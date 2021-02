Jak robotyzujemy polską gospodarkę – ważna debata już jutro

Czy w Polsce, przez lata słynącej jako rezerwuar taniej siły roboczej jest miejsce dla zaawansowanych systemów produkcyjnych? Czy i gdzie zastępują nas roboty? Jak wpływać na rozwój poziomu robotyzacji w polskim przemyśle? Jak robimy to obecnie? Na te i wiele innych pytań postaramy się odpowiedzieć podczas poświęconego cyfrowej fabryce panelu dyskusyjnego w ramach konferencji EEC Trends, która odbędzie się w formule online już 17-18 lutego 2021 r.

Stellantis w drodze po nowe modele

Prolog Europejskiego Kongresu Gospodarczego

Kolejnym case study będzie zakład koncernu Stellantis (czyli dawniej Fiata) w Tychach. Tam modernizacja właśnie się rozpoczyna, bo w przyszłym roku z fabryki mają już wyjeżdżać nowe modele samochodów. Obok obecnych modeli Fiata i Lancii pojawią się nowe modele Jeepa i Alfa Romeo. To wymaga wprowadzenia nowej wielkości platformy, a więc właściwie stworzenia całej nowej linii produkcyjnej – od tłoczni po montaż. Naszym przewodnikiem po koniecznych zmianach będzie Tomasz Gębka, dyrektor fabryki.Tegoroczna edycja EEC Trends odbywa się w formule online 17-18 lutego 2021 r. Treścią wydarzenia będzie debata nad głównymi trendami, które w roku 2021 staną się przedmiotem dyskusji w trakcie Europejskiego Kongresu Gospodarczego.W EEC Trends wezmą udział przedstawiciele świata polityki, nauki i biznesu. Debata będzie dotyczyć perspektyw i kierunków rozwoju polskiej gospodarki oraz głównych trendów, które na nie wpłyną. Będzie to okazja do podsumowania dotychczasowych gospodarczych skutków pandemii, weryfikacji przewidywań z przeszłości, a także – co może najistotniejsze – nakreśleniu postcovidowych scenariuszy.