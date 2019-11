Jacek Czaputowicz: Polska będzie zmierzać do grona G20

Droga do G20, o aspirowaniu do której podczas piątkowej uroczystości w przeddzień Dnia Służby Zagranicznej mówił prezydent Andrzej Duda, to wyraźny cel na przyszłość - oznajmił 16 listopada szef MSZ Jacek Czaputowicz.

Jacek Czaputowicz uważa, że należy sobie stawiać ambitne cele.

Szef dyplomacji ocenił, że Polska cieszy się w świecie dobrym wizerunkiem.

Czaputowicz nakreślił też cele dla polskiej dyplomacji na najbliższe cztery lata.