Jak robić biznes w czasach koronawirusa. 7 prezesów tylko dla WNP.PL

Nie ustają prace nad projektem tzw. tarczy antykryzysowej, której celem jest zmniejszenie negatywnego wpływu epidemii koronawirusa na polską gospodarkę. Politycy dopracowują szczegóły pomocowych rozwiązań, a biznes liczy straty i wyczekuje konkretnych działań. WNP.PL zapytał prezesów wielkich spółek, jak Asseco, Velux, Oknoplast, Lotos, Velux, LPP, Fakro i Tauron, jak bardzo uderzył w ich firmy kryzys wywołany pandemią koronawirusa i jakiego wsparcia oczekują ze strony państwa.

Paweł Jan Majewski, prezes Grupy Lotos

Jacek Siwiński, prezes Velux Polska

Przemysław Lutkiewicz, wiceprezes LPP

Ryszard Florek, prezes Fakro

Filip Grzegorczyk, prezes Tauron Polska Energia

Adam Góral, prezes Asseco Poland

- Wprowadzamy surowe procedury dotyczące zachowania się i higieny, a także stosujemy się do wytycznych Ministerstwa Zdrowia, GIS i WHO. Dokładamy starań, by nasza firma działała ła w sposób niezakłócony, oczywiście w takim stopniu, w jakim to możliwe. Obecnie robimy wszystko, by jak najszybciej wrócić do funkcjonowania sprzed epidemii. Wdrażamy konkretne procedury oraz szukamy różnych nowych rozwiązań rozwoju biznesu i zmian, jak np. świeżo wprowadzony program Bezpiecznej Rezerwacji z Domu naszych okien i drzwi (to owoc nowej ścieżki zakupowej) - precyzuje.Prezes Oknoplast przyznaje że rozprzestrzeniająca się pandemia odciska ślad również na branży okołobudowlanej, w której działa jego firma, a która w normalnych warunkach produkuje 1,5 mln "jednostek okiennych" rocznie.- Na wybranych rynkach eksportowych obserwujemy mniejszy popyt na stolarkę otworową spowodowany sytuacją epidemiczną. Głównym tego powodem jest jednak rządowy zakaz fizycznego handlu oraz ograniczenia w przemieszczeniu się we Włoszech i Francji, a przecież w przypadku stolarki otworowej podstawowym miejscem sprzedaży naszych wyrobów są salony. Staramy się jednak niwelować skutki tych ograniczeń, dając możliwość zamawiania okien i drzwi zdalnie. Na razie jest za wcześnie, by prognozować, w jaki sposób aktualna sytuacja odbije się na wynikach firmy, a także polskiej i światowej gospodarce; na to jeszcze przyjdzie czas – mówi nam Mikołaj Placek.- Jako firma dojrzała, która przez 26 lat działania radziła sobie z niejednym kryzysem niezależnym od nas, wiemy, że tylko dynamiczne wprowadzanie zmian jest gwarantem sukcesu – podkreśla prezes Grupy Oknoplast.- Kondycja Grupy Lotos jest stabilna. Zachowujemy ciągłość pracy rafinerii i wywiązujemy się z kontraktów. Na bieżąco analizujemy też dynamicznie rozwijającą się sytuację – zapewnia pytany o aktualną sytuację w paliwowym koncernie prezes Grupy Lotos Paweł Jan Majewski.