stanowiły podstawę wykonania konstrukcji płotu na granicy z Białorusią. "Jest to dla nas duże wyzwanie, ale jest to produkt standardowy, który produkujemy od wielu, wielu lat i sądzę, że nie będzie z tym problemu, aby dostarczyć go w odpowiedniej jakości i w ilościach wymaganych" - ocenił.

Prezes gliwickiej Huty Łabędy Marek Palka wskazał, że projekt zabezpieczy moce produkcyjne zakładu przez trzy miesiące. Przypomniał, że kiedyś Łabędy konkurowały w produkcji profili z Hutą Pokój. "Dziś współpracujemy, wykorzystujemy efekt skali, aby ten mur stanął w rejonie naszej granicy i był solidny, dobrze zrobiony. Sami nie bylibyśmy w stanie tego dokonać. W grupie Węglokoksu wraz z Hutą Pokój jesteśmy silnym polskim podmiotem (…) i cała grupa będzie ciężko pracowała, żeby zachować odpowiednie tolerancje i żeby ten płot powstał szybko i sprawnie" - zadeklarował.

We wtorek pełnomocnik ds. przygotowania i realizacji zabezpieczenia granicy państwowej Marek Chodkiewicz poinformował, iż panele do budowy zapory na granicy polsko-białoruskiej będą dostarczone przez konsorcjum dwóch polskich spółek - Grupy Węglokoks i Mostostalu Siedlce.

W środę prezes Węglokoksu Tomasz Heryszek przekazał PAP, że spółki Grupy Węglokoks: Huta Łabędy w Gliwicach i Huta Pokój Profile w Rudzie Śląskiej będą odpowiedzialne za produkcję kształtowników i profili zimnogiętych, natomiast rolą spółek Huta Pokój Konstrukcje i ZEM Łabędy będzie - na bazie tych profili - produkowanie, spawanie i ocynkowanie przęseł tej zapory.

Prezes Węglokoksu uściślił, że gotowe elementy będą transportowane ze Śląska w wyznaczone miejsca blisko granicy, skąd odbiorą je firmy montujące zaporę. Spółki z Grupy Węglokoksu wyprodukują mniejszą część (kilka tysięcy z potrzebnych ponad 37 tys.) gotowych przęseł; pozostałymi zajmie się Mostostal Siedlce, na bazie dostarczonych przez Węglokoks profili i kształtowników. Całą stal do produkcji zabezpieczy Grupa Węglokoks.

