Jaki będzie 2022 rok dla targów? 2021 był trudny

Blisko 3 mld zł strat czy brak środków na odbudowę firm - z takim m.in. bilansem branża targowa rozpoczęła 2022 rok. Dziś w przyszłość patrzy z umiarkowanym optymizmem, gdyż - mimo coraz większej chęci wystawców i zwiedzających do powrotu na targi - wiadomo, że czeka ją nadal trudny czas.

Branża jednak przetrwała, choć jest dziś mocno "poobijana".



- To był niezwykle trudny czas. 90 proc. firm branży targowej odnotowało ponad 70-procentowy spadek przychodów - w porównaniu z 2019 r., a niektóre - nawet 90-proc. Na szczęście jedynie niewielka część firm (2-3 proc.) zbankrutowała lub zmieniła branżę - podaje Beata Kozyra.



Wymienia też skutki utraty płynności finansowej. Część przedsiębiorstw z tego sektora gospodarki musiała po prostu zredukować zatrudnienie - o ok. 30 proc. w przypadku osób na etatach czy kontraktach, a w przypadku umów cywilno-prawnych - o ponad 80 proc.

Oprócz odczuwalnego odpływu wykwalifikowanej kadry wykonawczej, z jaką borykała się targowa branża, doskwierała jej także ciągła huśtawka tendencji.



– Najpierw były informacje, że w zaplanowanym terminie będą targi, potem, że trzeba je odwołać, a jeszcze później - że są przesunięte. Miało to zdecydowanie negatywny wpływ na stabilność zatrudnienia w naszym sektorze, tym bardziej że jeszcze przed pandemią dał się zauważyć problem starzenia się kadry monterów targowych – tłumaczy kłopoty targowych przedsiębiorców Paweł Montewka z zawiązanego podczas pandemii Komitetu Obrony Branży Targowej.

Wyzwanie: dopasować się

Najgorsze już za targami?

Cykliczne imprezy - zgodne z trendami

Co dalej?

