Jak biznes walczy ze smogiem. Po pierwsze edukacja

PwC - aktywna w Polsce globalna sieć firm doradztwa biznesowego, technologicznego, podatkowo-prawnego oraz audytu - we współpracy z organizacjami i firmami ogólnopolski kontynuuje program edukacyjny dotyczący zmian klimatu. Biznesowy wolontariat skupia się na edukacji najmłodszych.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl

Animatorzy programu Biznes kontra smog

Celem tegorocznej edycji „Biznes kontra smog” jest realizacja programu wolontariatu pracowniczego w obszarze edukacji dzieci i młodzieży na temat jakości powietrza i przeciwdziałania zmianom klimatu. Dzięki dołączeniu nowych firm, wolontariusze będą mogli dotrzeć ze szkoleniami do jeszcze większej liczby szkół i przedszkoli, nie tylko z województwa małopolskiego.Zajęcia są prowadzone przez przeszkolonych wcześniej przez Krakowski Alarm Smogowy wolontariuszy, a program jest dostosowany do różnych grup wiekowych. Uczestnicy warsztatów dowiedzą się m.in. czym jest smog, dlaczego powstaje, jakie zagrożenia niesie dla zdrowia i życia ludzi oraz co można i należy robić, aby móc oddychać czystszym powietrzem.Ścieżka tematyczna dotycząca zmian klimatu umożliwi dzieciom i młodzieży poznanie głównych przyczyn zmian klimatu oraz kształtowanie postaw ekologicznych. Wszystkie warsztaty są bezpłatne.- Podczas IV edycji programu zostanie podpisana deklaracja zobowiązująca sygnatariuszy do pracy na rzecz klimatu, świeżego powietrza i edukacji ekologicznej. Wybraliśmy jako miejsce podpisania tej wspólnej deklaracji Kraków. To miasto, w którym rozpoczęła się nasza inicjatywa - dodaje Adam Jamioł, partner zarządzający krakowskim biurem PwC.PwC to sieć firm doradczych i audytorskich działających w 155 krajach i zatrudniających ponad 284 tysięcy osób. W Polsce PwC posiada biura w 7 miastach oraz Financial Crime Unit w Gdańsku i Warszawie, dwa Centra Usług Wspólnych w Katowicach i Opolu oraz oddział PwC IT Services w Lublinie. Polskie spółki PwC zatrudniają ponad 6000 osób.Krakowski Alarm Smogowy to ruch społeczny, który powstał w 2012 roku w odpowiedzi na dramatyczną jakość powietrza w Krakowie. Aktywność stowarzyszenia początkowo dotyczyła jedynie Krakowa, obecnie KAS prowadzi działania w całym kraju. Od 2014 roku pełni rolę koordynatora i sekretariatu Polskiego Alarmu Smogowego - sieci zrzeszającej oddolne ruchy antysmogowe z terenu całej Polski.Stowarzyszenie ASPIRE reprezentuje firmy z sektora IT i zaawansowanych usług biznesowych. To największa tego typu organizacja w Polsce, zrzeszająca ponad 180 podmiotów, głównie firmy o zasięgu międzynarodowym.