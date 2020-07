Jadwiga Emilewicz: to nie czas oszczędności, to czas wydatków

Na co zabraknie, a na co wystarczy pieniędzy w ramach zapowiedzianej przez ministra finansów Tadeusza Kościńskiego lipcowej nowelizacji budżetu? To pytanie, które zadaje sobie wielu przedsiębiorców i ekspertów alarmujących o pogłębiającym się deficycie finansów publicznych. Wicepremier Jadwiga Emilewicz mówi wprost – nie będziemy teraz oszczędzać, trzeba rozkręcić inwestycje i napędzić konsumpcję.

Inwestycje za wszelką cenę - to one według resortu rozwoju mają wyciągnąć gospodarkę z koronakryzysowego dołka.

- Konsumpcja jest jedną z podstawowych dźwigni polskiej gospodarki. Nie możemy sobie pozwolić, żeby ją ograniczać. Dziś mówimy: pożyczamy – deklaruje minister rozwoju.

Elementem wspierającym przedsiębiorców ma być m.in. wdrożenie estońskiego CIT-u, ulga na automatyzację i robotyzację.