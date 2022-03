Jacek Piechota: Potrzebny będzie plan Marshalla dla Ukrainy

Agresor niszczy podstawy funkcjonowania państwa – mamy informację, że atak wymierzony jest nie w tylko w obiekty wojskowe, ale i infrastrukturę cywilną – sieci energetyczne, ciepło, wodę - mówi w rozmowie z WNP.PL Jacek Piechota, prezes (ze strony polskiej) Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej.

Jak działa ukraińska gospodarka w tych pierwszych dniach wojny?



Jacek Piechota: - Dzisiaj wszystko jest podporządkowane jednemu celowi – obronie Ukrainy, trudno zatem mówić o realizacji biznesplanów, nowych projektach biznesowych czy funkcjonowaniu gospodarki jako takiej.



To oczywiste, że nie możemy mówić o normalnej komercyjnej działalności. Miałem na myśli podstawową infrastrukturę – zaopatrzenie w energię, ciepło itp.



- Mamy informacje od naszych przedsiębiorców czy działaczy z ukraińskiej strony – a Izba ma 12 regionalnych przedstawicielstw po ukraińskiej stronie, co daje nam w miarę szeroki obraz sytuacji - w zdecydowanej większości udaje się zapewnić zaopatrzenie w podstawowe produkty żywnościowe, zapewnić dostawy ciepła, wody, energii - w takim stopniu, jak to tylko możliwe w tej ekstremalnej sytuacji. Większość Ukrainy funkcjonuje i zapewnia niezbędne środki do życia swoim obywatelom.



Z drugiej strony: trwa mobilizacja i cześć pracowników opuszcza miejsca pracy, by bronić ojczyzny. Jednocześnie trwa ogromny proces tworzenia warunków dla zapewnienia bezpieczeństwa rodzinom. Stąd to, co widzimy na naszej granicy: mężczyźni dowożą kobiety i dzieci, zostawiają je tam i wracają walczyć. To są naprawdę dramatyczne sytuacje!



Trzeba też powiedzieć, że jest też ruch w drugą stronę. Mamy chłopaków z Izby, którzy szykują się do wyjazdu do Ukrainy, by tam walczyć….



Czy możemy w jakiś sposób szacować straty? Wszak ukraińska gospodarka ponosiła straty jeszcze przed inwazją...



- Ukraina podawała, że w wyniku presji, jakiej ten kraj był poddany w tygodniach poprzedzających inwazję, traciła dwa-trzy miliardy dolarów miesięcznie.



Już zatem tamte straty jeszcze sprzed inwazji okazały się bardzo poważne. Oczywiście, pomoc deklarowana przez Zachód była bardzo potrzebna, ale jednak 1,2 mld euro z Unii czy miliard ze Stanów Zjednoczonych - to krople w morzu potrzeb.



Zwłaszcza biorąc pod uwagę obecne zniszczenia wywołane działaniami zbrojnymi…



- Dziś, widzimy, że agresor niszczy podstawy działania państwa – atak wymierzony jest nie w tylko w obiekty wojskowe, ale i infrastrukturę cywilną: sieci energetyczne, ciepło, wodę. To wszystko jest ukierunkowane w zniszczenie podstaw funkcjonowania państwa. Już po tych pierwszych dniach wojny straty są na pewno bardzo poważne.

