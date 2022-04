Jak firmy mogą przeżyć niepewne czasy

Od dwóch lat światowa gospodarka przeżywa - najpierw za sprawą pandemii, a obecnie wojny - okres bezprecedensowych turbulencji. O tym, czy w czasie, kiedy jedynym pewnikiem w gospodarce jest stała zmienność, warto tworzyć długoterminowe plany i strategie - dyskutowali uczestnicy panelu „Strategie na czas turbulencji” podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego.

Chociaż czasy, w jakich przyszło w ostatnich latach działać przedsiębiorcom charakteryzują się - delikatnie mówiąc - duża zmiennością, co wymaga od nich weryfikacji niemal na bieżąco biznesowych planów, podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego byli zgodni: Strategie są potrzebne.

- Strategia jest istotna, jeśli chodzi o wizję organizacji - przygotowanie głównych punktów, wyznaczenie głównych celów. Realizacja tych celów ma już charakter operacyjny. Z jednej strony zatem powinna być wizja, która działa jako kompas, z drugiej krótkoterminowe plany - mówił Jakub Dzik, wiceprezes Impela.

- Funkcjonowanie bez wizji i strategii jest niemożliwe. Strategie muszą jednak fluktuować. Powinniśmy posiadać różne scenariusze, wówczas każde rozwiązanie jest możliwe. To właśnie charakteryzuje zwinne organizacje - podkreślała Magdalena Bogucka, prezes Zakładu Farmaceutycznego AMARA.

Dawid Jakubowicz, prezes Ciech, zwracał uwagę na inne zalety posiadania strategii. - Strategia jest podstawowym dokumentem do komunikacji z inwestorami. Dobra komunikacja strategii pozwoliła na to, że przez wspomniany kryzys pandemii, zerwane łańcuchy dostaw i kryzys energetyczny przeszliśmy suchą stopą - stwierdził. - Wybory strategiczne określają nie tylko to, gdzie chcemy być, ale także wyznaczają priorytety, a przez to wskazują, z czego powinniśmy zrezygnować - podkreślił.

