Jadwiga Emilewicz: restrykcjom będzie towarzyszyło nowe rządowe wsparcie

Każdym restrykcjom i ograniczeniom będzie towarzyszyło nowe rządowe wsparcie – mówiła w piątek w Poznaniu b. wicepremier Jadwiga Emilewicz. Jak dodała, programy mają zostać skierowane przede wszystkim do branż, które w związku z restrykcjami ucierpią najbardziej.

"Pandemia Covid-19 zmieniła i zmienia ciągle nasze życie. Zmienia nasze relacje, to że dziś musimy się spotykać w dystansie i mając maseczki na twarzach - ale to tylko ten zewnętrzny obraz. Pandemia też wewnętrznie bardzo mocno nas zmienia, zmienia krwioobieg gospodarczy, budzi wiele wątpliwości, wiele niepokoju i z tym niepokojem patrzymy w przyszłość" - mówiła w piątek na konferencji prasowej b. wicepremier Jadwiga Emilewicz.

Jak dodała, wraz z pierwszą falą pandemii udało się przygotować takie programy wsparcia, by były one realną pomocą dla przedsiębiorców.

"Przygotowaliśmy programy, jako jedni z pierwszych w Europie, o wartości 150 mld zł, które trafiły do przedsiębiorców na tyle szybko, że jesienią mogliśmy mówić z umiarkowanym optymizmem o stanie, w jakim znalazła się polska gospodarka - umiarkowanym, bo przecież wiedzieliśmy, że przed nami druga fala" - zaznaczyła.

Emilewicz wskazała, że rozwój sytuacji epidemiologicznej w Polsce i na świecie powoduje, że "stan niepewności trwa i będzie trwał z nami pewnie jeszcze długo".

"Wczoraj już rozmawiałam z panem premierem na ten temat i mówiłam, że włączenie tych dodatkowych restrykcji będzie musiało uruchomić kolejny program wsparcia. Program wsparcia do branż, które tym razem ucierpią najbardziej, będzie musiał trafić, bo w przeciwnym razie wiele firm, które zacisnęło pasa, skorzystało z tarczy, nie zwolniło pracowników i przetrwało - będzie się musiało mierzyć ze znacznie trudniejszą próbą i dlatego taką pomoc będą musiały uzyskać" - podkreśliła.

"Pan premier zapewnił mnie, że każdym restrykcjom i każdym ograniczeniom będzie towarzyszyło nowe rządowe wsparcie" - dodała.

Wskazała, że już w ub. tygodniu prowadziła także konsultacje branżami, które dotykają już obecne ograniczenia, w tym m.in. z przedstawicielami branży restauracyjnej, hotelarskiej, czy klubami fitness.

Emilewicz zachęciła także przedsiębiorców ze swojego okręgu wyborczego - Poznania i powiatu poznańskiego - do wypełnienia formularza m.in. w sprawie wyrażania opinii o nowych ograniczeniach i kondycji przedsiębiorstwa. Jak wskazała, "będzie mi to pomagało w przekonywaniu rządu do tego, aby instrumenty wsparcia dla przedsiębiorców były odpowiednie".