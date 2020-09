Jak krążą po świecie pieniądze duże i brudne

Prasowe doniesienia o tym, że przez ING Bank Śląski mógł biec transakcyjny szlak służący wypraniu kilkaset milionów dolarów, to tylko jedna z wielu takich spraw w ostatnich latach. Afery z praniem pieniędzy są coraz częstsze.

Miliardy narkodolarów

Bank dyktatorów, narkobossów i agentów

Raport niezależnej kancelarii Bruun and Hjejle, wykonany na zlecenie Danske Bank, zwracał uwagę na powiązania klientów estońskiej filii banku – były wśród nich osoby z bliskiego otoczenia Władimira Putina czy osoby związane z rosyjskimi służbami.Po wybuchu afery estoński regulator finansowy zażądał od Danske zamknięcia lokalnego oddziału. Aresztowano również 10 byłych pracowników Danske Banku (przede wszystkim Rosjan – z licznej w Estonii rosyjskiej mniejszości). Dreszczyku całej sprawie dodaje tajemnicze samobójstwo byłego już wówczas szefa estońskiego oddziału Danske Banku – Aivara Rehe – we wrześniu ubiegłego roku. W śledztwie dotyczącym nadużyć w banku nie był uznany za podejrzanego.W tej aferze rykoszetem oberwały też inne banki. Podejrzenie o pranie pieniędzy padło też na szwedzki Swedebank, przez który miało przepłynąć 4 mld euro z estońskiego oddziału Danske. W kręgu podejrzeń znalazł się także Deutsche Bank, gdzie też miały trafiać transfery z Danske (trwa śledztwo).Trzy lata temu Deutsche Bank zapłacił nadzorom finansowym w USA i Wielkiej Brytanii 630 mln euro kary za umorzenie śledztwa w sprawie wyprania na początku tej dekady co najmniej 10 mld dol. z Rosji.Jeszcze większą skalę prania pieniędzy (przynajmniej ujawnioną) wykryto w przypadku amerykańskiego banku Wachovia (w 2008 roku przejęty przez Wells Fargo). Amerykańscy śledczy dowiedli, że przez rachunki banku przepłynęło 380 mld dolarów z narkobiznesu. Za wyprane w Wachovii pieniądze kupowano samoloty, którymi meksykańskie kartele narkotykowe transportowały do Stanów Zjednoczonych tony kokainy (to zresztą przejęcie samolotu podczas jednej z operacji antynarkotykowych naprowadziło śledczych na ślad). Bank nie stosował praktycznie żadnych procedur kontrolnych przy transferze pieniędzy z Meksyku.Do żadnego procesu nie doszło. W marcu 2010 r. zawarto ugodę poprzez sąd w Miami, a sprawa jest formalnie przedawniona. Bank zapłacił 110 mln dolarów w ramach konfiskaty za dopuszczenie do transakcji prania pieniędzy oraz 50 mln dolarów grzywny za nieudolność przy nadzorowaniu środków finansowych.Najgłośniejszym jednak przypadkiem prania pieniędzy (zakończonym spektakularnym upadkiem, bo pranie pieniędzy nie było jedynym grzechem tej instytucji) była afera Bank of Credit and Commerce International. Bank upadł w 1991 roku, chociaż – jak dowiodły dokumenty – był w praktyce bankrutem od połowy lat 80. Upadek BCCI wstrząsnął światem finansów – był to bowiem (przynajmniej na papierze) siódmy co do wielkości prywatny bank na świecie. Działał w 78 krajach. Zatrudniał 30 tys. pracowników w 400 oddziałach.Co spowodowało upadek? To, że klasyczna działalność bankowa nie była – jak się wydaje z perspektywy czasu – podstawowym biznesem BCCI, który wyspecjalizował się w praniu pieniędzy i finansowaniu różnych nielegalnych działań.Do najwierniejszych klientów BCCI należeli dyktatorzy z Saddamem Husajnem i Manuelem Noriegą na czele; bank zapewniał im pełną dyskrecję i kompleksową obsługę. Ale z usług BCCI korzystała też amerykańska Centralna Agencja Wywiadowcza. CIA otworzyła w banku dziesiątki kont, które służyły do finansowania mudżahedinów walczących z ZSRR w Afganistanie i afery Iran-Contras.W 1983 roku BCCI kupił kolumbijski bank z oddziałami w Medelin i Cali – centrach handlu kokainą i prania pieniędzy. W 1988 roku brytyjscy celnicy przeanalizowali dokumenty Centrali BCCI i ustalili, że Noriega wyprał w tym banku około 32 mln dolarów pochodzących z handlu narkotykami. Podobno drugi rachunek dyktator miał w filii londyńskiej BCCI. W 1988 roku na Florydzie kierownictwo BCCI zostało oskarżone o pranie pieniędzy. Skazano na więzienie pięciu członków zarządu, a bankowi wymierzono karę w kwocie 15 mln dolarów.Ze względu na zagmatwaną strukturę banku trudno ocenić w pełni skalę prowadzonego przez BCCI procederu. Jednak ta sama struktura, która pozwalała ukryć oszustwa, utrudniała również realną ocenę sytuacji finansowej banku, co w przypadku złego zarządzania w latach 80. stało się gwoździem do trumny tego banku.W lipcu 1991 roku sąd w Luksemburgu nakazał likwidację Bank of Credit and Commerce International; sędziowie uznali, że naprawa banku jest niemożliwa. Likwidatorzy wkroczyli do centrali BCCI w siedmiu miastach i przerwali ich pracę. W tym czasie depozyty w BCCI wciąż posiadał ok. mln klientów. Zadłużenie wynosiło 18 mld dolarów.Pranie brudnych pieniędzy to określenie procesu wprowadzania do regulowanego obiegu finansowego (m.in. systemu bankowego) pieniędzy z nielegalnych źródeł bądź z nielegalnej działalności, tak aby mogły być one wykorzystywane w legalnym obiegu.Określenie „pranie brudnych pieniędzy” pochodzi jeszcze z lat 20. XX w., kiedy w Chicago grupy przestępcze, czerpiące potężne zyski z nielegalnego wprowadzania do obrotu alkoholu (był to okres prohibicji), legalizowały pieniądze, wykazując zawyżone dochody z prowadzonych przez członków gangów sieci pralni.Według szacunków firmy Deloitte co roku na proceder prania pieniędzy i finansowanie terroryzmu przeznaczanych jest między 715 mld a 1,87 bln euro.