Jacek Sasin ministrem skarbu? "Nawet nie wiem, że takie ministerstwo ma powstać"

Formowanie rządu jeszcze przed nami, decyzji personalnych nie ma; nawet nie wiem, że takie ministerstwo skarbu państwa ma powstać; w tej chwili nie ma żadnego oficjalnego komunikatu w sprawie struktury nowego rządu - oświadczył w czwartek wicepremier Jacek Sasin.

Wicepremier poruszył też kwestię wyzwań stojących przed nowym rządem. Jak mówił, w pierwszej kadencji rządów PiS wielkim wyzwaniem były wielkie projekty społeczne. "Teraz, tym nowym wyzwaniem jest bardzo aktywna polityka gospodarcza, która ma służyć szybkiemu rozwojowi i szybkiemu podnoszeniu poziomu życia Polaków. Biorąc to pod uwagę, trzeba konstruować nową Radę Ministrów, również ludzi dobierać do tych nowych zadań" - podkreślił.Pytany, czy w rządzie pojawią się nowe twarze, odparł, że pewnie jakieś będą. "Ale nie wiem czy można mówić o jakiejś wielkiej rewolucji kadrowej w rządzie. Będzie to na pewno rząd z jednej strony kontynuacji, ale z drugiej strony na pewno te nowe twarze również są potrzebne" - ocenił.Wicepremier był też pytany o doniesienia medialne, że w środę z szefem PiS Jarosławem Kaczyńskim spotkał się prezes NBP Adam Glapiński. Sasin stwierdził, że jeśli takie spotkanie faktycznie było, to by go to szczególnie nie dziwiło, że prezes banku centralnego rozmawia z liderem większości parlamentarnej. "Myślę, że to powinna być norma" - dodał.