- Pandemia koronawirusa odbija się w naszym przypadku przede wszystkim na sprzedaży paliwa lotniczego oraz sprzedaży detalicznej. Ze względu na fakt, że duża część społeczeństwa pozostaje w domach, obserwujemy zmniejszony ruch na stacjach, a co za tym idzie - ograniczoną sprzedaż paliw. O dalszych skutkach biznesowych trudno mówić, bo one w dużej mierze zależeć będą od tego, jak długo utrzyma się stan zagrożenia epidemicznego – dodaje.Prezes gdańskiego koncernu wprowadzony przez rząd pakiet rozwiązań dla biznesu ocenia jako bardzo dobry krok, aby ochronić miejsca pracy i funkcjonowanie firm.- Przedsiębiorcy potrzebują teraz zdecydowanych działań rządu, które pomogą im przetrwać trudny okres i utrzymać zatrudnienie. Grupa Lotos skupia się na pomocy dla naszych pracowników. Na wszystkich stacjach należących do naszej sieci, szybko i sprawnie wprowadziliśmy szczegółowe zasady dotyczące bezpiecznej obsługi klienta, a także zwiększyliśmy zapasy środków czystości. Jako firma odpowiedzialna społecznie włączamy się też w walkę z pandemią na innych polach - wspieramy szpitale, strażników granicznych i żołnierzy. Współpracujemy z Ministerstwem Aktywów Państwowych. Jesteśmy gotowi podjąć kolejne działania, które w naszym kraju realnie wpłyną na poprawę sytuacji związanej z koronawirusem – podkreśla prezes Majewski.- Dziś już nikt nie ma wątpliwości, że epidemia koronawirusa bardzo mocno wpłynie na naszą gospodarkę i kondycję przedsiębiorstw – mówi Jacek Siwiński, prezes Velux Polska. - Co jeszcze ważniejsze: ten kryzys nadszedł niespodziewanie i postępuje bardzo szybko, nie dając firmom szans na bieżące reagowanie na pojawiające się sygnały z rynku. W wielu branżach widać załamanie sprzedaży z dnia na dzień, co pozbawiło je zupełnie przychodów. To może bardzo szybko doprowadzić do utraty płynności w wielu sektorach. Dlatego - niezależnie od mojej oceny rozwiązań proponowanych przez rząd - kluczowe jest, aby wsparcie było dostępne dla przedsiębiorców szybko oraz by jasno doprecyzować zasady dystrybucji. Bez odpowiedniej dostępności nie będzie efektów, a przy zawrotnym tempie wprowadzania tarczy antykryzysowej to akurat może okazać się istotnym wyznawaniem - dodaje szef Veluksa.Velux w Polsce nie odczuwa jeszcze istotnego spowolnienia sprzedaży. Dystrybutorzy i wykonawcy pracują z zachowaniem środków ostrożności. Zamówienia spływają i są realizowane, dzięki bardzo sprawnemu przejściu biura obsługi klienta na pracę zdalną. Również warszawskie centrum usług biznesowych firmy, obsługujące spółki w całej Europie, skutecznie zorganizowało pracę w systemie zdalnym i realizuje wszystkie procesy na niezmienionym poziomie.- Sytuacja zmienia się niemal z godziny na godzinę. Kryzys, z jakim mamy do czynienia, a przede wszystkim - jego dynamika powoduje, że trudno dokonać choćby przybliżonej oceny jego skutków w perspektywie średnioterminowej – mówi Jacek Siwiński. - Obecnie widzimy spowolnienie sprzedaży na rynkach zachodnich, dokąd przede wszystkim eksportujemy okna wyprodukowane w naszych polskich fabrykach. Do tego pojawiają się niedobory zaopatrzeniowe, powodowane ograniczeniami produkcyjnymi dostawców oraz utrudnieniami na granicach. Dlatego musieliśmy