Jak pozbyć się kredytu frankowego i ile to kosztuje?

Trzy pytania, które zadają frankowicze przed wszczęciem postępowania: jak wygląda procedura; czy trzeba iść do sądu; ile to wszystko będzie kosztowało? Odpowiadamy.

Kredytu frankowego można obecnie pozbyć się na drodze ugody bankowej lub procesu sądowego.

Od początku stycznia do końca czerwca 2022 r. aż 97 proc. orzeczeń sądowych było korzystnych dla kredytobiorców, którzy zaciągnęli kredyt we frankach szwajcarskich.

Procedura sądowa może trwać nawet sześć lat i jest kosztowna.

Jak wskazuje adwokat Mikołaj Badziąg z Graś i Wspólnicy Kancelaria Prawna, na wstępie należy odpowiedzieć sobie na pytanie, czy koniecznie trzeba skierować sprawę do sądu, czy też istnieje inna możliwość rozwiązania sporu pomiędzy kredytobiorcą a bankiem. Okazuje się, że mamy dwie ścieżki.

Pierwsza droga, na którą decyduje się znaczna większość kredytobiorców, to postępowanie sądowe. Wiąże się ono jednak z kosztami oraz długoletnią batalią.

Drugą możliwością, na którą wskazuje Badziąg w rozmowie z WNP.PL jest zawarcie przez kredytobiorców ugody pozasądowej z bankiem, na warunkach często niekorzystnych dla konsumentów. Wyjaśnia, że decydują się na to rozwiązanie nieliczni kredytobiorcy. Jego zdaniem nie istnieje obecnie żaden złoty środek, który umożliwiałby szybkie załatwienie sprawy na warunkach korzystnych dla kredytobiorców.

Prosimy o dużą dozę cierpliwości. Nawet sześć lat batalii sądowej

Decydując się na drogę postępowania sądowego, kredytobiorca musi uzbroić się w niebywałą cierpliwość, gdyż sprawa sądowa przed dwiema instancjami (99,9 proc. spraw kończy się przed sądem apelacyjnym) toczyć się może nawet 6 lat. Jak wygląda procedura?

Mikołaj Badziąg wyjaśnia, że w pierwszej kolejności – przed wysłaniem pozwu do sądu – niezbędne jest złożenie reklamacji lub wezwania do zapłaty, gdyż taka czynność inicjuje całe postępowanie.

Następnie kieruje się pozew do sądu, w którym wskazuje się roszczenia kredytobiorcy przeciwko bankowi. W toku postępowania strony wymieniają się również innymi pismami procesowymi, przeprowadzane są rozprawy, przesłuchania stron i świadków, aż w końcu sąd I instancji wydaje wyrok.

To jednak nie kończy postępowania. Strona niezadowolona z rozstrzygnięcia może wnieść apelację do sądu II instancji. I dopiero wyrok wydany przez sąd odwoławczy prawomocnie kończy całe postępowanie.

Gra warta świeczki? Ile to wszystko będzie kosztowało?

Tutaj należy rozważyć dwie opcje.

Pierwsza opcja odnosi się do kredytobiorców, którzy zdecydują się prowadzić sprawę frankową samodzielnie. Ponoszą oni przed sądem I instancji relatywnie niewielkie koszty; 1000 złotych opłaty sądowej od pozwu (opłata stała przy wartości przedmiotu sporu powyżej 20 tys. zł oraz ewentualne opłaty związane z opiniami biegłych - w zależności od roszczenia - których to koszt może się wahać od tysiąca do nawet kilku tysięcy złotych).

- W drugiej opcji należy uwzględnić wynagrodzenie kancelarii, jakie jest pobierane za prowadzenie sprawy. Spotykane są różne metody rozliczania z klientami, najczęściej oparte na modelu, w którym kredytobiorca uiszcza kancelarii określoną kwotę z góry, uiszcza umówione opłaty za udział w rozprawach, a także tzw. success fee, czyli wynagrodzenie zależne od efektu uzyskanego w sprawie - wyjaśnia radca prawny Sylwester Kasprzewski z Kancelarii Gryf.

