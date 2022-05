Jacek Sasin, szefowie KGHM i Pekao spotkają się z Google

Wicepremier, szef aktywów państwowych Jacek Sasin podczas Światowego Forum Ekonomicznego w Davos ma się spotkać w poniedziałek z przedstawicielami m.in. Google Cloud International i Citibank - poinformował rzecznik MAP Karol Manys. Rozmowy mają dotyczyć m.in. inwestycji Google w Polsce - dodał.

Wicepremier Jacek Sasin w poniedziałek weźmie udział w Światowym Forum Ekonomicznym w Davos. Podczas spotkania poruszone zostaną m.in. tematy dotyczące inwestycji Google w Polsce oraz transformacji cyfrowej, szczególnie w sektorze energetycznym.

W spotkaniu wicepremierowi towarzyszyć mają szefowie KGHM i Banku Pekao. Jacek Sasin ma się spotkać także z wiceprezesem ds. bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej z Citibank Jay Collins.

Wicepremier Jacek Sasin otworzy w Polskim Domu w Davos dwa panele dyskusyjne: "Znaczenie Europy Środkowo-Wschodniej w globalnych łańcuchach wartości oraz na mapie ośrodków kompetencyjnych" oraz "Dywersyfikacja Energii Europejskiej: Jak alternatywne źródła, szlaki oraz czyste technologie mogą zwiększyć bezpieczeństwo energetyczne?".

W szwajcarskim Davos w niedzielę rozpoczęło się Światowe Forum Ekonomiczne. W rozmowach dotyczących najważniejszych problemów, m.in. wojny na Ukrainie, pandemii Covid-19, zmiany klimatu i kryzysów ekonomicznych weźmie udział blisko 2500 osób - polityków, przedstawicieli biznesu, organizacji pozarządowych i naukowców.

Wśród gości trwającego do czwartku Forum jest 50 szefów rządów lub przywódców państw i organizacji międzynarodowych z całego świata. Swój udział zapowiedzieli m.in. przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen, sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg, szefowa Międzynarodowego Funduszu Walutowego Kristalina Georgiewa czy kanclerz Niemiec Olaf Scholz.

Polskę reprezentować będą prezydent Andrzej Duda i premier Mateusz Morawiecki. Członkiem delegacji jest także wicepremier, minister aktywów państwowych Jacek Sasin. Do Davos polecieli też przedstawiciele polskich spółek Skarbu Państwa jak m.in. prezes Banku Pekao Leszek Skiba, prezes GPW Marek Dietl, szef PFR Paweł Borys, prezes BGK Beata Daszyńska-Muzyczka, a także przedstawiciele PKO BP, PZU, KGHM. Uczestniczyć oni mają w panelach zorganizowanych z Polskim Domu.

"Wicepremier Jacek Sasin w poniedziałek weźmie udział w Światowym Forum Ekonomicznym w Davos, gdzie spotka się z panią Adaire Fox-Martin, President of Google Cloud International" - przekazał Manys.

Jak dodał, podczas spotkania poruszone zostaną m.in. tematy dotyczące inwestycji Google w Polsce oraz transformacji cyfrowej, szczególnie w sektorze energetycznym. W spotkaniu wicepremierowi towarzyszyć mają szefowie KGHM i Banku Pekao.

Sasin ma się spotkać także z wiceprezesem ds. bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej z Citibank Jay Collins.

Jak przekazał rzecznik MAP, wicepremier otworzy w Polskim Domu w Davos dwa panele dyskusyjne: "Znaczenie Europy Środkowo-Wschodniej w globalnych łańcuchach wartości oraz na mapie ośrodków kompetencyjnych" oraz "Dywersyfikacja Energii Europejskiej: Jak alternatywne źródła, szlaki oraz czyste technologie mogą zwiększyć bezpieczeństwo energetyczne?".

Sasin w piątek w mediach zapowiedział, że podczas wizyty na Światowym Forum Ekonomicznym w Davos ma się spotkać z przedstawicielami instytucji finansowych ws. ich potencjalnego zaangażowania w transformację polskiej energetyki. Przyznał, że Polska sama nie udźwignie finansowo tego wyzwania. Szef MAP mówił także, że Polska w Davos będzie koncentrować się również na tematach współpracy regionu międzymorza i odbudowy łańcuchów dostaw.

Do Davos przybędą także Andrzej Duda i premier Mateusz Morawiecki.

Rzecznik rządu Piotr Müller wskazał, że premier Morawiecki weźmie m.in. udział w licznych spotkaniach z przedstawicielami największych światowych firm technologicznych.

"Premier będzie także uczestniczył w otwarciu Domu Polskiego w Davos, a także otworzy organizowany tam 24 maja panel pt. "What it Takes to Attract New Investors to CEE?" - poinformował.

Z kolei prezydent Andrzej Duda zaznaczył, że w Davos będzie brał udział w różnego rodzaju panelach, spotkaniach, w tym bilateralnych.

"Oczywiście wszystko to, bo cała konferencja w Davos, można śmiało powiedzieć - obraca się wokół kwestii agresji rosyjskiej na Ukrainę, sytuacji gospodarczej z tym związanej, sytuacji energetycznej z tym związanej. Wokół tego na pewno będą się toczyły wszystkie rozmowy" - zauważył.

Rzecznik polskiego rządu zwrócił uwagę, że podczas Forum przywódcy omówią zagadnienia dotyczące współpracy globalnej, pomocy humanitarnej oraz środków zmierzających do przywrócenia równowagi gospodarczej. Uczestnicy będą dyskutować na tematy bezpieczeństwa żywnościowego i klimatycznego, transformacji przemysłu, innowacji oraz cyberbezpieczeństwa.

Wśród gości trwającego do czwartku Forum jest 50 szefów rządów lub przywódców państw i organizacji międzynarodowych z całego świata. Swój udział zapowiedzieli m.in. przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen, sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg, szefowa Międzynarodowego Funduszu Walutowego Kristalina Georgiewa czy kanclerz Niemiec Olaf Scholz.

Rozpoczęte w niedzielę spotkanie jest pierwszym od stycznia 2020 roku Forum przeprowadzonym w tradycyjnej formie. W styczniu 2021 roku z powodu pandemii Covid-19 uczestnicy szczytu obradowali zdalnie.

Hasło tegorocznego Forum brzmi: "Historia w punkcie zwrotnym - polityka rządów i strategie biznesowe". Szczyt ma miejsce w czasie największych od trzech dekad napięć ekonomicznych i geopolitycznych, gdy świat wciąż zmaga się z konsekwencjami zdarzającej się raz na stulecie pandemii - zaznaczono na stronie wydarzenia.

Spotkania światowych przywódców i liderów biznesu odbywają się w szwajcarskim kurorcie od 1971 r.

