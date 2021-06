Jadwiga Emilewicz: Jesteśmy gospodarczym patchworkiem. To nam w pandemii pomogło

- W dobie pandemii wszystkie państwa UE stawiają na bardzo silny interwencjonizm państwowy, nie wspominając już o USA czy najbardziej rozwiniętych państwach azjatyckich. Jak skuteczna byłaby radykalna polityka liberalna w globalnym gospodarczym systemie naczyń połączonych? Czym by się skończył jej osobny wariant (w Polsce)? – pyta posłanka Jadwiga Emilewicz, była wicepremier i minister rozwoju w rozmowie dla WNP.PL.

- To dwa podejścia, które widzimy w ożywionym światowym dyskursie. Zwolennicy aktywniejszej roli państwa w gospodarce akcentują, że wzrost nie jest wartością samą w sobie, lecz powinien służyć – mówiąc w skrócie - poprawie jakości życia.Jeśli miałabym definiować cel polityki gospodarczej, wskazałabym na stworzenie takich warunków, w których dochody biedniejszych będą rosły szybciej niż bogatszych. Zadaniem państwa jest kontrola mechanizmów rynkowej gry, aby ci, którzy mieli w niej mniej szczęścia, nie pozostali poza marginesem wzrostu. To zaś oznacza w praktyce przyzwolenie na większą aktywność państwa, a w pewnej mierze – korygowanie rynku.Zauważmy przy tym, że właśnie takie oczekiwania były formułowane od pierwszych tygodni pandemii. Przedsiębiorcy w Polsce i na świecie domagali się „aktywności pomocowej” państwa. Przypomnijmy tu na przykład choćby rekordową emisję długu w USA w ub. r. Powiedzmy bez ogródek: to dodruk pieniądza na bezprecedensową skalę. Odnotowany za prezydentury Donalda Trumpa łączny nominalny wzrost zadłużenia o 7,7 mld dol. stanowi rekord!Ale jeśli mamy kryzys i najniższe w historii stopy procentowe, to nierozsądne byłoby powstrzymanie się od pożyczania taniego pieniądza na istotne cele.Czytam ostatnio sporo o długu publicznym w historii ekonomii… W modelowej, korzystnej dla państwa postaci to przecież forma umowy. Nieuczciwym wobec przyszłych pokoleń byłoby zaciągniecie zobowiązań i szybka konsumpcja. Obecne propozycje są prorozwojowe i proinwestycyjne. A dane gospodarcze potwierdzają tezę o szybkim powrocie na ścieżkę wzrostu. Pamiętajmy jednak, że pandemia jeszcze nie występuje w czasie przeszłym.Skoro pierwotnie zakładaliśmy odbudowę poziomu PKB przez 2-3 lata, a już dziś jest on plus-minus na poziomie 2019 r., no to kiedy, jak nie teraz zaciągać dług, który może wpłynąć na rozwój?Minister Tadeusz Kościński mówi - w uproszczeniu - tak: rzucanie nadzwyczajnych środków na pomoc extra dla firm czy obywateli nie jest w dłuższym terminie rujnujące dla długu publicznego, gdyż ratuje i wzmacnia firmy, podsyca konsumpcję i poziom PKB, w jakiejś mierze także inwestycje. A to wszystko w końcu owocuje zwiększonym wpływami podatkowymi do budżetu państwa. Nie widać tu żadnych zakłóceń na horyzoncie?- Ja ich nie widzę. Tym, którzy mówią dziś: za mało jest gospodarczego liberalizmu - trzeba wrócić do korzeni, przypominam też, że ów ortodoksyjny kurs to zamierzchła przeszłość. Już lata 20. zeszłego wieku przyniosły wzrost znaczenia polityk publicznych w gospodarce - wielkie plany interwencyjne i inwestycyjne. A po 1945 r. to już w ogóle nie ma dyskusji...W dobie pandemii wszystkie państwa UE stawiają na bardzo silny interwencjonizm państwowy, nie wspominając już o USA czy najbardziej rozwiniętych państwach azjatyckich. Pytam: jak skuteczna byłaby radykalna polityka liberalna w globalnym gospodarczym systemie naczyń połączonych? Czym by się skończył ten osobny wariant (w Polsce - przy. red.)?- Właściwie od pierwszych, najtrudniejszych epidemicznych tygodni po marcu 2020 r. widać, że reakcja rynku pracy na dramatyczne wydarzenia, jest spokojniejsza niżby można się było spodziewać. Być może nowe zjawisko, sygnalizowane przez firmy bierze się z konieczności wzmożonego poczucia bezpieczeństwa, stabilizacji w tych trudnych dla wszystkich realiach covidowych. Wszyscy już chyba jesteśmy zmęczeni długotrwałością anormalnego przecież stanu.A przyszłość? Krzepiące jest utrzymujące się zainteresowanie Polską jako atrakcyjnym miejscem inwestowania. Sporo dużych inwestycji właśnie się u nas rozpoczyna – fabryki jeszcze nie ruszyły, ale rekrutacje już trwają.Owszem, sektor energetyczny czy wydobywczy przygotowuje się do zwolnień. Ale większość z producentów – spółek Skarbu Państwa, ale i firm prywatnych – przekwalifikowuje lub będzie przekwalifikowywać swe kadry np. na instalatorów paneli fotowoltaicznych. Segment energetyki wiatrowej na morzu to będzie potężny rezerwuar ofert pracy, ale i szansa dla wielu sektorów.Notabene – nieco paradoksalnie – na polskim rynku pracy ciągle zaletą pozostaje pewna „renta gospodarczego niedorozwoju”. Mówimy o redukcjach zatrudnienia wynikających zmian w sektorze wytwarzania energii oraz w związku z automatyzacja i robotyzacją. Ale jednocześnie – biorąc pod uwagę skalę modernizacji – to potencjał nowych wysokopłatnych miejsc pracy.Branża, którą często się chwaliłam, a o której myślałam, że w kryzysie mocno ucierpi i sprowokuje spore tąpnięcie na rynku pracy, czyli centra biznesowych usług wspólnych, nie notuje bynajmniej zapaści. Co więcej: po rozmowach ze stowarzyszeniem skupiającym jej przedstawicieli wiem, że szykują się i w tym obszarze kolejne inwestycje. Choćby takie, jak zapowiedziane ostatnio w Łódzkiej SSE centrum usług wspólnych globalnej sieci kosmetycznej Wella.- Ciągle mam wrażenie, że wielu ludzi w Polsce – w tym niektórzy eksperci – nie docenia skali problemu, z którym przyjdzie nam się już za niedługo mierzyć (nie tylko zresztą u nas), czyli z kryzysem demograficznym. System ubezpieczeń społecznych już za 20-30 lat może dojść do stanu, gdy na 1 emeryta będzie przypadać zaledwie 1,5 aktywnych zawodowo pracowników...Obciążenie demograficzne w Polsce wzrasta w ostatnich latach w sposób bardzo dynamiczny. W 2010 r. na 100 osób w wieku 15-64 przypadało 19 w wieku 65+, obecnie już 28… W 2060 r. będzie jednym z najwyższych w Europie! Ten współczynnik sięgnie 62 osób w wieku 65+. Strategia demograficzna należy do najważniejszych i najtrudniejszych kwestii, którymi powinniśmy się zająć natychmiast!Łączy się z tym bezpośrednio kwestia imigracji. Czy tylko Ukraina i Białoruś będą naturalnym, bo bliskim rezerwuarem dla polskiego rynku pracy? Trzeba sobie tu odpowiedzieć na ważne pytania - i to też raczej prędzej niż później.- Zgadzam się z prezesem Borysem, choć przypominam czerwiec ub. r., gdzie w całej wartości eksport usług przewyższyły eksport towarów - pomimo, że część z nich została zamrożona czy ograniczona restrykcjami (turystyka, transport towarów). Co zresztą dowodzi m.in. dobrego stanu centrów usług biznesowych w Polsce.Rozmowy z naszymi przedsiębiorcami potwierdzają, że zerwanie wskutek kryzysu łańcuchów wartości bardziej zaszkodziło firmom w gospodarkach znacznie bardziej rozwiniętych niż polska - przywołajmy m.in. obraz niemieckiego sektora motoryzacyjnego. Tu jednak zbawienne okazało się zdywersyfikowanie (by nie powiedzieć: rozdrobnienie) naszej gospodarki - często jednak bazującej na lokalnych łańcuchach wartości… Przykład?W sierpniu ubiegłego roku przeprowadziłam serię „testowych” rozmów z polskimi biznesmenami pod roboczym hasłem „kryzys w praktyce” i „czego się biznes spodziewa za 3 miesiące - u siebie, w gospodarce i w działaniach rządu”.Szef Amiki, Jacek Rutkowski akcentował wówczas, że - w jego ocenie - inwestycje indywidualne gospodarstw domowych są ogromne, że remontowaliśmy na potęgę mieszkania i urządzaliśmy ogródki, wymienialiśmy sprzęt AGD, wykorzystując czas, gdy siedzieliśmy w domach (a supermarkety budowlane były otwarte). Polscy mali producenci - m.in wyposażenia wnętrz - silnie na tym skorzystali.Ale ciekawa była i inna kwestia: europejskie koncerny AGD, które w ogóle nie zamawiają części do produkcji na rynku UE, ponieważ od lat wszystko importują z Azji, stanęły. A polscy producenci szybko odtworzyli sieć poddostawców, ponieważ oni w naszym kraju ciągle istnieją. Jedyną rzeczą, której nam brakuje, to mikroelektronika, która dziś znajduje się w każdym sprzęcie kuchennym.W innych sektorach bywa podobnie. Jesteśmy nadal - tym razem w dobrym tego słowa znaczeniu - gospodarczym patchworkiem. W Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju akcentowaliśmy potrzebę większej specjalizacji i przechodzenia na bardziej zaawansowaną produkcję (co w kilku dziedzinach nadal w Polsce nie nastąpiło). Ale kiedy towar z Azji w dobie pandemii nie przyleciał, to nie było problemem, by u nas produkować AGD, tekstylia czy „generyczne” części samochodowe. Rozdrobnieni lokalni dostawcy tym razem bardzo dopomogli naszej gospodarce.