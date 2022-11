Jak pogodzić rozwój gospodarki z troską o klimat?

Przedstawiamy raport powstały przy udziale dziennikarzy WNP.PL i innych portali Grupy PTWP, który podpowiada rozwiązania obradującym w egipskim Szarm el-Szejk na Konferencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (COP27).

W rozpoczętym 6 listopada dwutygodniowym szczycie klimatycznym w Szarm el-Szejk uczestniczy 45 tys. polityków, dyplomatów, ekspertów i dziennikarzy z 196 krajów.

Trzy tygodnie przed COP27 w Katowicach odbyła się konferencja PRECOP 27 zorganizowana przez United Nations Global Compact Network Poland (GCNP) oraz Grupę PTWP, organizatora Europejskiego Kongresu Gospodarczego i wydawcy m.in. WNP.PL i PortalSamorzadowy.pl i PulsHR.pl.

Biała księga - wnioski z konferencji PRECOP27 - towarzyszy globalnemu szczytowi. Wskazania dokumentu, opracowanego przez przedstawicieli GC oraz dziennikarzy WNP.PL i innych portali Grupy PTWP, są obecne w dyskusjach i przemówieniach polityków.

Zapisy debat konferencji PRECOP dostępne są na stronie wydarzenia. Zielona transformacja gospodarki jak współczesny megatrend będzie jednym z tematów Europejskiego Kongresu Gospodarczego (24-26 kwietnia 2023).



Od 6 listopada w Egipcie trwa światowy szczyt klimatyczny (UN Climate Change Conference 2022 - COP27). Przypomnijmy, że wydarzenie to poprzedziła konferencja PRECOP 27 (16-18 października, Katowice). W ponad 20 debatach, obszernie relacjonowanych w portalu WNP.PL, wzięło udział 1200 uczestników, a ponad 2500 osób śledziło transmisję online.

Celem spotkania w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach było przygotowanie wspólnego stanowiska różnych środowisk – przede wszystkim biznesu, a także nauki, organizacji społecznych oraz administracji - na Szczyt Klimatyczny w Egipcie (COP27).

Adresatami tego opracowania, które przyjęło formułę „białej księgi” PRECOP 27, jest Komisja Europejska i Parlament Europejski, członkowie polskiej delegacji na COP27, przedstawiciele agend i programów ONZ, a także samorządu terytorialnego oraz klimatycznych organizacji młodzieżowych.

Wnioski dla świata: pandemia kryzysy i wojna nie anulowały zmian klimatu

Obszerne opracowanie podzielono na rozdziały tematyczne poświęcone: transformacji energetycznej i gospodarce wodorowej i emisjom przemysłowym, „zielonemu” finansowaniu projektów proklimatycznych, zmianom w transporcie i sektorze żywnościowym oraz roli biznesu w przeciwdziałaniu kryzysowi klimatycznemu.

Załączamy angielską wersję dokumentu:

Treści poszczególnych rozdziałów w wersji polskiej będziemy sukcesywnie prezentować w cyklu tekstów publicystycznych w portalu WNP.PL.

Oto wybór głównych tez białej księgi PRECOP27

Zaostrzające się zmiany klimatu będą wpływać na infrastrukturę i życie codzienne, a z tego kryzysu nie wyjdziemy szybko. Złożona sytuacja międzynarodowa związana ze skutkami pandemii i trwającej wciąż wojny w Europie wymaga harmonizacji celów krótkoterminowych z długofalowymi.

Presja czasu powoduje podniesienie poprzeczki oraz szczególną odpowiedzialność, aktywność i transparentność działań od liderów i krajów, będących największymi globalnie emitentami gazów cieplarnianych. Społeczności narażone już teraz na skutki zmian klimatu trzeba chronić, wspierać i zachęcać do włączania się w transformację.

Uruchomienie zasobów finansowych i aktywności prywatnego biznesu staje się wobec tych wyzwań koniecznością. Podobnie – zmiana modeli konsumpcji, która powinna być równoległa z zmianami legislacyjnymi ukierunkowanymi na dekarbonizację i ograniczanie emisji w różnych dziedzinach życia i gospodarki.

Poprawa klimatu i rozwój zgodny z celami klimatycznymi winny iść razem. Kreowaniu celów musi towarzyszyć transparentne mierzenie efektów. Należy skonkretyzować obowiązki krajów mających największy udział w globalnej emisji.

Zielone finansowanie ma przyszłość. Może stabilizować wstrząsy i łagodzić skutki kryzysów

Zainteresowanie zielonymi projektami ze strony biznesu i inwestorów nie spada. Ten obszar cechuje odporność na kryzys, a niektóre rodzaje inwestycji wobec problemów z paliwami i cenami energii zyskują dodatkowy impuls.

Zielone inwestycje mają wobec zbliżającego się spowolnienia gospodarczego charakter acykliczny – ich wsparcie to - tym samym - element działania na rzecz łagodzenia kryzysu gospodarczego. Inwestowanie w technologie i projekty związane z ograniczaniem wpływu gospodarki na klimat to działalność prorozwojowa o charakterze długoterminowych inwestycji.

Spełnianie wymogów regulacyjnych związanych z polityką klimatyczna firmy uczą się traktować jako inwestycję w przyszłość. Ważna jest stabilność prawa, konsekwencja legislacyjna i komunikacja z biznesem. Koszty zaniechania zmian – także na poziomie strategii firm i podmiotów komunalnych – znacząco przewyższają konieczne nakłady.