– Obiecane przez rząd środki na działania mające na celu restrukturyzację firm nie pojawiły się – zaznacza Krzysztof Szofer z Komitetu.Przypomina też, że nie ma efektu z szumnie nagłaśnianego Krajowego Planu Odbudowy - z powodu konfliktu z Brukselą nie wniósł on do polskiej gospodarki ani jednej złotówki i - jak na razie - nie ma horyzontów na pojawienie się z niego pieniędzy.– Wiele firm zaciągało zobowiązania - w nadziei na pełen restart branży w styczniu 2022 roku, a tutaj już widać przenoszone imprezy targowe zarówno w Niemczech, jak i we Francji, Holandii czy Belgii – relacjonuje Krzysztof Szofer.Współpracujące z targami firmy muszą u nas dziś spłacać zobowiązania bez faktycznej możliwości zarobkowania, a np. w krajach zachodniej Europy uzyskują państwową pomoc... W Niemczech choćby wartość pomocy sektorowej dla branży targowo-konferencyjnej wynosi 642 mln euro. Poza tym, jak podkreśla Krzysztof Szofer, ludzie i firmy wiedzą tam, jakie podatki i na jakich zasadach mają do zapłacenia.- Największym wyzwaniem 2021 roku było niewątpliwie dopasowanie planów do niestabilnej sytuacji na rynku - tłumaczy Paweł Orłowski, wiceprezes zarządu Międzynarodowych Targów Gdańskich (MTG).Według niego, ze względu na brak pewności w pandemicznej sytuacji konieczna stała się organizacja wydarzeń online, umiejętnie angażująca odbiorców, co stanowi sporą trudność.- Dzisiaj jest już pewne, że hybrydowa komunikacja zostanie z nami na dłużej - i to nie tylko w świetle nadchodzącego w długiej perspektywie metaversum i rozwijającej się technologii VR - pandemia tylko przyspieszyła ten proces - mówi Paweł Orłowski.Efekty okazały się bardzo interesujące.- Bardzo wyraźnie było to widać w krótkim, jesiennym „okienku” 2021 roku, gdzie np. na organizowanych w gdańskim AmberExpo międzynarodowych Targach Trako (prezentujących nowości z branży kolejowej) zanotowaliśmy najwyższą od lat frekwencję – relacjonuje Paweł Orłowski.- Daleko nam jeszcze do optymizmu, ale wierzymy, że najgorsze już za nami... - deklaruje Beata Kozyra.Uważa, że odbudowa popytu na targi z lat sprzed pandemii będzie długim procesem.- Nadal trwa pandemia, ale branża targowa nauczyła się funkcjonować w tych trudnych warunkach i jest w pełni przygotowana do organizacji bezpiecznych imprez targowych. Coraz więcej wystawców i zwiedzających deklaruje chęć powrotu na targi, a kalendarze organizatorów targów pękają dziś w szwach - odnotowuje.Mają oni powody do optymizmu.- W Międzynarodowych Targach Poznańskich (Grupa MTP) udało się uniknąć ograniczania zatrudnienia. Stało się tak dzięki pieniądzom z pierwszej tarczy finansowej dla dużych firm, która wyniosła blisko 36 mln zł - wskazuje Tomasz Kobierski.I dodaje, że kierowane przez niego przedsiębiorstwo pozyskało również środki z drugiej tarczy finansowej - w wysokości 16 mln zł.- Chociaż strata na działalności operacyjnej w przypadku Grupy MTP była znacząca, dwa lata pandemii zamykamy z zyskiem netto. Szykujemy duży program inwestycyjny, który będzie możliwy dzięki sprzedażom nieruchomości - relacjonuje Tomasz Kobierski.Pomimo trudnej sytuacji, zarządzana przez niego Grupa MTP zorganizowała już kilka popularnych imprez, m.in. Targi Budownictwa i Architektury Budma, które rokrocznie przyciągają uczestników i wystawców. Dla wielu z nich są one okazją do prezentacji swoich osiągnięć.Organizator tej imprezy, czyli Grupa MTP, we współpracy z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości wyróżnili przy tej okazji 26 eksponowanych rozwiązań złotymi medalami.- Innowacyjność polskich przedsiębiorców od lat jest jednym z priorytetów przy realizacji działań PARP. Włączenie się w konkurs jest dla nas okazją, aby dodatkowo wesprzeć polskie firmy - mówi Paweł Olejnik, zastępca prezesa PARP.Nowoczesne technologie w przyspieszonym przez pandemię tempie wyznaczają nowy kierunek w obecnym rozwoju imprez targowych.- Wielu organizatorów targów zmienia formułę imprez targowych, wprowadza nowe technologie i innowacyjne rozwiązania, które będą stanowiły nie tylko dodatkowe zabezpieczenia czy ułatwienia, ale przede wszystkim uatrakcyjnienie samych targów – podsumowuje Beata Kozyra.Paweł Orłowski przewiduje też, że teraz na targach mocno wybijać się będą kwestie ochrony środowiska, społecznej odpowiedzialności i - generalnie - zrównoważonego rozwoju. Potwierdza to Tomasz Kobierski.- Targi poświęcone zielonej energii były dwa razy większe niż przed pandemią, zwiedzających było trzykrotnie więcej - wskazuje.Zaznacza jednak, że dziś wystawcy to przede wszystkim podmioty krajowe, obecność firm zagranicznych jest tu ograniczona. Uzasadnia to tym, że największym po Niemczech rynkiem, jeśli chodzi o obecność na polskich targach, jest rynek chiński.– Tamtejsi wystawcy wciąż borykają się z licznymi ograniczeniami związanymi z sytuacją covidową – podaje Tomasz Kobierski.Akcentuje też, że średnia liczba wystawców i zajęta powierzchnia wystawiennicza to ok. 60 proc. stanu sprzed pandemii.Komitet Obrony Branży Targowej ma nadzieję, że władze dostrzegą zarówno potencjał, jak i konieczność wsparcia targowych firm.- Sytuacja branży jest trudna, jak zawsze, kiedy inicjatywa nie leży po stronie przedsiębiorców, tylko rządzących - podkreśla Krzysztof Szofer,I przypomina, że Komitet wielokrotnie prosił już o zorganizowanie – w sprawie targów, konferencji, eventów, branży spotkań – prawdziwego okrągłego stołu. Jego zadaniem byłoby wypracowanie całego zestawu działań pilnie potrzebnych do uratowania firm targowych.- Niestety rządzący nie chcą z naszej wiedzy i doświadczenia skorzystać... Na naszych oczach zjada się kurę, która znosiła złote jajka - konstatuje Krzysztof Szofer.