podjąć trudną dla nas decyzję o zawieszeniu produkcji w zakładach w Gnieźnie i Namysłowie - od 29 marca na minimum dwa tygodnie. Przerwa nie spowoduje zatrzymania dostaw do klientów, gdyż zadbaliśmy o odpowiednie zapasy wyrobów gotowych –zapewnia prezes Velux Polska.Czytaj cały wywiad tutaj: Velux zawiesza produkcję w Polsce - To trudny czas dla nas wszystkich - zarówno dla branży handlowej, usługowej, jak i dla całego społeczeństwa. Wydaje się jednak, że firmy, których działalność nierozerwalnie związana jest z funkcjonowaniem centrów handlowych, znalazły się w gronie tych, które skutki epidemii odczują w największym stopniu - - mówi WNP.PL Przemysław Lutkiewicz, wiceprezes zarządu.LPP do tej pory musiała zamknąć już ponad 1300 salonów - zarówno w Polsce jak i większości krajów, gdzie prowadzimy naszą działalność, tj. w Niemczech, Wielkiej Brytanii, Czechach, Bośni i Hercegowinie, Kazachstanie, Bułgarii, Chorwacji oraz na Litwie, Ukrainie, Słowenii, Słowacji, Rumunii czy Serbii. To ponad 75 proc. salonów całej sieci!- Tam, gdzie sprzedaż stacjonarna nadal działa, zaobserwowaliśmy znaczący spadek liczby odwiedzin w salonach, co w obecnej sytuacji zagrożenia epidemicznego jest naturalną reakcją klientów. Z tego względu już teraz mamy do czynienia z drastycznym spadkiem przychodów, a przecież musimy się liczyć z kolejnymi zamknięciami obiektów handlowych. To, bez wątpienia, największy kryzys nie tylko w historii naszej firmy, ale i branży. Z jego konsekwencjami i wpływem na wyniki spółki będziemy się mierzyć jeszcze przed długi czas – ocenia.A jak wiceprezes LPP ocenia decyzje rządu w sprawie pomocy dla przedsiębiorców w walce ze skutkami epidemii koronawirusa? Znany menedżer podkreśla, że w obecnej sytuacji indywidualnie podejmowane działania mogą okazać się niewystarczające.- Dlatego każda pomoc państwa jest przez nas doceniana i analizowana. Niemniej dramatyczne okoliczności, w jakich znaleźliśmy się wraz z innymi przedstawicielami branży handlowo-usługowej, spowodowały, że koniecznym okazało się powołanie organizacji takiej, jak Związek Polskich Pracodawców Handlu i Usług. Zjednoczyliśmy się, ponieważ uważamy, że wspólny głos przedsiębiorców ma szansę dotrzeć do wielu, od których zależy dzisiaj przyszłość polskiego biznesu. Działając wspólnie na rzecz uratowania kilkuset tysięcy miejsc pracy, proponujemy rozwiązania, które - w naszej opinii - są dziś kluczowe – wyjaśnia wiceprezes Lutkiewicz. - Chcemy ograniczyć skalę zwolnień i dlatego postulujemy m.in. o pokrycie przez rząd 80 proc. kosztów płacy podstawowej pracownikom branż bezpośrednio dotkniętych ograniczeniami wynikającymi z pandemii koronawirusa. Zwracamy też uwagę na konieczność wdrożenia rozwiązań w sferze podatkowej i bankowej, które pomogą przedsiębiorcom w zachowaniu płynności finansowej oraz rozwoju działalności gospodarczej na czas wychodzenia z recesjiCzytaj cały wywiad: LPP: to największy kryzys w historii firmy