- Oby było z kim te odbudowę realizować, bo jeśli Putin zrealizuje swój scenariusz i osadzi tam jakiś marionetkowy rząd, będzie to oznaczało kolejne restrykcje, a to wszystko dzieje się kosztem ukraińskiego społeczeństwa... To przerażająca wizja.Mam głęboką nadzieję, że wszyscy razem – gdy będziemy mieli taką możliwość – zaangażujemy się w odbudowę Ukrainy. I mimo wszystko już dzisiaj trzeba myśleć o nowym Planie Marshalla dla tego państwa.- Ukraina praktycznie od rewolucji godności, a jeszcze bardziej - od agresji na Krym w 2014 roku konsekwentnie przeorientowała swą gospodarkę. To - z jednej strony - efekt zmiany nastrojów, z drugiej – reakcji na bieżące czynniki wpływające na gospodarkę (przypomnijmy, że wówczas mieliśmy do czynienia z także z rosyjskimi blokadami). Podczas rewolucji godności był moment, kiedy zablokowano niemal cały przepływ towarów przez granicę.To wszystko powodowało, że od tamtego czasu struktura współpracy gospodarczej Ukrainy z zagranicą zdecydowanie się zmieniła. Przed umową stowarzyszeniową z Unią ponad 40 proc wymiany handlowej było realizowane z Federacją Rosyjską, 40 proc z Chinami, a blisko 20 proc z wszystkimi krajami UE.Kilka następnych lat przyniosło diametralne zmiany. Do wczoraj 60 proc obrotów przypadało na Unię Europejską, Rosja spadła w ostatnich latach na trzecie miejsce, jeśli chodzi o obroty handlowe i obecnie zajmuje miejsce po Chinach i - właśnie tak – po Polsce. Coraz wyżej pięła się też Turcja. Rola Rosji w ukraińskiej wymianie handlowej systematycznie spadała.Po 2014 roku nastroje w Ukrainie były bardzo krytyczne wobec kapitału rosyjskiego. Nawet w naszej Izbie mieliśmy takie przypadki, że rosyjskie spółki - poprzez rejestracje w Polsce - chciały działać na terytorium Ukrainy, bo - występując tam pod swoim szyldem - spotykały się z tak negatywnym nastawieniem, że działalność była mocno utrudniona.Nie jestem w stanie podać dokładnych liczb dotyczących skali zaangażowania rosyjskiego kapitału na Ukrainie - z pewnością jednak trend był mocno spadkowy.- Ukraina już kilka lat temu przestała korzystać z rosyjskiego gazu, chociaż oczywiście pozostawała krajem tranzytowym, co dawało jej znaczące przychody. Jak udało im się z tego gazu zrezygnować?Przede wszystkim bardzo konsekwentnie zmniejszano zapotrzebowanie wewnętrzne; Ukraina w pewnym momencie zużywała prawie 60 mld m szesc. gazu rocznie – to była ogromnie energochłonna gospodarka. Ukraińcy wprowadzili bardziej rynkowe ceny na gaz i dla celów przemysłowych, i dla gospodarstw domowych, co tworzyło coraz większą presję na oszczędności. Zdecydowanie stawiali też na własne wydobycie i import z innych kierunków.Dzisiaj zapotrzebowanie Ukrainy na gaz to ok. 30 mld m szesc. To były wielkie przeobrażenia!- Zdecydowanie! Od chwili kiedy Ukraina przestała mieć dylemat: czy strategicznym kierunkiem dla niej jest integracja z Rosją i Unią Euroazjatycką, czy integracja z Europą, nastąpiło zdecydowane przyspieszenie reform.Od podpisania umowy stowarzyszeniowej UE-Ukraina cały proces ukraińskich reform był monitorowany przez Komisję Europejską. Co roku opracowywano raporty, oceniano był stan reform, ich zaawansowanie, osiąganie kolejnych „kroków milowych”.Oczywiście, wciąż były problemy z korupcją czy energochłonnością gospodarki, nieurynkowieniem wielu sektorów, rolą oligarchów, ale było to konsekwentnie naprawiane. Przyspieszenie nastąpiło też po wygraniu wyborów przez partię „Sługa Narodu” Wołodymyra Zełenskiego i wyborów prezydenckich przez samego Zełenskiego, po raz pierwszy w Radzie Najwyższej był skonsolidowany większościowy obóz, który konsekwentnie wprowadzał kolejne reformy.Skończyło się kupowanie poszczególnych głosów, poszczególnych grup deputowanych... Fundamentalną zmianą w Ukrainie była decyzja zmieniająca konstytucję i likwidacja okręgów jednomandatowych, w których wybierana była połowa Rady Najwyższej. Bo właśnie te okręgi jednomandatowe stały się podstawowym źródłem korupcji w Ukrainie. Szacowało się nawet, że mandat deputowanego w okręgu jednomandatowym kosztował ok. 5 mln dolarów... Na to stać było oligarchów. Tak wszystkie problemy się nawarstwiały.Rok 2014 był dla Ukrainy przełomowy - i ze względu na podpisanie umowy stowarzyszeniowej z UE, i ze względu na agresję Rosjan. To było już jednoznaczne przekreślenie myśli o prorosyjskim kierunku rozwoju kraju.Myślę, że ten kiełkujący rozpoczynający się sukces Ukrainy jest jedną z przyczyn agresji Putina. Dla rosyjskiego dyktatora ów sukces, podniesienie poziomu życia obywateli stało się zagrożeniem dla jego sytuacji wewnętrznej. Bo to udowadnia, że nie w warunkach autorytarnych można skutecznie zapewniać dostatnie życie swoim obywatelom; że jest inna droga...

