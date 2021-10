Jak walczyć z inflacją? Najlepiej przeczekać

Wszystkie państwa europejskie notują najwyższą od dekad inflację. Rozgorzała zatem dyskusja, jak spowolnić wzrost cen. I banki centralne i rządy dysponują pewnymi narzędziami, ale – nawet jeśli zrobią z nich użytek – na efekty trzeba będzie poczekać.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl

Schłodzić, ale nie zamrozić

Złe wieści dla kredytobiorców

Kurs też jest ważny

A może obniżyć podatki?

Dopłaty obojętne dla inflacji

– Tu już jesteśmy spóźnieni – ocenia prof. Eugeniusz Gatnar. – To prawda, że jako Rada nie mamy wpływu na takie czynniki wzrostu inflacji, jak np. ceny surowców. Mamy jednak wpływ na część popytową. A mówimy o 100 mld zł, które trafiło do Polaków w czasie pandemii, a które teraz trafia na rynek, bo Polacy usiłują te pieniądze skonsumować – twierdzi członek RPP, dodając, że to właśnie ta eksplozja odłożonego popytu jest również czynnikiem napędzającym inflację.Dlaczego stopy zbijają inflację? Bo – w największym uproszczeniu – zmniejszają skłonność do zakupów. Droższy kredyt zniechęca do zakupów bardziej luksusowych dóbr. Jednocześnie wyższe stopy oznaczają również wyższe oprocentowanie lokat bankowych. Wówczas więcej pieniędzy (przynajmniej w teorii) trafia właśnie tam, niż na konsumpcję. Takie – w uproszczeniu – przestawienie się z konsumpcji na oszczędzanie to jednak długotrwały proces.Czytaj także: Jak Rada Polityki Pieniężnej podwyższyła stopy. Opublikowano zapis posiedzenia Jest jednak i druga strona medalu – wyższe stopy „schładzają” gospodarkę. Przedsiębiorcy mając do czynienia z droższym kredytem, mniej chętnie myślą o inwestycjach. Mniejsza skłonność do zakupów to również mniejszy popyt, co oznacza, że produkcja przedsiębiorstw będzie rosła znacznie wolniej. Wolniejszy wzrost gospodarczy może z kolei oznaczać wolniejsze tempo wzrostu płac, a zatem jeszcze mniejszą skłonność do konsumpcji i mniejszy popyt.To także dlatego hamowanie inflacji stopami nie może być zbyt ostre. Skokowy wzrost stóp mógłby bowiem nie schłodzić, a zamrozić gospodarkę i doprowadzić do recesji ze wszystkimi jej konsekwencjami. To jednak nam na razie nie grozi – nawet przed pandemicznymi obniżkami stóp koszt kredytu nie był uznawany w Polsce za podstawową barierę inwestycyjną.Wyższe stopy procentowe (o ile nie są za wysokie) pozwolą nieco ograniczyć popyt i w perspektywie kilku kwartałów wyhamować tempo wzrostu cen. Kto na tym skorzysta? Pośrednio wszyscy – niedopuszczenie do hiperinflacji będzie korzystne dla całej gospodarki. Bezpośrednio – na pewno banki, dla których większe stopy oznaczają potencjalnie większe zyski (za sprawą różnicy między procentowaniem depozytów i kredytów; przy stopach bliskich zeru swoboda ruchu jest ograniczona).Podwyżki stóp mogą okazać się jednak kłopotem dla kredytobiorców – zwiększają bowiem koszty obsługi zadłużenia, a dla niektórych może to być problemem. Co taki wzrost oznacza, przekonali się (chociaż nie za sprawą wzrostu stóp, a za sprawą różnic kursowych) posiadacze kredytów we frankach.Ostatnia podwyżka była stosunkowo niewielka, ale znaczny wzrost stóp mógłby spowodować, że kredytobiorcy zaczęliby mieć problemy ze spłatą zadłużenia. Skala problemu byłaby znacznie większa niż w przypadku kredytów frankowych – zarówno dla zadłużonych, jak i dla banków, dla których pogorszenie jakości portfela wiąże się najczęściej z zawiązywaniem obniżających zysk rezerw oraz zaostrzeniem kryteriów przyznawania kredytów, co pośrednio może odczuć cała gospodarka.Stopy mogą działać również na poziom cen niejako pośrednio – nie tylko poprzez poziom oprocentowania, czyli koszty finansowania. Mają również wpływ na kurs walutowy. Podwyżka stóp skutkuje najczęściej umocnieniem danej waluty (m.in dlatego, że rośnie oprocentowanie obligacji, cieszą się one większym popytem, a na ich zakup inwestorzy kupują złotego).