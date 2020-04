Jak pandemia koronawirusa wpłynie na polską gospodarkę? Analiza Banku Pekao

Pandemia koronawirusa zagraża wielu sektorom gospodarki. Przed niektórymi branżami postawi natomiast nowe wyzwania, a przed innymi otworzy dodatkowe możliwości. Zmiany są jednak nierównomierne i następują różnymi kanałami. Perspektywy rozwojowe poszczególnych sektorów mogą się zatem zmieniać - wynika z najnowszego raportu Biura Analiz Makroekonomicznych Banku Pekao „Gospodarka w czasach pandemii. Spojrzenie sektorowe na bazie pierwszych doświadczeń globalnych”.

Niemożliwe jest prognozowanie skutków gospodarczych koronawirusa ze 100-proc. pewnością ze względu na samą niepewność co do przebiegu epidemii, odpowiedzi polityki gospodarczej państw czy implementowanych strategii wyjścia. Raport Banku Pekao skupia się jednak głównie na analizie trendów globalnych. Ich proste przeniesienie na grunt krajowy byłoby zbyt dużym uproszczeniem, stąd samo precyzyjne oszacowanie wpływu kryzysu na poszczególne branże krajowej gospodarki jest utrudnione. W takich warunkach kluczowego znaczenia nabiera efektywność systemowego wsparcia najsilniej dotkniętych obszarów. Pomoc w utrzymaniu płynności i przeciwdziałanie zwolnieniom pracowników mogą pomóc tym branżom przetrwać ciężki okres.W raporcie czytamy m.in., że w związku z pandemią koronawirusa globalna gospodarka wpadnie w tym roku w głęboką recesję, której skala będzie największa od lat 30-tych ubiegłego wieku. Jedną z najbardziej dotkniętych kryzysem gospodarek będzie strefa euro, stanowiąca najbliższe otoczenie polskiej gospodarki. Według prognoz MFW PKB na świecie spadnie w 2020 roku o 3 proc., a w strefie euro - o 7,5 proc.Zdaniem Pekao, w Polsce blokada antyepidemiczna generuje ogromne koszty ekonomiczne, gwałtownie wyhamowując aktywność gospodarczą w wielu branżach. Wymuszonej przepisami słabości popytu konsumpcyjnego towarzyszyć będzie wyhamowanie popytu zagranicznego oraz cięcia inwestycji prywatnych. W efekcie należy się w tym roku spodziewać głębokiego spadku PKB (-4,4 proc.).W związku z bezprecedensowym spadkiem aktywności gospodarczej czeka nas redukcja zatrudnienia i w efekcie wzrost stopy bezrobocia - w okolice 10-13 proc. na koniec 2020 r. Skala redukcji zatrudnienia może być mitygowana działaniami rządu i władz monetarnych (tarcza antykryzysowa 2.0). Autorzy raportu widzą na to dużą szansę.Zwracają też uwagę, że szczyt inflacji przypadł na początek 2020 r. (4,7 proc.), po czym dynamika cen konsumpcyjnych powinna zbiegać w okolice celu NBP (2,5 proc.) pod koniec roku."Załamanie aktywności w wielu branżach usługowych oraz zmiany w strukturze popytu ograniczą wzrost inflacji bazowej, zaś przecena ropy naftowej przekłada się na silne spadki cen paliw. Spadek inflacji mogą spowolnić rosnące ceny żywności zależne w dużej mierze od czynników pogodowych i możliwych wahań podażowych" - czytamy w raporcie Pekao.