Jadwiga Emilewicz: Polska awansowała w rankingu e-government

- Są takie obszary, gdzie państwo i administracja nie służy obywatelom tak, jakbyśmy sobie tego życzyli, ale widać jaskółki zmian – zmian, od których nie ma odwrotu – akcentowała w rozmowie z WNP.PL podczas XIII Europejskiego Kongresu Gospodarczego posłanka Jadwiga Emilewicz, w latach 2019-2020 minister rozwoju i była wiceprezes Rady Ministrów.

Polska wręcz obsunęła się w tegorocznym, najnowszym rankingu najbardziej skomplikowanych jurysdykcji na świecie do prowadzenia biznesu przez zagraniczne firmy. Co na to Jadwiga Emilewicz?

- To, co nas tu najbardziej ciągnie w dół, to nawet nie ilość produkowanego prawa, ale przede wszystkim wymiar sprawiedliwości – w obszarze dotyczącym prowadzenia działalności gospodarczej: długotrwałość procesów sądowych, oczekiwanie na sądowe decyzje. To są te niechlubne rekordy – wskazuje Jadwiga Emilewicz.

- Bardzo często zawód polityka jest w Polsce deprecjonowany (pewnie bardzo mocno się do tego przyczyniliśmy jako grupa), ale niewiele lepiej oceniani są urzędnicy… - zauważa Emilewicz. W rozmowie z WNP.PL także – jak to zmienić.

Polska „awansowała” (a właściwie: spadła) na 10. lokatę w sporządzonym przez firmę TMF Group najnowszym rankingu najbardziej skomplikowanych jurysdykcji na świecie do prowadzenia biznesu przez zagraniczne firmy (Global Business Complexity Index GBCI). To największy (bo aż o 24. pozycje rdr) spadek wśród siedemdziesięciu kilku państw w uwzględnionych badaniu. Indeks analizuje przepisy, stawki podatkowe, kary i kwestie compliance.

Dodajmy przy okazji, że ten stan rzeczy dotyka nie tylko zagraniczne, ale i polskie przedsiębiorstwa. Kłopotem jest u nas – zauważa się we wspomnianym raporcie-rankingu - głównie niestabilność i niejasność naszego prawa, a prawny chaos dodatkowo nasiliła w tym roku pandemia – z tym, że u nas mocniej niż gdzie indziej.



Komentarz Cezarego Kaźmierczaka, szefa Związku Przedsiębiorców i Pracodawców, po publikacji rankingu? A mówiłem, przestrzegałem… Rzeczywiście, regres jest bardzo wyraźny. Co się stało? – zapytaliśmy posłankę Jadwigę Emilewicz,



Można się spierać, czy to klasyfikacja najbardziej oddająca aktualny stan polskiej gospodarki – zaznaczyła nasza rozmówczyni - gdyż w wielu innych klasyfikacjach (jak oceny OECD, ONZ, Komisji Europejskiej czy renomowanych instytucji ratingowych) prezentuje się ona korzystnie. Ale…



I dodaje, że nadzieję na zmianę w materii, którą analizuje owa klasyfikacja, budzi - wchodzący wreszcie w życie po niemal 6 latach od pierwszych slajdów z prezentacją jego założeń - tzw. cyfrowy KRS, który wiele kwestii uprości i przyspieszy.