Przyspieszenie w energetyce odnawialnej to samowystarczalność, bezpieczeństwo i łagodzenie ekstremalnych zjawisk na rynku energii

Wobec agresji Rosji na Ukrainę i potrzeby rezygnacji z importu paliw z rosyjskiego kierunku najlepszym rozwiązaniem jest przyspieszona transformacja energetyczna z przyspieszeniem inwestycji w odnawialne źródła energii; przy czym transformacji energetycznej i drogi w kierunku neutralności klimatycznej nie należy postrzegać w kategorii kosztów, ale przede wszystkim korzyści w różnych sferach życia. Trzeba zwracać uwagę na koszty niepodejmowania decyzji i nierealizowania transformacji.

Przyspieszenie na inwestycyjnym froncie w dziedzinie zielonej energetyki oznacza „ucieczkę do przodu” i konkretne korzyści: niezależność od importu paliw kopalnych (nie tylko z Rosji), samowystarczalność i bezpieczeństwo tak teraz potrzebne gospodarce i społeczeństwom, złagodzenie ekstremalnych reakcji na rynku energii skutkujących skokami cen, rozwój technologiczny i nowe, wartościowe miejsca pracy. A przede wszystkim - trwałą i wymiernaą w tonach emitowanych gazów cieplarnianych korzyść dla klimatu.

System handlu uprawnieniami do emisji (ETS) zapewne nie zostanie „zawieszony” jako podstawowe narzędzie stymulujące ograniczanie emisji w przemyśle. Planowane jego rozszerzone na nowe sektory gospodarki, należałoby jednak poprzedzić oceną dotychczasowych efektów jego funkcjonowania i potencjalnych skutków jego wprowadzenia w tak ważnych dla gospodarki i rozwoju dziedzinach jak transport i budownictwo.

Dekarbonizacja transportu: różnorodnie, ostrożnie, z namysłem. Elektryfikacja nie załatwia sprawy

Zmiana napędu w pojazdach na elektryczny nie zmniejszy emisji CO2 w sytuacji, gdy miks wytwarzanej energii jest oparty na spalaniu węglowodorów. Elektryfikacji nie należy traktować jako panaceum na problem emisji związanej z mobilnością człowieka i przewozem towarów. Cykl życia pojazdu sprawia, że wycofywanie się z napędu spalinowego potrwa dziesięciolecia, pogłębiając nierówności społeczne i różnice rozwojowe.

Potencjał dekarbonizacji transportu tkwi w wielu dziedzinach: od polityki promującej wykorzystanie kolei przy odpowiednim stanie infrastruktury aż po cyfrowe narzędzia organizacji systemu transportu, pozwalające optymalizować jego funkcjonowanie i podnieść jego efektywność.

Potrzebujemy zmiany podejścia do konsumpcji i mobilności, dialogu i edukacji. Dekarbonizacja transportu będzie efektem takiej transformacji potrzeb i modeli zachowań. Środki publiczne powinny łagodzić koszty społeczne dekarbonizacji transportu – szczególnie tam, gdzie prowadziłyby one do wykluczenia czy ograniczania rozwoju.

Trzeba zmierzać w kierunku rolnictwa regeneratywnego, samowystarczalności i skracania drogi produktów do odbiorcy

Konsumpcja żywności to egalitarny obszar walki ze zmianami klimatu. Każdy, jako konsument, może przyczynić się osiągnięcia celu, którego realizacja zależy jednak od powszechności działań. Warto skupić się na tych najbardziej efektywnych – tj. na redukcji strat żywności, ograniczeniu jej marnowania oraz zużycia zasobów potrzebnych do wytworzenia niewykorzystanych produktów żywnościowych.

Efektywną drogą ograniczenia wpływu na klimat jest rozwój rolnictwa regeneratywnego oraz skracanie łańcuchów dostaw - szczególnie poprzez rozwój sprzedaży internetowej i mobilnej. Kluczowa pozostaje identyfikacja, jakiego rodzaju zachęt potrzebują rolnicy, żeby przechodzić na bardziej zrównoważone systemy produkcji i w jaki sposób można skracać łańcuchy dostaw.

Samowystarczalność staje się coraz istotniejszym elementem bezpieczeństwa żywnościowego, a krótszy dystans, jaki pokonują produkty, zmniejsza straty i ogranicza zużycie zasobów.

Szczyt w Egipcie trwa – już wiadomo, że negocjacje nie będą łatwe

COP27 ma zakończyć się podpisaniem nowych porozumień w sprawie zmniejszenia emisji dwutlenku węgla, szczególnie jednak podkreślany jest fakt, że po raz pierwszy w historii szczytów klimatycznych częścią negocjacji ma być tzw. fundusz reparacyjny, który ma zrekompensować szkody wywołane zmianami klimatu krajom nimi najbardziej dotkniętym. Kraje rozwijające się liczą na to, co sygnalizowano już w tracie PRECOP gospodarze egipskiego spotkania: że uda się ustalić mechanizm „reparacji klimatycznych”.

W drugi dzień szczytu echem odbiło się przemówienie fińskiej premier Sanny Marin, która podkreśliła, że rosyjski atak na Ukrainę zdecydowanie utrudnia globalną walkę ze zmianami klimatu, wywołując kryzys energetyczny i żywnościowy.

