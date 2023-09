Jak firmy finansują cyfrową transformację?

Cyfryzacja przedsiębiorstwa produkcyjnego to kosztowny proces. Warto przemyśleć wybór źródła i modelu finansowania. Na szczęście możliwości jest sporo.

Narzędzia Przemysłu 4.0 optymalizują procesy produkcji i coraz częściej są niezbędne, by firma nie straciła konkurencyjności, ale cyfryzacja to niekończący się proces doskonalenia i... finansowy worek bez dna.

Podstawowym źródłem finansowania cyfrowych innowacji, niezależnie od wielkości firmy, wciąż są środki własne przedsiębiorstw. Na kolejnych miejscach znajdują się dotacje unijne, kredyty, leasing czy dotacje rządowe.

Przemysł 4.0 to już obecnie rzeczywistość, która rewolucjonizuje podejście firm produkcyjnych do swojej działalności. Obejmuje on wykorzystanie zaawansowanych technologii, takich jak internet rzeczy, sztuczna inteligencja, big data i automatyzacja, aby zoptymalizować procesy produkcyjne, usprawnić zarządzanie łańcuchem dostaw, zwiększyć efektywność energetyczną i dostosować się do zmieniających się potrzeb klientów.

Sfinansowanie cyfrowej zmiany przedsiębiorstwa produkcyjnego w kontekście wyzwań Przemysłu 4.0 to inwestycja w przyszłość. Dzięki odpowiedniemu finansowaniu i mądremu zarządzaniu procesem transformacji, firma może podnieść konkurencyjność, efektywność i innowacyjność.

Chcesz finansować cyfryzację lub szerzej - innowacje? Sięgnij do własnej kieszeni

Jak wynika z raportu przygotowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przemysłu, to środki własne przedsiębiorstw wciąż są głównym źródłem finansowania nakładów na ich działalność innowacyjną. W 2021 roku stanowiły 76 proc. wszystkich poniesionych na ten cel nakładów w przedsiębiorstwach przemysłowych.

Udział środków własnych w finansowaniu działalności innowacyjnej jest zróżnicowany w zależności od wielkości firmy - ze środków własnych w największym stopniu korzystają przedsiębiorstwa duże (80 proc. firm przemysłowych i 95 proc. firm usługowych). Małe oraz średnie przedsiębiorstwa posiłkują się w większym stopniu środkami z zagranicy oraz kredytami, ale także w ich przypadku środki własne pozostają kluczowym źródłem kapitału.

Najczęściej wykorzystywanym przez przedsiębiorców rodzajem wsparcia publicznego wciąż są dotacje ze środków unijnych. Z tego instrumentu w ostatnich latach korzystała prawie połowa firm. Z kolei z dotacji innych niż unijne korzystało około 10 proc. firm. Istotne znaczenie w finansowaniu cyfryzacji mają także wszelkiego rodzaju ulgi podatkowe.

Ważnym źródłem finansowania cyfrowych innowacji jest także leasing. Nie ma w tym nic dziwnego, często chodzi o bardzo kapitałochłonne innowacyjne maszyny i urządzenia, a uzasadnione bywa posiadanie od razu większej ich liczby. Przy konieczności jednorazowego pokrycia kosztów opcja leasingu jest dla przedsiębiorców dużym ułatwieniem.

Jak podaje PARP, najbardziej pożądanymi przez przedsiębiorców rodzajami finansowania działalności innowacyjnej są dotacje bezzwrotne, tak wskazuje ponad 80 proc. badanych firm.

Kredyt, leasing, a może emisja na rynku kapitałowym?

Wybór rodzaju finansowania zwykle wynika z potrzeb danego przedsiębiorstwa.

- Jeśli to jest np. park maszynowy, możemy go sfinansować zarówno standardowym kredytem inwestycyjnym, jak również leasingiem. Strukturyzując kredyt inwestycyjny, a w szczególności harmonogram spłaty, uwzględniana jest potencjalna karencja w spłacie kapitału i wysokość oraz częstotliwość spłaty rat kredytu wraz z odsetkami. Jeśli np. przedsiębiorstwo ma działalność o charakterze sezonowym, wówczas poziom rat kredytu może być dopasowany do cyklu zwiększonych i zmniejszonych przychodów w okresie rocznym - wyjaśniają eksperci PKO BP.

Dodają, że podstawowym warunkiem uzyskania finansowania w formie kredytu bankowego na cyfryzację jest posiadanie zdolności kredytowej, a kluczowy jest biznesplan, niezależnie od branży.

- Nie ma ograniczeń co do branży, kluczowy jest biznesplan przedsiębiorstwa: przedmiot finansowania, czas trwania i zwrot z inwestycji, szacowany wzrost rentowności działalności w wyniku przeprowadzonej inwestycji. Każda inwestycja zwykle obarczona jest jakimś ryzykiem, związanym np. z opóźnieniami w realizacji harmonogramu, wzrostem cen, dostępem do materiałów, technologii niezbędnych w procesie inwestycji. Dlatego plan inwestycyjny powinien również uwzględniać rezerwę środków na nieprzewidziane zdarzenia. Każda firma oceniana jest także pod względem aktualnego standingu finansowego, poziomu rentowności płynności finansowej czy kapitalizacji - wskazuje PKO BP.

