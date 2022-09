Jacek Rostowski ostrzega przed trójzębem. Jest bardzo groźny

Mamy trójząb zagrożeń: galopującą drożyznę, narastające ubóstwo i utratę kontroli nad finansami publicznymi - mówi w rozmowie z WNP.PL były wicepremier i minister finansów Jacek Rostowski.

Jak w pańskiej ocenie przedstawia się obecnie kondycja polskiej gospodarki?

- Przede wszystkim ważne jest, abyśmy mieli świadomość, że mamy do czynienia ze splotem co najmniej kilku zjawisk bardzo niepokojących. Jest pogłębiająca się i powiedziałbym - rozszerzająca się sfera ubóstwa w Polsce. Ta galopująca inflacja i drożyzna, którą wszyscy dostrzegamy, ewidentnie wymknęła się spod kontroli władz monetarnych i polskiego rządu - czyli i Narodowego Banku Polskiego, i rządu. Ona jest oczywiście, jak zawsze w przypadku galopującej drożyzny, dużo bardziej dotkliwa dla najuboższych grup.

Dane, które jeszcze do niedawna pokazywały, że realne płace przeciętne utrzymują się na wysokim poziomie, po pierwsze były częściowe i budziły wiele wątpliwości, a co ważniejsze - były to dane dotyczące przeciętnych zarobków. Wiemy jednak, że osoby biedniejsze, mniej zarabiające wydają znacznie większą część swoich dochodów na żywność, ogrzewanie, energię elektryczną i usługi pierwszej potrzeby, czyli właśnie te, które najbardziej drożeją. Coraz bardziej te osoby są spychane w stan ubóstwa i ten stan dotyczy coraz większych grup. To jest bardzo bolesne.

Osoby biedniejsze wydają znaczną część swoich dochodów na żywność i opłacenie mieszkania

Drugą rzeczą ewidentną jest, że PiS nad tą inflacją nie panuje, nie umie sobie z nią w żaden sposób dać rady. Co więcej, wygląda na to, że nie będzie w stanie przygotować się na nadchodzącą stagflację, czyli połączenie drożyzny i recesji.

W dodatku mamy finanse publiczne w bardzo niebezpiecznym stanie. Doraźnie wyglądają one jeszcze nie najgorzej, dlatego że drożyzna póki co jeszcze przyspiesza. To napędza wzrost dochodów budżetowych z tak zwanego podatku inflacyjnego. To taki sztuczny doping finansów. Jednak prędzej czy później inflacja zacznie spowalniać i wtedy dochody z tego podatku inflacyjnego po prostu ulotnią się. Sytuacja wówczas stanie się znacznie gorsza.

Poza tym wygląda na to, że budżet na przyszły rok jest, delikatnie mówiąc, naciągnięty. Wydaje się, że dochody mogą być znacząco, nawet bardzo znacząco, przeszacowane. Mamy więc jakby taki trójząb zagrożeń: galopującą drożyznę wymykającą się władzy spod kontroli, narastające ubóstwo i utratę kontroli nad finansami publicznymi.

Sięgnięcie po pieniądze z KPO pozwoliłoby na znaczące wzmocnienie polskiej waluty

Czy to, pańskim zdaniem, będzie miało w średnim terminie wpływ na notowania polskiej waluty? Niska wartość złotego do głównych walut światowych to jest szansa na pobudzenie eksportu?

- Oczywistym jest, że słaby złoty napędza inflację i napędza drożyznę. Najsmutniejsze jest, iż mimo tego, że wszyscy są zgodni, że należy chronić grupy społeczne, które najbardziej cierpią wskutek - rozpętanej przez PiS - drożyzny i że to wymaga kosztownych działań osłonowych, to jednak należy działać dwutorowo. Czyli także uderzyć w źródła tej galopującej drożyzny. A PiS nie ma żadnego planu jak to zrobić.

Pierwszym i najważniejszym krokiem byłoby przywrócenie praworządności i natychmiastowe sięgnięcie po 270 miliardów złotych pieniędzy z KPO, co pozwoliłoby na znaczące wzmocnienie złotego i ograniczenie tej galopującej drożyzny. Należy to podjąć, a PiS absolutnie nie ma żadnego zamiaru tego zrobić! Dlaczego? Dlatego, że chce opanować sądownictwo, by niezależne sądy nie groziły im i ich kolesiom za różne malwersacje i kradzieże, których dokonują. To jest pierwszy krok.

