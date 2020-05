Jadwiga Emilewicz: Można mówić o zwijaniu się globalizacji

- Ten Kongres oczywiście zdominowany jest pytaniem o to, jak będzie wyglądał świat po Covid-19, jak będzie wyglądał on społecznie i gospodarczo. Czego możemy się spodziewać i czy jest nadzieja na optymizm. Trudno od tych pytań dziś uciec - zaznaczyła podczas inauguracji EEC Online minister rozwoju Jadwiga Emilewicz. Co jeszcze powiedziała? Zobaczcie sami.