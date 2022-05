Jacek Janiszewski: Polska i Ukraina razem stanowią przeciwwagę dla Niemiec i Rosji

Polska i Ukraina razem stanowią przeciwwagę dla Niemiec i Rosji - powiedział w rozmowie z PAP pomysłodawca i organizator forum gospodarczego Welconomy w Toruniu dr Jacek Janiszewski. Były minister rolnictwa ocenił, że od kilkuset lat nie było takiej szansy zbliżenia obu narodów.

"To jest właśnie taki moment - nieprawdopodobnie ważny historycznie, bo od kilkuset lat nie mieliśmy szansy, żeby naród ukraiński i polski były bardzo blisko związane. Żebyśmy nie mieli obcych dla siebie bohaterów narodowych, którzy - albo my ich albo oni nas - gdzieś tam mordowali. (...) Mamy niesamowitą okazję i tę okazję chcę przez Welconomy także wykorzystać - zbliżenia narodów, biznesów, polityki międzynarodowej" - powiedział PAP Janiszewski.

W jego ocenie Polska i Ukraina - działające razem, stanowią nieprawdopodobną siłę, przeciwwagę w stosunku do Niemiec i do Rosji.

"To tworzy pewien nowy ład i na pewno wszyscy na świecie, a duża część w Europie, będzie nam w tym przeszkadzała. Welconomy stawia sobie za zadanie, aby wyprzedzać te ataki, hejty jednych na drugich, bo to nikomu nie służy, a tylko innym narodom. Oba narody się już o tym przekonały, bo tak naprawdę państwo ukraińskiej prawdziwe jest dopiero teraz, a nas - przez nieodpowiedzialność - także nie było na mapach przez 123 lata. Gdy dawaliśmy się na siebie napuszczać, to inni tylko na tym korzystali. To musimy wyeliminować. Musimy mieć więcej w swojej świadomości, mentalności - myślenia anglosaskiego niż wschodniego" - ocenił.

Dodał, że ostrzeżenia - takie jak COVID-19 czy wojna wywołana przez Rosję w Ukrainie - będą miały skutki globalne. Cały świat będzie cierpiał z ich powodu.

"To jednak także okazja do zmiany myślenia z tu i teraz na to, co będzie kiedyś. (...) Wydawało się, że jest stagnacja i tylko poprawność będzie się liczyła. A tu nagle COVID się pojawia, który integruje cały świat. Wreszcie wojna, która wskazuje, że nawet w tak cywilizowanych przestrzeniach życia społecznego jak Europa może się zdarzyć nieszczęście" - podkreślił Janiszewski.

Za rok odbędzie się już 30. edycja Welconomy Forum. Organizatorzy już pewne rzeczy postanowili. Jubileuszowa edycja będzie się w Toruniu zbiegała z 550. rocznicą urodzin Mikołaja Kopernika.

"To będzie dla nas wszystkich ciekawe. Determinacja, aby to wszystko dobrze przygotować w przyszłym roku jest bardzo duża. Tworzymy także pewien projekt, który dość nieśmiało chcemy nazwać +trójkątem toruńskim+. Każdego roku będziemy zapraszali dwa państwa, które będą liderami, partnerami Welconomy. W tym roku była to przede wszystkim Litwa i trochę Ukraina - ze względu na wojnę. W przyszłym roku chcemy zaprosić do współpracy Włochy i Francję" - powiedział PAP Janiszewski.

29. edycja forum gospodarczego Welconomy odbyła się w poniedziałek i we wtorek w Toruniu. Jednym z gości był wicepremier, minister rolnictwa i rozwoju wsi Henryk Kowalczyk.

