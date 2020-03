Jagiełło: na dniach ma być uruchomiona placówka PKO BP w Bratysławie

Polskie firmy stoją przed wyzwaniami związanymi z ekspansją międzynarodową, część z nich radzi sobie z tym całkiem nieźle, ale dla większości jest to wyzwanie - mówi prezes PKO BP Zbigniew Jagiełło dla ICAN Management Review. Dodał, że na dniach uruchomiona ma być placówka banku w Bratysławie.

"Dziś polskie firmy stoją przed wyzwaniami związanymi z ekspansją międzynarodową i część z nich radzi sobie z tym całkiem nieźle, ale dla większości jest to spore wyzwanie. My również uczymy się i stawiamy swoje pierwsze kroki za granicą. Po to, aby wspierać naszych krajowych klientów w ich zagranicznej ekspansji" - powiedział dla ICAN Management Review prezes PKO BP.

Jagiełło przekazał, że bank ma oddział w niemieckim Frankfurcie i czeskiej Pradze.

"Na dniach uruchomimy placówkę w słowackiej Bratysławie. Zastanawialiśmy się też nad Wielką Brytanią, ale ze względu na brexit nie zdecydowaliśmy się na wykonanie tego kroku. Od lat mamy też mały bank na Ukrainie, z siedzibą we Lwowie. Efektywnie go zrestrukturyzowaliśmy i obecnie, jeśli chodzi o stopę zwrotu z kapitału, ma lepsze wyniki od nas" - powiedział.

Zdaniem szefa PKO BP, działalność za granicą, funkcjonowanie w innych kulturach i reżimach prawnych to umiejętność, której się dopiero uczymy. "Nie mamy jej jeszcze w naszym DNA, ale wierzymy, że najbliższe lata umożliwią nam sukces na rynkach zagranicznych" - wskazał.

Jego zdaniem, marka PKO BP, pomimo że funkcjonuje w umysłach Polaków sto lat, "stale wymaga pracy i inwestycji w jej odświeżanie i promowanie w nowych kontekstach".

Prezes przypomniał, że ponad rok temu zainicjował powstanie Polskiej Chmury - projektu, który pozwoli polskim firmom wskoczyć na nowy etap rozwoju w wykorzystaniu infrastruktury informatycznej.

"Oczywiste jest, że PKO BP będzie pierwszym bankiem, który skorzysta z polskiej chmury informatycznej. Idziemy za przykładem kilkunastu innych banków na świecie. Celem projektu jest cyfryzacja polskiej gospodarki i zdynamizowanie jej wzrostu. Dzięki chmurze polskie firmy zyskają dodatkowe, zaawansowane narzędzia, które w innych okolicznościach byłyby poza zasięgiem finansowym wielu z nich" - tłumaczy.

Jak dodał, sam fakt, że obok polskich partnerów w chmurę zaangażowany jest taki gigant jak Google, istotnie wzmacnia jej rolę i potencjał. A projektem interesują się kolejni globalni gracze, tacy jak Microsoft.