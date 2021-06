Jadwiga Emilewicz: Nie obrażajmy się na światowe trendy

- Szczególnie ważne są reformy i projekty w energetycznej transformacji gospodarki. Obrażanie się na te trendy nie sprawi, że znikną one z agendy międzynarodowej - nie tylko UE, ale także ONZ czy OECD - mówi WNP.PL posłanka Jadwiga Emilewicz, była wicepremier i minister rozwoju.

Nie sposób zatem i w tym przypadku mówić „kompletne fiasko”, „nic się nie wydarzyło”, „to martwe zdania w strategicznym dokumencie”.- Nie. Ale w generaliach SOR na pewno zaproponował dobrą diagnozę, analizy i recepty. A wszystko razem dało wymierne rezultaty gospodarcze. W kwestii diagnozy postawionej w SOR – owych 5 pułapek rozwoju – chyba nikt nie zaprzeczy, że była ona właściwa …Przypomnę też, że w latach 2015-19 polski PKB rósł średniorocznie o 4,3 proc., czyli ponad dwa razy szybciej niż średnia europejska (2,1 proc.). Także PKB per capita według parytetu siły nabywczej osiągnęło wzrost rzędu 4,4 proc. (średnia dla UE to 3,0 proc.).Na pewno główną siłą rozwoju gospodarczego pozostawała konsumpcja. Owszem, w inwestycjach prywatnych sporo zostało jeszcze do zrobienia, ale rok 2018 przyniósł 11-procentowy wzrost w stosunku do poprzedniego. Jeszcze niewiele, ale pozytywna tendencja się pojawiła. Nie osłabły - w trudnym okresie między jedną perspektywą finansową a drugą - inwestycje publiczne.Obserwowaliśmy ożywienie w budownictwie, w szczególności w latach 2017-2018, gdy produkcja budowlano-montażowa rosła w tempie ponad 10 proc. Także w mieszkaniówce, kiedy to kryzysowy rok 2020 okazał się znakomity (w końcu dobiliśmy do gierkowskiego, rekordowego poziomu z roku 1979 r.). W eksporcie obroty handlu zagranicznego osiągnęły również rekordowo wysoką wartość – prawie 300 mld euro.Inna kwestia: dochód rozporządzalny na osobę (co de facto stanowi o tym, czy beneficjentami wzrostu jest tylko wąska grupa, czy całe społeczeństwo) wzrósł o nieco ponad 1800 zł, a w 2019 r. był wyższy o 5 proc. od tego z 2018 r.Wzrost poziomu innowacyjności zarówno pod względem liczby podmiotów przeznaczających środki na B+R (o 300 proc.), jak i łącznej wartości tych inwestycji w realnym ujęciu w stosunku do PKB (100 proc.) to całkiem niezły wynik.W lwiej części wskaźników dotyczących realizacji planów z SOR nie mamy powodu do wstydu!- Na początku nasz rząd zakwestionował model polaryzacyjno-dyfuzyjny, który był paradygmatem rozwojowym w poprzedniej perspektywie finansowej, czyli za czasów naszych poprzedników.Dobrze pamiętam rozmowy z Jerzym Kwiecińskim i nasze analizy na podstawie studium o miastach tracących funkcje społeczne. Praca ta wskazywała miasta, które jeszcze dziś są w stosunkowo niezłej kondycji, które jednak szybko - bo w perspektywie 10 lat - mogą owe funkcje utracić. Jako środek zaradczy powstały programy celowane do 150 ośrodków miejskich.Jestem dziś bardzo aktywna jako posłanka w Wielkopolsce i to nie tylko w Poznaniu czy powiecie poznańskim, ale też we wschodnich i północnych powiatach województwa. To subregiony nadal z relatywnie dużym bezrobociem, niskim poziomem aktywności zawodowej. Wszędzie jednak włodarze (nie zawsze pochodzący z naszego kręgu politycznego) mówią o odczuwalnym wzroście zainteresowania ze strony obecnego rządu. Przyznają, że takich środków na budowę dróg lokalnych jak dziś nie było tam nigdy.Są i kolejne kroki. W Krajowym Planie Odbudowy zapisano fundusze na planowanie przestrzenne, czyli de facto na dofinansowanie samorządów w przygotowaniu takich planów, co może być znaczącą dźwignią rozwojową. Bo dziś takich środków brakuje, a roztropne planowanie wpływa na atrakcyjność inwestycyjną regionów.- Najważniejsze są działania, które przyniosą wartość dodaną dla gospodarki oraz podniosą jakość życia ludzi. Dlatego, moim zdaniem, szczególnie ważne są reformy i projekty w energetycznej transformacji gospodarki. Obrażanie się na te trendy nie sprawi, że znikną one z agendy międzynarodowej - nie tylko UE, ale także ONZ czy OECD. KPO jest też doskonałą i może jedyną realną okazją w całej historii III RP, aby poprawić radykalnie jakość służby zdrowia oraz zwiększyć jej dostępność.Paradoksalnie zarówno stanowisko Solidarnej Polski, jak i Lewicy wobec KPO ma wspólny mianownik. Jest nim zaznaczenie politycznej niezależności w ramach opozycji (w przypadku Lewicy) i Zjednoczonej Prawicy (w przypadku Solidarnej Polski).Decyzje obu partii można oceniać pod względem indywidualnej skuteczności politycznej i tego, czy ich konsekwencje będą dobroczynne dla Polski. W tym ostatnim przypadku nie wydaje mi się, że podsycanie antyunijnych i radykalnych nastrojów w społeczeństwie, jak robi to Solidarna Polska, jest korzystne dla polskiej gospodarki.