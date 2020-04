Jak mądrze ograniczać koszty?

Pandemia koronawirusa to wielkie wyzwanie dla firm, zarządzających nimi i dla pracowników. Jakub Jarczewski, dyrektor działu PR i Rozwoju Biznesu w Metro Properties mówi, jak jego firma radzi sobie w obecnej sytuacji. Partnerzy projektu EEC Defence - Razem bronimy gospodarki dzielą się w portalu WNP.PL swoimi nowymi doświadczeniami.

Oczywiście w związku z powyższym liczba odwiedzających nasze placówki jest znacznie mniejsza, a to daje nam konkretne możliwości redukcji kosztów związanych z utylizacją odpadów, zużyciem energii, wody i ścieków. I to robimy. Z drugiej strony rosną wydatki związane z serwisem sprzątającym, który musi teraz jeszcze dokładniej skupiać się na wykonywanej pracy - częściej czyszczeniu podlegają przestrzenie wspólne takie jak toalety, a w szczególności klamki, poręcze, przyciski, krany, ławki itp.

Partnerem akcji jest m.in. firma BCMM badająca opinie przedsiębiorców o działaniach, które podejmują w ramach walki z koronakryzysem i przygotowaniem do spodziewanej recesji.

- Tak, by przetrwać czas i w niezmienionym składzie osobowym dojść do momentu, kiedy pandemia ustąpi. W zasadzie dla nas niewiele się zmienia. Wszyscy pracują normalnie - ci, którzy mogą, robią to z domu. Inni, jak obsługa centrów, działają w sposób rotacyjny. Szczęśliwie mamy takie możliwości i technologie, by móc tak działać.- Oczywiście! Ale ilość zmiennych, jakie będą na to miały wpływ w naszej branży, jest przeogromna i trudna do przewidzenia. Czy rząd od razu poluzuje wszystkie obostrzenia, czy będzie to robił stopniowo? Jak będą zachowywali się klienci? Ile firm z branży retail do tego czasu dotrwa, a ile będzie już w stanie upadłości? Jaki wpływ na branżę będzie miał notowany aktualnie skok e-commerce? Ile to wszystko w ogóle będzie trwało i jaki będzie wkład rządzących w pomoc przedsiębiorcom?Staramy się odpowiadać na te pytania i tworzyć strategię na czas po pandemii. Wiemy, że wiele funkcjonujących na rynku obiektów handlowych może mieć spore kłopoty lub zwyczajnie nie przeżyć. Tworzymy ofertę dla tych właścicieli i firm, które będą chciały skorzystać z naszego doświadczenia w zarządzaniu obiektami komercyjnymi lub po prostu pomocy „przy powrocie do świata żywych".- Na pewno będziemy robili wszystko, by chronić naszą załogę jednocześnie nie obniżając standardów naszej pracy. Nasi ludzie to nasz największy kapitał - to specjaliści z kolosalnym doświadczeniem rynkowym, to na nich opiera się nasz biznes i to oni stanowią jego siłę. I to oni będą fundamentem powrotu do normalności.