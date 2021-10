Jak Rada Polityki Pieniężnej podwyższyła stopy. Opublikowano zapis posiedzenia

NBP opublikował zapis z październikowego posiedzenia Rady Polityki Pieniężnej (tzw. minutes), na którym zapadła decyzja o podwyżce stóp procentowych. Stopa referencyjna wzrosła wówczas o 0,4 pkt proc., z 0,1 proc. do 0,5 proc. Z zapisu dyskusji nie wynika, by pojawiały się inne wnioski o podwyżki stóp.

Gospodarka szybko rośnie

Banki centralne zmieniają retorykę

Początek cyklu?

Podczas dyskusji na październikowym posiedzeniu członkowie Rady na wciąż dobrą koniunkturę gospodarczą, chociaż można zaobserwować pewne zgrzyty. - W gospodarce światowej trwa ożywienie aktywności gospodarczej, choć w trzecim kwartale. jego dynamika w części gospodarek prawdopodobnie trochę osłabła. Podkreślano, że światowy przemysł jest jak dotąd relatywnie odporny na skutki zaburzeń podażowych, choć w części krajów braki komponentów do produkcji przekładają się na pogorszenie nastrojów w przemyśle - możemy przeczytać w komunikacie.Członkowie Rady odnotowali wzrost cen surowców energetycznych - ropy, gazu (którego cena wzrosła w ciągu roku kilkukrotnie), a także energii elektrycznej, ale również części surowców rolnych, np. pszenicy. - Wskazano, że wzrost cen surowców - wraz z ograniczeniami podażowymi na niektórych rynkach i silnym wzrostem cen transportu międzynarodowego - przyczynił się w ostatnich miesiącach do istotnego wzrostu inflacji, zarówno PPI, jak i CPI, w wielu gospodarkach. Jednocześnie oceniono, że wpływ tych czynników na światową inflację może utrzymywać się dłużej niż dotychczas sądzono - stwierdzili członkowie RPP.Zwrócili przy tym uwagę na poczynania innych banków centralnych, które w większości wciąż utrzymują stopy procentowe na rekordowo niskich poziomach (chociaż nie wszystkie - np. banki Czech i Węgier rozpoczęły już cykl podwyżek stóp), zmienił się jednak sposób ich komunikacji - inflacja została uznana za zjawisko bardziej długotrwałe niż wcześniej sądzono. - W związku z tym oczekiwany horyzont utrzymywania silnie ekspansywnej polityki pieniężnej przez te banki uległ skróceniu - skonkludowała Rada.Także sytuacja gospodarcza w Polsce została oceniona korzystnie - członkowie RPP podkreślali w dyskusji ożywienie aktywności gospodarczej, wzrost dynamiki produkcji przemysłowej, sprzedaży detalicznej i produkcji budowlano-montażowej (RPP analizowała wówczas dane za sierpień), a także ciągła poprawę sytuacji na rynku pracy.- Podkreślano, że ta korzystna sytuacja znajduje także odzwierciedlenie w wyraźnym wzroście wynagrodzeń w sektorze przedsiębiorstw. Wskazywano również, że nominalne płace rosną znacznie szybciej niż ceny, a jednocześnie towarzyszy im szybki wzrost wydajności pracy. Większość członków Rady oceniła, że wzrost wynagrodzeń jest wiedziony głównie wzrostem wydajności, a inflacja nie generuje nadmiernej presji płacowej. Natomiast zdaniem niektórych członków Rady podwyższona inflacja może zwiększać żądania płacowe różnych grup zawodowych, przekładając się na wzrost presji płacowej w kolejnych kwartałach - czytamy w komunikacie.- W opinii większości członków Rady czynniki popytowe same w sobie nie powodują nadmiernego wzrostu dynamiki cen. Niektórzy członkowie Rady nie podzielili tej opinii, wskazując na rosnące wskaźniki inflacji bazowej. Niektórzy członkowie Rady wskazywali także na wyższy niż w poprzednich latach poziom oczekiwań inflacyjnych. Podkreślali oni również znaczenie kanału kursowego w mechanizmie transmisji monetarnej - czytamy również w komunikacie.Następne decyzyjne posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej odbędzie się na początku listopada. Podczas konferencji prasowej dzień po październikowym posiedzeniu Rady prezes NBP Adam Glapiński nie odpowiedział na pytanie, czy październikowa podwyżka jest pojedynczym sygnałem, czy też początkiem syklu podwyżek.Z jego słów można było jednak wywnioskować, że chociaż kolejna podwyżka nie jest przesądzona, to o ile do niej dojdzie, to raczej nie na najbliższym ani nawet na następnym posiedzeniu Rady. RPP najpierw bowiem będzie analizowała w jaki sposób na gospodarkę wpłynęła jej środowa decyzja. - Teraz będziemy się przyglądali przez dłuższy, czas jaki efekt przyniosła podwyżka stóp - stwierdził wówczas Adam Glapiński.