Koszty poszczególnych postępowań mogą się jednak znacznie od siebie różnić. Kasprzewski podkreśla, że na koszty prowadzenia sprawy składają się koszty sądowe, czyli opłata od pozwu, która jest nie wyższa niż 1000 zł w przypadku konsumentów, a w sprawach przedsiębiorców wynosi ona 5 proc. dochodzonego roszczenia. Dochodzą do tego koszty pełnomocnictwa, które wynoszą po 17 zł od każdego kredytobiorcy oraz ewentualna opłata za biegłego, którą ustala sąd.

Zazwyczaj waha się ona w graniach od 1500 zł do 3000 zł. Opłatę od pozwu i pełnomocnictwa należy uiścić sądowi przed złożeniem pozwu. Opłatę za biegłego zaś tylko wtedy, gdy sąd podejmie decyzję o jego powołaniu. W praktyce w wypadku konsumentów w sprawach frankowych opinie biegłego są powoływane bardzo rzadko. Częściej w przypadku przedsiębiorców.

Jak skutecznie pozbyć się kredytu frankowego?

Kasprzewski uważa, że najlepszym sposobem pozbycia się kredytu frankowego jest skorzystanie z drogi sądowej. Dodaje, że według statystyk na taki krok decyduje się coraz więcej osób. Od początku stycznia do końca czerwca 2022 r. aż 97 proc. orzeczeń sądowych było korzystnych dla kredytobiorców.

Ten trend jego zdaniem utrzyma się ze względu na wydany przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wyrok z 8 września 2022 r., który jest korzystny dla frankowiczów.

Złożenie pozwu poprzedza zgromadzenie dokumentów niezbędnych do sprawy, takich jak umowa, regulamin czy aneksy, analiza tych dokumentów pod kątem możliwości prowadzenia sprawy sądowej, następnie uzyskanie z banku niezbędnego zaświadczenia przedstawiającego historię wypłaty i spłaty kredytu. Po przygotowaniu i opłaceniu pozwu składany jest on w sądzie, który następnie rozpoznaje sprawę. W toku postępowania przesłuchuje się świadków, kredytobiorców. Sądy coraz rzadziej powołują biegłego.

- Sprawa najczęściej kończy się dopiero na II instancji, ponieważ banki zaskarżają niekorzystne dla siebie wyroki, mimo oczywistych niezasadności apelacji i dużych kosztów, jakie w związku z tym ponoszą. Po prawomocnym wyroku następuje rozliczenie z bankiem - mówi Kasprzewski, potwierdzając obserwacje Mikołaja Badziąga.

Orzecznictwo jest mocno ukształtowane. Niespodzianek raczej nie będzie

Podkreśla, że pozew przeciwko bankowi powinien opierać się przede wszystkim na roszczeniu o ustalenie nieistnienia umowy kredytu z uwagi na jej nieważność. Natomiast jako roszczenie ewentualne kieruje się żądanie tzw. odfrankowienia umowy. Matematycznie sprowadza się to do spłaty kredytu po kursie, po jakim bank przeliczał wypłacone na początku w złotówkach środki.

Bank zwraca kredytobiorcy kwoty zapłacone na poczet kredytu, w złotówkach lub frankach – w zależności od wpłat. Kredytobiorca zwraca bankowi kwoty wypłacone w złotych na samym początku.

- W praktyce dokonuje się kompensaty, zaś rozliczana zostaje nadwyżka (a więc bank zwraca to, co zostało nadpłacone) lub niedopłata (wtedy kredytobiorca musi uiścić bankowi brakującą część). Praktyka banków jest różna, jednakże w ostatnim czasie wyraźnie widać, że banki kierują swoje żądania rozliczenia niedługo po zapadnięciu prawomocnego wyroku - dodaje Kasprzewski.

Podkreśla, że banki regularnie straszą kredytobiorców roszczeniami o wynagrodzenie za korzystanie z kapitału. Brak jest obecnie prawomocnych orzeczeń uznających racje banków w tym zakresie. Analizując dotychczasowe wyroki TSUE oraz orzeczenia Sądu Najwyższego czy sądów powszechnych w Polsce, dochodzi do wniosku, że orzecznictwo to jest mocno ukształtowane i mało prawdopodobne jest, aby doszło do jego zmiany w taki sposób, by kredytobiorcy utracili możliwość dochodzenia swoich roszczeń.

Rząd chce oszczędzić miliardy. Decyzja na czym, do końca miesiąca

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl