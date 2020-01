Jacek Sasin: mamy nowe polskie aktywa w Niemczech

Mamy nowe polskie aktywa w Niemczech - powiedział w piątek wicepremier i minister aktywów państwowych Jacek Sasin na konferencji dotyczącej przejęcia przez Polską Grupę Lotniczą niemieckiej linii Condor Air.

Sasin poinformował, że Condor Air posiada ok. 60 samolotów i przewozi prawie 10 mln pasażerów rocznie.

"Jesteśmy dumni, że PLL LOT jest w stanie wychodzić poza granice Polski. Nie byłoby to możliwe gdyby nie nastąpiła zmiana sytuacji w PLL LOT" - mówił szef resortu aktywów państwowych.

Sasin przypomniał, że w ciągu ostatnich trzech lat PLL LOT wygenerowało 700 mln zł zysku, gdy wcześniej, przez 8 lat było to 2 mld straty. "PLL LOT dziś się rozwijają, jest wiele nowych połączeń, nowe samoloty, nowe inwestycje" - powiedział.

Jak podkreślił, transakcja przejęcia Condor Air przez LOT stała się faktem. "Mamy nowe polskie aktywa Niemczech" - dodał. Wskazał, że Condor Air ma 22 proc. udział w niemieckim rynku czarterowym, który - jak zaznaczył Sasin - jest największym rynkiem w Europie.

Według wicepremiera, rynek ten się rozwija i daje dobre perspektywy. Poinformował, że Condor Air jest linią znaną, rozpoznawaną przez 85 proc. Niemców. Posiada ok. 60 samolotów i przewozi prawie 10 mln pasażerów rocznie.

"Jeśli zestawimy to z danymi naszego przewoźnika, to PLL LOT podwoiły swoje możliwości, zarówno sprzętowe jak i liczbę pasażerów" - zaznaczył. Dodał, że Condor Air, to 90 połączeń z niemieckich lotnisk, co daje naszej linii bardzo duże manewry rozwoju.

"PLL LOT to wizytówka Polski. Staje się nie tylko najpoważniejszym polskim, ale i europejskim, przewoźnikiem - podkreślił Sasin.