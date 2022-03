Jaki najlepszy sposób na niezależność od Rosji?

Świat i Europa znalazły się w przełomowym momencie. To także czas weryfikacji brzemiennych w skutki decyzji. Z sytuacji, w której się znaleźliśmy, trzeba wyciągnąć wnioski, decydować i działać - pisze Janusz Steinhoff, były wicepremier i minister gospodarki.

Nie unikniemy zawirowań i rosnących kosztów

Nie bez znaczenia jest w tym kontekście fakt, że Unia Europejska - w ramach wewnętrznych regulacji - zadbała o rozwój konkurencyjnego rynku gazu. Potrzebna jest teraz żelazna konsekwencja w rozbudowie sieci przesyłowych umożliwiających dostawy błękitnego paliwa - w kontekście dywersyfikacji dostaw.I wreszcie doświadczenie związane z bałtyckim gazociągami Nord Stream I i II, które nigdy nie były przedsięwzięciami racjonalnymi ekonomicznie (koszty przesyłu są znacząco wyższe niż drogą lądową), a obecnie Nord Stream II - z powodów politycznych - jest projektem w stanie głębokiego zamrożenia.Europa nie powinna rezygnować z ambitnych celów swojej polityki energetyczno-klimatycznej. Wraz z pakietem Fit for 55 to najlepszy sposób na uniezależnienie się od importu surowców z Rosji - m.in. poprzez dalszy rozwój źródeł odnawialnych.Rolę stabilizatorów systemów elektroenergetycznych będzie pełniła energia jądrowa, w ograniczonym stopniu gaz ziemny, wzrośnie zapewne udział LNG oraz magazynowania energii.Spektakularna, dotycząca dywersyfikacji dostaw nośników energii, zapowiedź niemieckiego kanclerza Scholza, która wywraca dotychczasową niemiecką politykę energetyczną, to dobry przykład tego, jak głębokie i dynamiczne będą zmiany w europejskim sektorze energii i paliw wywołane najazdem wojsk Federacji Rosyjskiej na niepodległą Ukrainę.Europa z pewnością będzie stopniowo ograniczać import ropy naftowej z Rosji. Większym problemem stanie się uniezależnienie się od dostaw rosyjskiego gazu, nieco mniej kłopotu sprawi rezygnacja z rosyjskiego węgla - wszystkie te trendy przełożą się jednak na rynkowe zawirowania, na ceny i koszty działalności gospodarczej i poziom życia odbiorców komunalnych.Pamiętać należy, iż działania dotyczące ograniczenia czy likwidacji dostaw nośników energii z Federacji Rosyjskiej powinny być podejmowane przez UE w duchu solidaryzmu państw członkowskich - z myślą o realizacji idei unii energetycznej, której koncepcje wiele lat temu zgłaszali Jacques Delors i Jerzy Buzek.Ostatnia zapowiedź przewodniczącej Komisji Europejskiej, Ursuli von der Leyen o ograniczeniu do końca 2022 roku importu gazu ziemnego z Federacji Rosyjskiej o ponad 70 proc. jest wykładnikiem europejskiego przywiązania do uniwersalnych wartości, których gospodarcze konsekwencje gotowi jesteśmy ponieść.W tej wyjątkowej sytuacji, kiedy bezpieczeństwo państwa tak ściśle wiąże się z bezpieczeństwem energetycznym i surowcowym, pilnej weryfikacji wymaga projekt łączenia Orlenu z Lotosem, a przede wszystkim - będący jego konsekwencją - proces wyprzedaży logistycznych aktywów Lotosu.Zwróćmy uwagę na to, że przedmiotem przejęcia byłyby takie aktywa jak terminale paliwowe, spółka odpowiedzialna za dostawy paliw lotniczych, czy część Unipetrolu...Nie możemy w czasie wielkiej niepewności, wobec nowych, nierozpoznanych jeszcze, zagrożeń pozbywać się części infrastruktury logistycznej ważnej dla bezpieczeństwa i dla gospodarki całego kraju.