– Podnosząc stopy, możemy wpływać na kurs złotego. Jego umocnienie oznaczałoby na przykład, że ropa w przeliczeniu na złotówki byłaby tańsza lub drożała wolniej niż przed taką podwyżką. Jeden z czynników wzrostu inflacji uległby zatem złagodzeniu – tłumaczy prof. Gatnar.Stopy są zatem potężnym, skutecznym narzędziem, którego jednak trzeba używać nader ostrożnie i cierpliwie czekać na efekty. I to w zasadzie jedyne, co bank może zrobić w odpowiedzi na wysoką inflację. Zwłaszcza w obecnej sytuacji, kiedy napędzają ją ceny energii i paliw, niezależne od polityki pieniężnej. Tu więcej do powiedzenia mogą mieć rządy.Dlatego powrócił pomysł obniżki (lub zaniechania pobierania) akcyzy na paliwa. Jednak lider obozu rządowego, wicepremier Jarosław Kaczyński, rozwiewa złudzenia, twierdząc w jednym z ostatnich wywiadów, że nie należy „uszczuplać dochodów budżetu”. Dziesięć lat temu, gdy zasiadał w ławach opozycji, a ceny paliw szybowały równie szybko, obniżkę akcyzy wskazywał jako konieczny kierunek działań ówczesnego rządu, tyle że wymagałoby to „odwagi i odpowiedzialności”.Pomysł jest jednak szeroko dyskutowany w całej Europie – w Niemczech za obniżeniem podatku od paliw i energii opowiedzieli się m.in. lider parlamentarnego ugrupowania lewicy Dietmar Bartsch oraz minister transportu Andreas Scheuer (CDU).W Czechach ustępujący premier Andrej Babisz apeluje o obniżenia do zera podatku VAT na dostawy energii. Także we Francji są przymiarki do obniżenia podatku od energii. W Belgii rząd również rozważa czasowe obniżenie podatku VAT na energię.Portugalczycy już nie dyskutują, tylko obniżają podatki od paliw. Niższe stawki mają obowiązywać do 31 stycznia. Obniżka nie jest jednak oszałamiająca – obciążenie podatkowe dla producentów i dystrybutorów paliw oferowanych na stacjach jest mniejsze o 1 eurocenta na 1 litrze oleju napędowego oraz o 2 eurocenty na 1 litrze benzyny.Zdaniem Krystiana Jaworskiego, ekonomisty Credit Agricole, takie działania nie przyczynią się jednak do znaczącego obniżenia inflacji, chociaż z pewnością będą ciepło przyjęte przez konsumentów. – W ten sposób możemy wyhamować wzrost cen jednego ze składników inflacji, ale wpływ na cały rynek może być znikomy. Abyśmy rzeczywiście zobaczyli np. obniżenie akcyzy na paliwa we wskaźniku inflacji, musiałaby być to naprawdę duża obniżka. Ceny musiałyby spaść np. o 20 proc. Pamiętajmy przy tym, że paliwa stanowią jedynie ok. 5 proc. koszyka inflacyjnego – wskazuje.Zdaniem prof. Gatnara takie działania warto brać pod uwagę. – W walce z inflacją można używać wielu różnych instrumentów. Każdy ruch jest dobry, aby z jednej strony spowolnić tempo wzrostu cen, z drugiej wspomóc najuboższą część ludności – przekonuje członek RPP.Większość rządów zamiast takich systemowych rozwiązań (jak obniżki czy czasowe wstrzymanie poboru podatków) skłania się zresztą raczej ku rozwiązaniom socjalnym – chodzi o dopłaty do rachunków za energię dla najuboższych grup konsumentów. To jednak inflacji nie obniża. Niekoniecznie ją jednak również podwyższa. – To zbyt mała skala. Inflacyjnie to czynnik całkowicie pomijalny – mówi prof. Eugeniusz Gatnar.– Ceny nadal będą rosły, ale powoli będziemy dryfować w stronę coraz niższej inflacji. Ceny ropy wkrótce wyhamują, chociażby dlatego, że ich dalszy wzrost sprawi, że opłacalne stanie się wydobycie z łupków, co zwiększy podaż tego surowca – twierdzi ekonomista Credit Agricole.Trzeba podejmować różne działania, by utrzymać inflację w ryzach, ale sposobów na szybkie jej wyhamowanie nie ma. – Trzeba przeczekać – radzi Krystian Jaworski. Także zdaniem prof. Gatnara trzeba używać wielu instrumentów wyhamowujących wzrost cen, ale trzeba uzbroić się w cierpliwość.