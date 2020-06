Jacek Sasin: zamiast wyprzedawać, będziemy konsolidować i repolonizować

Nie zejdziemy z drogi, którą obraliśmy. Zamiast wyprzedawać, będziemy konsolidować i repolonizować - mówi wicepremier, minister aktywów państwowych Jacek Sasin w wywiadzie dla portalu wPolityce.pl

Wicepremier wskazał, że przykładem skuteczności obranej strategii jest wygrana PGNiG z rosyjskim Gazpromem przed arbitrażem w Sztokholmie. "Dla Polski to ponad 6 mld zł" - mówił.

Zdaniem Sasina, "zupełnie zmieniliśmy filozofię podejścia do polskich sreber rodowych".

"Na tle tego, co nam się udało zrobić, dokonania Platformy wypadają raczej blado. Mogę wyobrazić sobie, że kryzys gospodarczy wywołany epidemią byłby pretekstem do agresywnej wyprzedaży aktywów Państwa. To była filozofia rządów Platformy, uległość wobec zagranicznego kapitału. Tymczasem proszę sobie zobaczyć jak wygląda walka z pandemią i stan naszej gospodarki, gdy zadbaliśmy o mocną pozycję spółek Skarbu Państwa i ich zaangażowanie w zwalczaniu epidemii" - powiedział Sasin.

"Pandemia jednoznacznie pokazała, że mieliśmy rację mówiąc, że kapitał ma narodowość. Ostatecznie skompromitowała też podejście, jakie prezentowali nasi oponenci w okresie swoich rządów. No więc tak, nie zejdziemy z drogi, którą obraliśmy. Zamiast wyprzedawać, będziemy konsolidować i repolonizować, bo to jest po prostu korzystne dla kraju" - dodał.