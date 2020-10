Jacek Libucha prezesem PZL-Świdnik

Jacek Libucha, biznesmen i były oficer liniowy, został nowym prezesem PZL-Świdnik – poinformowała w środę włoska grupa Leonardo, do której należy zakład w Świdniku.

"Jacek Libucha został prezesem zarządu PZL-Świdnik. Marco Lupo, który dodatkowo pełnił tę funkcję ad interim w ostatnich miesiącach, kontynuuje swoją dotychczasową funkcję na stanowisku prezesa Leonardo Polska" - poinformowała firma.

Libucha to menadżer z 20-letnim dorobkiem zawodowym w Polsce i za granicą. Przez ostatnie 12 lat pracował w Boston Consulting Group, gdzie zasiadał w zarządzie i był liderem Praktyki Dóbr Przemysłowych i Energetyki w Polsce. Zajmował się inwestycjami kapitałowymi, przekształceniami i optymalizacją procesów przemysłowych dla największych firm na polskim rynku. Ukończył IESE Business School w Barcelonie, uzyskując tytuł MBA. Wcześniej ukończył studia magisterskie na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Przed rozpoczęciem kariery biznesowej przez 11 lat służył w wojsku, gdzie zyskał doświadczenie w przygotowywaniu i prowadzeniu operacji z użyciem śmigłowców. Był m.in. dowódcą szwadronu szturmowego 25. Brygady Kawalerii Powietrznej. Jest absolwentem Wyższej Szkoły Oficerskiej im. Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu, U.S. Coast Guard Academy w New London oraz U.S. Army Ranger School w Georgii. Dwukrotnie uczestniczył w zagranicznych operacjach wojskowych.

Pochodzi ze Strzyżowa w woj. podkarpackim, jest żonaty, ma dwie córki. Jest podróżnikiem i amatorem sportu; w styczniu br. samotnie zdobył Biegun Południowy.

Grupa zapewniła, że nowy zarząd ma "bogate doświadczenie biznesowe, międzynarodowe oraz wiedzę ekspercką w zakresie wojskowości", a powołanie go pozwoli "na utrzymanie solidnego partnerstwa z polskimi instytucjami rządowymi i wojskowymi w zakresie kluczowych wymagań oraz zagwarantuje gotowość ze strony PZL-Świdnik, w ściślej współpracy z Leonardo, dla zaspokajania wszelkich potrzeb wyrażonych przez strategicznych odbiorców".

PZL-Świdnik jest producentem śmigłowca W-3 Sokół. Do tej pory maszyna wyprodukowana w ponad 180 egzemplarzach trafiła do kilkunastu krajów na świecie. Głównym użytkownikiem W-3 jest Wojsko Polskie, w którym śmigłowce tego typu służą m.in. w wersjach transportowych, wsparcia pola walki (Głuszec), ratownictwa morskiego (Anakonda) i transportu VIP. Od 10 lat zakłady w Świdniku należą do koncernu Leonardo (wcześniej AgustaWestland). W kwietniu MON podpisało wartą 1,65 mld zł umowę na cztery produkowany przez tę grupę śmigłowce AW101 dla Marynarki Wojennej.