Jadwiga Emilewicz podała, kiedy zapadnie decyzja ws. łagodzenia kolejnych obostrzeń

Ewaluacji pierwszego etapu łagodzenia obostrzeń dokona minister zdrowia Łukasz Szumowski w kolejny piątek. Jeśli wzrost zachorowań nie będzie postępował, kolejny etap będziemy mogli ogłosić prawdopodobnie po tygodniu - powiedziała w niedzielę 19 kwietnia wicepremier, minister rozwoju Jadwiga Emilewicz.

Jadwiga Emilewicz oznajmiła, że obostrzenia mogą być łagodzone nie krócej niż co dwa tygodnie.

Rząd zaplanował łagodzenie części obostrzeń, związanych z epidemią, w czterech etapach.

Wicepremier przyznała, że możliwe jest podwyższenie zasiłku dla bezrobotnych.

Od poniedziałku 20 kwietnia zakupy w sklepie zrobi w jednym czasie więcej osób, przywrócona zostanie też możliwość rekreacyjnego przemieszczania się oraz otwarty wstęp do lasów i parków. Kolejne zmiany w ograniczeniach wprowadzonych w związku epidemią koronawirusa nastąpią po rekomendacji ministra zdrowia.



Jadwiga Emilewicz została zapytana w Polsat News, dlaczego polski rząd nie podał terminów odmrażania gospodarki w związku z epidemią koronawirusa. "Podaliśmy konkretne etapy i myślę, że to jest teraz najistotniejsze" - odpowiedziała.



"Nie podajemy dat, ponieważ jak być może państwo zauważyli, my odmrażamy naszą gospodarkę nieco wcześniej niż Austria, Niemcy czy Czechy. U nas pierwsze przypadki pojawiły się dwa, trzy tygodnie później niż w tych krajach, a pomimo to decydujemy się bardzo ostrożnie, ale jednak uruchamiać powoli polską gospodarkę" - dodała.



Jak zaznaczyła, rząd nie podaje dat odmrażania gospodarki, bo każdy etap zakończy się ewaluacją, której dokona minister zdrowia Łukasz Szumowski. "Ten pierwszy etap rozpoczynamy jutro, jego ewaluacji dokona pan minister Szumowski w kolejny piątek. Jeśli wzrost zachorowań nie będzie postępował, jeśli ta krzywa wzrostu nie podniesie się zbyt gwałtownie, wówczas kolejny etap będziemy mogli ogłosić prawdopodobnie po tygodniu" - mówiła.



"Każdy następny (etap) już w sposób znaczący podniesie liczbę interakcji między nami, dlatego będzie trwał nie mniej niż dwa tygodnie, bo tak jak też widzimy w programach odmrażania czeskich, niemieckich, austriackich - one są co dwa tygodnie, bo mniej więcej dwa tygodnie trwa wykluwanie się, rozwój wirusa w naszym organizmie i ten moment, kiedy zaczynamy zarażać" - mówiła.



"Z całą pewnością mogę powiedzieć, że pierwsza ewaluacja po tygodniu i kolejne, jeśli ścieżka wzrostu zachorowań nie będzie gwałtowna, co dwa tygodnie z możliwością zaciągnięcia hamulca" - podkreśliła.

Zasiłek dla bezrobotnych do podwyżki

Jadwiga Emilewicz była również pytana o to, czy rząd myśli o zamrożeniu płacy minimalnej. "Dziś płaca minimalna wynosi 2600 zł i na razie nie trwają pracę nad jej zmianą" - powiedziała.



"Z całą pewnością rozmawiamy, ponieważ już widzimy, że koniec ubiegłego miesiąca przyniósł wzrost poziomu bezrobocia do 6 proc. i z całą pewnością mamy dzisiaj rekordowo niski zasiłek dla bezrobotnych - nieco ponad 700 zł" - mówiła. Pytana, czy zasiłek będzie zwiększony, odpowiedziała, że na ten temat trwają rozmowy. "Taką propozycję będę się starała przedstawić w projekcie ustawy" - dodała.