- Likwidować obciążenia, nie subwencjonować! To kosztowne i pachnie komunizmem – taką radę dla rządzących, którzy pracują nad tzw. tarczą antykryzysową ma Ryszard Florek, prezesem Fakro, firmy należącej do największych producentów okien dachowych na świecie.Jego zdaniem celowe jest na przykład umorzenie składek ZUS dla firm, którym obrót znacząco spadł. - To forma pomocy bezobsługowej ze strony państwa, która realnie wspiera przedsiębiorców, bez generowania dodatkowych kosztów. Innym obciążeniem, które można ograniczyć, to podatek od nieruchomości. Oczywiście nie każdy przedsiębiorca w taki sam sposób jest dotknięty kryzysem, dlatego zwolnienie powinno dotyczyć tylko tych firm, które najbardziej borykają się z problemami. Najlepszym miernikiem jest tu spadek obrotów, a ulgi - proporcjonalne do spadków. W ten sposób można byłoby decydować o skali pomocy w postaci zwolnień z ZUS czy podatku lokalowego. Najważniejsze, by koszty tego kryzysu rozłożyć jak najbardziej sprawiedliwie – mówi WNP.PL Ryszard Florek.Według niego firmom, które stają w obliczu problemów z płynnością finansową, trzeba także zapewnić dostęp do szybkich kredytów. Tak, by nie zostały bez środków, by mogły szybko pożyczyć pieniądze, zapłacić pracownikom, bez wpadania w procedury komornicze czy egzekucyjne.Fakro już odczuwa skutki pandemii koronawirusa. - Obecnie absencja wśród załogi wynosi 25 proc., a produkcja spadła o 40 proc... Jednak to nie jest największym problemem. Możemy tak zorganizować produkcję, że poradzimy sobie z czasowymi brakami kadrowymi. Największe zagrożenie stanowią braki komponentów do produkcji – wskazuje Ryszard Florek i podkreśla, że w tej chwili firma skupia się na bezpieczeństwie pracowników.Zobacz cały wywiad: Ryszard Florek: sprawiedliwie rozłożyć koszty kryzysu - Grupa Tauron jest gwarantem bezpieczeństwa energetycznego Polski. Gwarantujemy ciągłość dostaw energii elektrycznej i ciepła w tym trudnym czasie, kiedy wielu naszych klientów pozostało w domu – mówi Filip Grzegorczyk, prezes Tauron Polska Energia.Koncern działa dwutorowo: z jednej strony koncentruje się na zapewnieniu dostaw energii elektrycznej i ciepła, z drugiej - na bezpieczeństwie naszych pracowników i klientów.- Podjęte działania prewencyjne, mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa naszym pracownikom oraz ciągłość funkcjonowania Grupy Tauron, co z kolei gwarantuje pewność dostaw energii elektrycznej i ciepła dla naszych klientów. W trosce o ich zdrowie zawiesiliśmy działanie Punktów Obsługi Klienta, wzmacniając jednocześnie elektroniczne formy kontaktu - informuje Filip Grzegorczyk, prezes zarządu Tauron Polska Energia.- Myśląc o perspektywach rozwoju Asseco w 2020 roku, mam świadomość, że - w związku z pandemią wirusa SARS-CoV-2 - cały świat znalazł się dziś w sytuacji, której wpływ na gospodarkę jest trudny do oszacowania. Podjęliśmy wszelkie niezbędne kroki, aby zapewnić naszym pracownikom bezpieczne warunki pracy, a klientom – pełną gotowość do ich obsługi i wywiązywania się ze swoich zobowiązań. Opracowujemy też różne scenariusze wydarzeń - tak, aby przygotować Asseco do działań w trakcie i po pandemii - mówi Adam Góral, prezes Asseco Poland. - W 2020 roku będziemy skupiać się na dalszym podnoszeniu efektywności i upraszczaniu struktury Grupy, kontynuacji rozwoju obszarów kompetencyjnych oraz międzynarodowej ekspansji.Asseco jednocześnie włącza się w działania, służące pomocy w tej trudnej sytuacji, jaką jest epidemia koronawirusa. Oprócz utrzymywania zespołu na dyżurach, by zapewnić sprawne działanie systemów klientów, firma zdecydowała się na dodatkowe, bezpłatne wsparcie dla szpitali, pomagające w dostosowanie systemów do potrzeb obsługi pacjentów zagrożonych pandemią. Wspiera także uczelnie wyższe przez bezpłatne oprogramowanie do prowadzenia zajęć edukacyjnych.- Pracujemy również z Ministerstwem Cyfryzacji nad przyśpieszeniem przepisów umożliwiających wprowadzenie wideoweryfikacji, niezbędnej na przykład do zdalnego uruchamiania podpisu elektronicznego. Takie rozwiązanie umożliwiłoby wielu osobom, zmuszonym dzisiaj do kwarantanny, dalsze funkcjonowanie na odległość i zdalne podpisywanie dokumentów – dodał Adam Góral.