A komunikacja między Ukraińcami i Rosjanami – przepływ informacji, opinii, ocen - trwała na bieżąco i myślę, że to było narastające zagrożenie dla Putina, że jego własne społeczeństwo mu powie: "Panie Putin, nie tędy droga. Bo my widzimy w Ukrainie zupełnie inny poziom życia i rozwoju".



Jaki byłby najbardziej pozytywny scenariusz dla Ukrainy?



- Dzisiaj najważniejsza jest obrona, zachowanie struktury państwa, tego rządu z prezydentem, który zdobył ogromną popularność wśród Ukraińców - wszyscy mówią, że wybierali komika, a mają dziś bohatera. To fundamenty - i ich zachowanie to kwestia najważniejsza.



A zaraz potem plan wsparcia dla Ukrainy ze strony Zachodu. Plan który zmniejszałby ryzyko działania przedsiębiorców inwestorów na terenie tego państwa. Mam tu na myśli system gwarancji i ubezpieczeń od ryzyka, czy może wręcz dotacji dla inwestycji podejmowanych na terenie Ukrainy.



To musi być całe kompleksowe instrumentarium działań, które pomoże przede wszystkim przedsiębiorcom dźwigać Ukrainę, bo – co tu dużo mówić – pomoc publiczna kierowana przez państwo nie zawsze jest najbardziej efektywną formą pomocy.

- Mamy na to szanse. Jeśli Ukraina się obroni, to ma swoje pięć minut w świecie. Efektem tego, co zrobił Putin (oczywiście efektem przez niego niezamierzonym) jest nieprawdopodobne wręcz wypromowanie Ukrainy na Zachodzie. To jest nie do przeszacowania! Wiele osób na Zachodzie nie wiedziało dotąd, że istnieje takie państwo jak Ukraina, a tym bardziej gdzie leży... Teraz wiedzą już wszyscy.Klimat dla Ukrainy na Zachodzie będzie absolutnie najlepszy z możliwych. Ważne, żeby Ukraińcy tego nie zmarnowali - tak, jak w przeszłości ta pomoc była często trwoniona.My mamy wyjątkową rolę do spełnienia - najlepiej znamy realia ukraińskie, najbliżej jesteśmy mentalnie z Ukraińcami, najlepiej rozumiemy ich potrzeby, a sami przeszliśmy transformację gospodarczą. To będzie wielka szansa również dla nas.- Dziś musimy wspierać gospodarkę, ale przede wszystkim niepodległość Ukrainy. Pomagać jej obywatelom, których wojna wypędziła ze swoich domów, którzy stracili dobytek. Każdy w ramach swoich możliwości. My w ramach naszej izby zbieramy wszystkie propozycje pomocy ze strony firm, organizujemy transport, przekazywanie środków, pomoc w kwestii medykamentów czy materiałów opatrunkowych. Próbujemy to wszystko koordynować.Trzeba również odnotować, że nasz rząd, w tym MSZ, coraz skuteczniej koordynuje tę pomoc dla Ukrainy i dla Ukraińców. Upowszechniamy zatem też linki do stron rządowych. Nasza strona też się staje zbiorem dla tych wszystkich ofert pomocy i próśb o pomoc. Mamy kontakt z dwoma hubami pomocy po ukraińskiej stronie - we Lwowie i Iwano-Frankiwsku. Dla nich będziemy organizować pomoc.Współpracujemy też z innymi firmami i organizacjami. Prowadzimy teraz - wspólną z Żabką - akcję dowozu kanapek na te wszystkie punkty przyjmowania Ukraińców. Żabka pracuje również, żeby jej sklepy były puntami kontaktowymi.Z Fundacją Dominiki Kulczyk rozpoczęliśmy kampanię „Przyjmij przyjaciół z Ukrainy”. Zbieramy deklaracje, kto może przyjąć rodziny z Ukrainy.Jesteśmy otwarci na wszelkie inicjatywy, wszelkie sugestie, co do tego jaką pomoc należy uruchomić. Wraz z Krajową Izbą Gospodarczą wystąpiliśmy do Rady Przedsiębiorczości o utworzenie specjalnego Funduszu Pomocy Ukrainie.