Drugi jest - także powiązany z KPO - wielki program inwestycji w odnawialne źródła energii. One są przecież dużo tańsze od tych, które teraz używamy i których ceny tak wystrzeliły. OZE można w krótkim czasie rozbudować. PiS to zaniedbał i zaniechał przez ostatnie 7 lat. I to właśnie dlatego Polska jest tak narażona na tę część drożyzny, która przychodzi z zewnątrz ze wzrostu cen gazu i energii. Gdyby przez te 7 straconych lat inwestowano, jak za naszych rządów, w rozwój odnawialnych źródeł energii, bylibyśmy dzisiaj dużo silniejsi i bezpieczniejsi gospodarczo i ze znacząco niższą ceną prądu.

Powrót do normalności w sądownictwie spowodowałby napływ prywatnych inwestycji do Polski, co dodatkowo by wzmocniło złotego i wobec tego dodatkowo ograniczyłoby drożyznę.

Odblokowanie inwestycji w odnawialne źródła energii uniezależni od dostaw surowców energetycznych ze Wschodu

To, co należy zrobić, jest dość ewidentne, wśród niezależnych ekonomistów i wśród partii demokratycznych panuje konsensus, w jakim kierunku należy iść. To nie jest jakiś mój genialny patent, to są rzeczy dość ewidentne i szybkie do zrobienia. Ale PiS - z powodów czysto politycznych - nie chce tego zrobić.

Niestety, PiS często działa na rzecz Putina, wiele ich zachowań jest prorosyjskich. Nie mówię, że cała formacja taka jest, ale mam wrażenie, że działają jak klasyczni „pożyteczni idioci” Putina.

Nazwijmy rzeczy po imieniu. Mówimy o bezpieczeństwu narodowym. To z tego powodu musimy odnawialne źródła energii jak najszybciej rozwijać, a PiS od siedmiu lat je blokuje! Gdyby OZE się rozwijało w tym samym tempie, co za naszych czasów, to eksperci obliczają, że netto w ogóle nie musielibyśmy importować węgla.

PiS udaje, że wiedział od lat, że Rosja wcześniej czy później kurek z gazem będzie zakręcała. Jeśli tak, to dlaczego blokowali OZE i uniezależnienie Polski od tego gazu? Niech to wytłumaczą.

Kiedy pańskim zdaniem Europa, w tym także Polska, zacznie wychodzić z klinczu ekonomicznego, z którym mamy do czynienia. Twarde jądro Unii Europejskiej szybciej niż my podejmuje decyzje?

- Właśnie to jest coś, co mnie także bardzo niepokoi. To się wiąże ze skutkami, o których była mowa na początku, to znaczy PiS zasadniczo dalej wierzy, że ta galopująca drożyzna sama zniknie, sama odejdzie. Tak mówił prezes Glapiński ponad rok temu. Dramatycznie, tragicznie, można by powiedzieć, pomylił się. Nie zostały z tego wyciągnięte wnioski. Dalej całe podejście Morawieckiego i Glapińskiego opiera się na założeniu, że „to z czasem przejdzie”. Niestety, nie jest tak.

Już widać w gospodarce polskiej, że zaczynają się pojawiać procesy samoistne, które automatycznie napędzają wzrost cen. W pierwszej rundzie rosną ceny gazu, węgla i państwo dosypuje pieniędzy, chcąc złagodzić wzrost cen. Ale to powoduje dalsze wzrosty (tzw. Efekty drugiej rundy). Ja nie mówię, że nie należy pomagać. Wprost przeciwnie, należy pomagać najbardziej potrzebującym.

Ale w tym samym czasie, równolegle, należy działać, uderzając w źródła tej drożyzny. I tego PiS nie robi, wobec czego drożyzna coraz bardziej wymyka im się spod kontroli. Następują więc dalsze podwyżki stóp procentowych co uderza w kredytobiorców, szczególnie tych, którzy mają kredyty mieszkaniowe. Potem rząd próbuje kompensować te podwyżki i dokłada do rachunków za energię elektryczną, co znów jest elementem napędzającym inflację. Ja nie dostrzegam w tym żadnego planu, tylko bieżącą reaktywność.

Nie ma fundamentalnego planu naprawy sytuacji i widać, że proces wymknął się spod kontroli. Co jeszcze charakterystyczne dla takiej galopującej inflacji, faktem jest, że staje się ona coraz mniej przewidywalna. Jej skoki stają się coraz mniej przewidywalne i groźniejsze.

Niestety, istnieje takie niebezpieczeństwo, że w Europie sytuacja zacznie się stopniowo stabilizować, a w Polsce nadal będziemy mieli taki poziom niepewności i szerzącego się ubóstwa, jaki mamy teraz. Jeżeli - nie daj Bóg - Rosji uda się podjąć jakieś dalsze działania, które spowodują utrzymanie się inflacji w Europie Zachodniej na podobnym poziomie co teraz, to niestety, w Polsce możemy mieć jeszcze znacznie gorzej.