- W wielu międzynarodowych rankingach wyraźnie widać, że ciągnie nas w dół niepewność otoczenia prawnego w prowadzeniu działalności gospodarczej. Od wielu lat taki stan blokuje wiele reform i zmian. Niestety, mnóstwo tu jest jeszcze do zrobienia.Przecież na przykład Krajowy Rejestr Sądowy w dzisiejszym kształcie to relikt przeszłości i kula u nogi w prowadzeniu działalności gospodarczej. Warto zauważyć, że koncepcja fundacji rodzinnej zainicjowana w kierowanym przeze mnie resorcie rozwoju, która dziś jest kontynuowana, de facto nie wejdzie w życie bez cyfrowego KRS… A przecież to forma prawna, która pozwala chronić firmy rodzinne. Podobnie jest z realnym wcieleniem do praktyki formuły prostej spółki akcyjnej.Reasumując: postępy w cyfryzacji spraw urzędowych – choć wydarzyły się w minionych latach – powinny zdecydowanie przyspieszyć w najbliższym czasie.A jeśli pyta pan o zmiany prawne: skupiłabym się na energetyce. Jeżeli chcemy utrzymać dotychczasowe tempo wzrostu, musimy dostarczać gospodarce tani i czysty prąd. A dziś ceny hurtowe energii elektrycznej w Polsce są najwyższe w Europie!Energetyczna transformacja jest u nas konieczna nie dlatego, że nam „ktoś każe”, że robimy to pod czyjeś dyktando, tylko dlatego, że tego wymagają gospodarcze realia i tego domaga się od nas rynek. Jestem przekonana, że także energetyczne inwestycje w nowym programie gospodarczym premiera (w tym w więcej mocy z OZE i poprawa infrastruktury przesyłowej) zajmą poczesne miejsce.- W budownictwie mieszkaniowym – prócz realizowanych już dziś projektów społecznych inicjatyw mieszkaniowych umożliwiających młodym ludziom uzyskanie godnych warunków do życia (ze stabilnym czynszem, bez konieczności zniewolenia kredytem bankowym) mamy wciąż pewną lukę.Nie jest przypadkiem, że zagraniczne fundusze inwestycyjne masowo wykupują dziś nieruchomości w Polsce. Właścicielami większości biurowców są właśnie one. Nie ma powodu, aby zgromadzony na kontach polski kapitał nie mógł również pracować na tym rosnącym wciąż w Polsce rynku…Przedmiotem zainteresowania są nie tylko nieruchomości biurowe, ale i mieszkaniowe. Stworzenie zatem nowego wehikułu inwestycyjnego - funduszu inwestycji w nieruchomości - powinno znaleźć się pośród propozycji legislacyjnych w najbliższym czasie.No i coś, co powinno być horyzontalnym celem wszystkich polityków na najbliższe lata - bez względu na ugrupowanie: stworzyć warunki do życia poza stolicą i poza największymi aglomeracjami z możliwością sprawnego, szybkiego i czystego transportu do niej – jeśli tego wymaga praca czy nauka. Przeciwdziałać „krajowej emigracji” może tylko niezawodny system komunikacyjny.Powinniśmy po prostu – biorąc pod uwagę kształt i teren w Polsce – móc dotrzeć do Warszawy w maksymalnie 2-2,5 godziny oraz również szybko dojechać do stolic województw z dowolnego miejsca na ich terenie. Duże aglomeracje zapewniają dziś wysokopłatne miejsca pracy i dobrej jakości usługi publiczne, ale zatrudnienie nie musi się przecież od razu wiązać z przeprowadzką całej rodziny do stolicy Polski czy regionu.Prócz dróg potrzebujemy zatem wielu kilometrów nowych linii kolejowych, po których można jeździć z szybkością porównywalną co najmniej do tej na Centralnej Magistrali Kolejowej. To pierwsze zadanie do zrealizowania przy okazji budowanego Centralnego Portu Komunikacyjnego. Warunek niezbędny dalszego rozwoju.To oczywiście tylko kilka postulatów, których nie zabrakło zresztą w Polskim Ładzie.- Efektem proponowanych zmian będzie redukcja degresywności systemu podatkowego - czyli sytuacji, w której im więcej zarabiasz, tym mniej proporcjonalnie płacisz do budżetu państwa.A stanie się to możliwe - przypomnę - dzięki zmniejszeniu klina podatkowego dla osób zatrudnionych na umowę o pracę i zarabiających poniżej średniej krajowej (czyli ok. 60 proc. podatników) i zwiększeniu tego klina dla osób z zarobkami powyżej 13 tys. zł brutto miesięcznie, czyli pewnie ok. 1 proc.Dobrym, od dawna postulowanym działaniem będzie podwyższenie kwoty wolnej od opodatkowania.Duże emocje budzi proporcjonalna składka zdrowotna dla osób prowadzących działalność gospodarczą. Dzięki temu jednak obniży się skłonność do optymalizacji podatkowej przy zatrudnianiu pracowników i ucywilizuje się rynek pracy.Włączenie przedsiębiorców na równych zasadach do systemu ubezpieczenia zdrowotnego umożliwi zwiększenie nakładów na publiczną służbę zdrowia, do czego po covidzie nie trzeba nikogo przekonywać.