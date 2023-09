Jak oszczędzić na ubezpieczeniu – korzyści ze wzajemności

Ubezpieczenia wzajemne to współudział ubezpieczonych w rozpraszaniu ryzyka. Ubezpieczeni nie tylko kupują polisy, lecz są członkami towarzystwa ubezpieczeń. Dbając o mienie, mogą otrzymać zwrot części składki. Mówił o tym prezes TUW Polskiego Zakładu Ubezpieczeń Wzajemnych Rafał Kiliński podczas XXXII Forum Ekonomicznego w Karpaczu.

Rekordowe zwroty składki dla ubezpieczonych w TUW PZUW

Przezorność się opłaca – im mniejsze ryzyko, tym tańsze ubezpieczenie

Rośnie zainteresowanie ubezpieczeniami zdrowotnymi i affinity

Jak tłumaczył prezes Kiliński, mechanizm, na którym opierają się ubezpieczenia wzajemne, jest znany od tysięcy lat. – W czasach Hammurabiego uczestnicy karawany zrzucali się np. na nieszczęśnika, któremu padł wielbłąd. Wtedy nie było to rozliczane w pieniądzu, lecz rzeczowo. Zasada do dziś jest jednak ta sama – opowiadał w udzielonym w Karpaczu wywiadzie dla „Dziennika Gazety Prawnej”.

TUW PZUW jest największym towarzystwem ubezpieczeń wzajemnych w Polsce. Należy do Grupy PZU.

Rekordowe zwroty składki

Wyjątkowość ubezpieczeń wzajemnych polega na możliwości odzyskania części składki, jeśli nie doszło do szkód albo ich wartość była niewielka. W tym roku TUW PZUW zwrócił ubezpieczonym rekordową kwotę w wysokości 1,6 mln zł. Pieniądze, w wysokości od kilkudziesięciu tysięcy złotych, otrzymała aż połowa uprawnionych.

– To podmioty ze wszystkich obszarów gospodarki. Są to firmy produkcyjne, sprzedażowe, szpitale. Ubezpieczenia wzajemne są dla wszystkich i takie mamy spektrum firm partycypujących w zwrotach – mówił Rafał Kiliński.

Minimalizowanie ryzyka

Drogą do uzyskania zwrotu jest troska o mienie i minimalizowanie ryzyka. – Ubezpieczenie jest po to, żeby wspierać ubezpieczonych, kiedy zdarzy się nagłe i niespodziewane nieszczęście – tłumaczył. Nie może być natomiast traktowane jako rekompensata za niedbalstwo.

TUW PZUW intensywnie wspiera ubezpieczonych w tym, aby zapobiegać nieszczęściom. – Finansujemy szkolenia. Wysyłamy naszych inżynierów oceny ryzyka, którzy będąc w fabryce czy szpitalu, zwracają uwagę na niedociągnięcia. Spisują je w raporcie i tam są rekomendacje, które skutkują zmniejszeniem ryzyka, a to się przekłada na wysokość składki. Bo im mniejsze ryzyko, tym tańsze ubezpieczenie – podkreślał prezes TUW PZUW.

Do lekarza bez czekania

Oprócz ubezpieczeń majątkowych TUW PZUW intensywnie rozwija się także w obszarze ubezpieczeń zdrowotnych. To opieka zdrowotna dla pracowników, którą świadczy potentat na rynku usług medycznych, jakim jest PZU Zdrowie. Jego sieć liczy ponad 2500 placówek, co ma duże znaczenie w sytuacji, gdy – jak wynika z sondaży CBOS – priorytetem dla pacjentów jest szybki dostęp do lekarza. – Dostępność do służby zdrowia jest czymś, co determinuje zakup polisy zdrowotnej – mówił Rafał Kiliński.

Do obszarów o największym potencjale zaliczył też ubezpieczenia affinity. To oferta dla klientów ubezpieczanych przez TUW PZUW podmiotów, np. dostawców gazu czy energii elektrycznej. Wykupywane za niewielką kwotę ubezpieczenie gwarantuje np. pomoc w przypadku awarii domowych.

Jak przypomniał prezes Kiliński, w okresie międzywojennym ubezpieczenia wzajemne w Polsce miały ponad dwie trzecie udziału w rynku ubezpieczeń. Gdy siedem lat temu powstawał TUW PZUW, ten udział w ubezpieczeniach majątkowych wynosił ponad 4 proc, a dziś sięga 7 proc. – Rynek rośnie, ale jesteśmy głodni jeszcze większego wzrostu – podsumował prezes TUW PZUW.