Jak chiński BYD w miesiąc stał się maseczkowym potentatem

Na początku roku BYD był największą chińską firmą produkującą elektryczne auta i autobusy. Obecnie jest już także największym na świecie producentem maseczek. Całą produkcję stworzył od podstaw w dwa tygodnie. Inni nie są gorsi. Koncern Sinopec potrzebował 10 dni na przebudowę hal, postawienie i uruchomienie nowych linii produkcji maseczek.

BYD nie jest jedyną chińską firmą, która w czasie epidemii rozpoczęła tego typu działalność. Na początku lutego maseczki zaczął produkować także Foxconn – firma elektroniczna produkująca m.in. iPhony. Początkowo zaczęła wytwarzać maseczki na potrzeby swoich pracowników, aby utrzymać bieżącą produkcję. W końcu lutego produkowała już 2 mln maseczek dziennie. Maseczki zaczęła wytwarzać także firma motoryzacyjna SAIC, prowadząca produkcję aut w joint venture z Volkswagenem i General Motors, która produkuje 1,7 mln maseczek dziennie. Firma wykorzystała te części swoich zakładów, gdzie prowadzono przedtem produkcję wymagającą najlepszych filtrów i atmosfery pozbawionej jakichkolwiek pyłów.Maseczki pojawiły się także na stacjach benzynowych Sinopec. Koncern chemiczny i petrochemiczny Sinopec uruchomił 10 maszyn do produkcji masek, a kolejnych 15 przekazał firmie medycznej Natong. Koncern postawił także 6 nowych maszyn do produkcji włókniny melt-blown potrzebnej do produkcji maseczek. 24 lutego ruszyły prace budowlane w fabryce w Yanshan. Trzy dni później rozpoczęto dostawy urządzeń do produkcji. W ostatnim dniu lutego zakończono prace budowlane, wylano ostatnie powierzchnie betonowe, a dzień później ruszyła instalacja linii produkcyjnej. Pierwsza linia produkcyjna ruszyła 6 marca. Codziennie może produkować 1,2 mln maseczek.South China Morning Post podał, że w 2019 roku Chiny wyprodukowały 4,2 mld maseczek, czyli około połowę całej światowej produkcji. Wówczas produkowało je 4000 podmiotów. W tym roku produkcję maseczek rozpoczęło kolejnych 3000 firm.Czytaj także: Hegemonia Chin może się skończyć. Coraz więcej na to wskazuje W ciągu miesiąca Chiny zwiększyły moce produkcyjne w wytwarzaniu masek z 20 mln do ponad 110 mln sztuk dziennie – według danych National Development and Reform Commission. Uważają, że to wciąż o wiele za mało. Według szacunków chcąc zapewnić jedną maseczkę dziennie pracownikom wracającym do swoich wznawiających pracę zakładów produkcyjnych, Chiny będą potrzebować ponad pół miliarda maseczek dziennie.