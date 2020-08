Jacek Sasin spokojny o swój resort. "Ministerstwo Aktywów Państwowych przetrwa"

Ministerstwo Aktywów Państwowych udowodniło, że jest potrzebne; w ramach zapowiadanej przez prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego rekonstrukcji rządu mogą go objąć pewne korekty, ale co do zasady MAP przetrwa - uważa minister aktywów państwowych, wicepremier Jacek Sasin.

Sasin był pytany w piątek w TVPInfo o zapowiedzi prezesa PiS dotyczące rekonstrukcji rządu.

Jarosław Kaczyński mówił kilka dni temu PAP, że jest taki plan, który byłby zrealizowany we wrześniu, być może ostatecznie na początku października.

"To jest plan, który obejmuje daleko idące zmniejszenie liczby ministerstw. Połączenie różnych działów, tak żeby ich nadzorcą był jeden minister" - stwierdził szef PiS.