"Wszystko zależy od branży, możliwości technologicznych, a przede wszystkim od już posiadanych zasobów oraz potrzeb danego przedsiębiorstwa. Najpopularniejsze modele finansowania cyfryzacji przedsiębiorstwa obejmują różnorodne źródła finansowania, w tym: kredyty bankowe (np. specjalne kredyty lub linie kredytowe dedykowane inwestycjom w technologie cyfrowe), leasing (nie wymaga znaczącego wkładu własnego, a opłaty leasingowe mogą być ujęte jako koszty operacyjne), pozyskiwanie kapitału od inwestorów prywatnych lub funduszy venture capital, którzy widzą potencjał w ich projektach cyfrowych (tego rodzaju inwestorzy często angażują się nie tylko finansowo, ale także strategicznie, przynosząc wartość dodaną w postaci wiedzy i kontaktów) czy emisji akcji lub obligacji na rynku kapitałowym (dla przedsiębiorstwa rozwiniętego, które ma stabilną pozycję na rynku). W grę wchodzą również partnerstwa branżowe i kooperacja z innymi przedsiębiorstwami branżowymi lub dostawcami technologii. Takie inicjatywy mogą obejmować wspólne finansowanie projektów cyfrowych lub korzystanie z rozwiązań dostarczanych przez partnerów. Coraz bardziej popularny staje się, zwłaszcza dla mniejszych firm i start-upów, tzw. crowdfunding, czyli sposób pozyskiwania środków, w którym wiele osób lub inwestorów prywatnych wpłaca niewielkie kwoty na realizację konkretnego projektu" - wyliczają eksperci z NCBiR w komentarzu wysłanym WNP.PL.

Przy planowaniu finansowania potrzeb cyfryzacyjnych danego przedsiębiorstwa niezwykle ważna jest odpowiednia priorytetyzacja inwestycji, bowiem cyfryzacja to bardzo szerokie zagadnienie. Oznacza to, że nie zawsze konieczne jest natychmiastowe wdrożenie wszystkich dostępnych technologii czy pozyskanie całości kapitału.

"Warto rozpocząć od najbardziej krytycznych obszarów, które przyniosą największe korzyści w krótkim i długim okresie oraz od wyboru tej oferty, która jest nie tylko prosta i skuteczna, ale też efektywna. Kluczem jest także to, aby podejście do digitalizacji było holistyczne i uwzględniało zarówno aspekty techniczne, jak i organizacyjne oraz ludzkie. Digitalizacja to proces ciągły, który ma na celu zwiększenie konkurencyjności i elastyczności firmy w dynamicznym otoczeniu biznesowym" - wskazują specjaliści z NCBiR.

Czas to pieniądz, ale nie w przypadku cyfryzacji. Tu liczy się efekt końcowy

Czas na adaptację deklarowanych przez firmę rozwiązań w ramach cyfrowej transformacji może być zróżnicowany i zależy od wielu czynników, takich jak skomplikowanie projektu, zakres zmian, dostępność technologii oraz specyfika branży i przedsiębiorstwa.

Po dokonaniu wyboru odpowiednich rozwiązań cyfrowych, które najlepiej odpowiadają potrzebom i możliwościom przedsiębiorstwa, przychodzi czas na proces wdrożenia rozwiązań cyfrowych, który może trwać od kilku miesięcy do nawet kilku lat, w zależności od skomplikowania projektu.

W tym czasie firma dostosowuje swoje procesy, szkoli pracowników i integruje nowe narzędzia. Dopiero na końcu następuje adaptacja rozwiązań, która jest procesem ciągłym i której powinno towarzyszyć dalsze ich rozwijanie. Firmy muszą być elastyczne i gotowe na dostosowywanie swoich rozwiązań do zmieniających się potrzeb rynku i technologii.

- Czas wdrażania procesów cyfryzacji i amortyzacji inwestycji jest różny i zależy od przedmiotu działalności przedsiębiorstwa. Zapewne zakup i instalacja gotowej maszyny potrwają krócej w porównaniu z budowaniem koncepcji i wdrażaniem rozwiązań cyfrowych np. w procesie obsługowym, sprzedażowym, logistycznym, który wymaga instalacji, testów i szkolenia pracowników. Średni okres kredytu inwestycyjnego wynosi zwykle ok. 10 lat - wyjaśniają eksperci z PKO BP.

Dotacje są pożądane i popularne, ale trzeba je odpowiednio rozliczyć. Konieczna transparentność i dokumentacja

Proces rozliczania dotacji zależny jest od uwarunkowań, czyli formalnych zasad towarzyszących każdemu programowi, zwłaszcza finansowanemu ze środków publicznych. Jeśli firma korzysta z dotacji lub wsparcia rządowego, proces rozliczania zwykle sprowadza się do kilku zasadniczych kroków.

1. Pierwszym z nich jest dostarczenie odpowiedniej dokumentacji dotyczącej realizacji projektu. To może obejmować faktury, umowy, raporty z ukończenia projektu. Następnie instytucja nadzorująca dotację lub program wsparcia może przeprowadzić audyt lub kontrolę, aby zweryfikować, czy środki zostały wykorzystane zgodnie z założeniami projektu i regulacjami dotyczącymi wsparcia.

