Jakie będą zadania dla rządu po wyborach? Ekonomiści wskazują trzy priorytety

Ekonomiści pytani przez WNP.PL o najważniejsze zadania dla przyszłego rządu, który powstanie po wyborach, wskazują na trzy kwestie: pieniądze z UE, podatki i finanse publiczne.





Rząd utworzony po wyborach parlamentarnych będzie musiał zająć się przygotowaniem programu gospodarczego i rozwojowego na kolejne cztery lata.

Bez pozyskania pieniędzy z Unii Europejskiej możemy mieć poważne problemy z realizacją nowych inwestycji.

Konieczne jest przygotowanie nowej, całościowej ustawy podatkowej i gwarancje braku zmian w przepisach dla podmiotów gospodarczych.

Wynik najbliższych wyborów parlamentarnych jest praktycznie niemożliwy do przewidzenia, a to oznacza, że nie wiemy, kto będzie tworzył nowy rząd. Programy wyborcze wszystkich komitetów pełne są deklaracji i propozycji podatkowych, socjalnych, finansowych.

Socjalne obietnice wyborcze to obietnice dalszego zadłużania państwa

W większości przypadków niosą one za sobą dodatkowe wydatki z budżetu państwa, ponieważ wszystkie ugrupowania zapewniają, że nie mają w planach podwyżek podatków czy składek na ubezpieczenia społeczne. A to oznacza, że jedynym sposobem na sfinansowanie obietnic jest zwiększenie deficytu budżetowego i dalsze zadłużanie państwa.

O sprawy najważniejsze dla polskiej gospodarki, niezbędne zmiany legislacyjne, a także problemy finansowe, które powinny zostać podjęte natychmiast przez nową Radę Ministrów, zapytaliśmy ekonomistów. Choć ich ocena priorytetów jest różna, można jednak stworzyć listę najważniejszych zadań.

A oto najważniejsze propozycje, które pojawiły się w naszej ankiecie ekonomicznej.

Adam Ruciński (ekonomista, doradca inwestycyjny): - Dla mnie kluczową sprawą jest energetyka, w tym energetyka odnawialna i podejście do niej przyszłego rządu. W zależności od tego, które ugrupowanie przejmie rządy, podejście do tej sprawy albo się zmieni, albo pozostanie bez zmian.

Jeżeli Zjednoczona Prawica utrzyma władzę, to - jak zakłada Ruciński - kwestia pozostanie bez zmian. To znaczy, że węgiel nadal będzie w grze i to przez długi czas. Powstaje jedynie pytanie, co zaznacza ekonomista, czy gdyby opozycja przejęła władzę, odejście od węgla byłoby szybsze.

Inwestycje w energetykę, zwłaszcza odnawialną, to wyzwanie dla nowego rządu

Drugie pytanie związane z energetyką dotyczy sieci przesyłowych i gigantycznych nakładów koniecznych na ich rozbudowę oraz określenie, z czego to będzie finansowane. Ten, kto wygra, będzie musiał podjąć to wyzwanie wynikające z polityki klimatyczno-energetycznej Unii Europejskiej, ale przede wszystkim ze stanu sieci nieadekwatnego do tempa przyrostu rozproszonych mocy odnawialnych w polskim systemie elektroenergetycznym.

Kolejną kwestią jest inflacja i budżet na przyszły rok. Wymaga 0n gigantycznego finansowania, to będzie duże wyzwanie dla przyszłego ministra finansów. Zwłaszcza że z projekcji wynika, że pole do ewentualnych cięć jest niewielkie. Wydatki socjalne zostaną utrzymane bez względu na to, kto wygra, wydatki na obronność też muszą być utrzymane.

Tu dochodzimy do inflacji, która będzie uciążliwa i długoterminowa. Inflacja przy tak dużej dziurze budżetowej jest rzeczą korzystną dla zwiększania wpływów z tytułu podatków.

Bez wątpienia podniosą się głosy dotyczące realizacji programów wyborczych i podwyżek dla licznych grup społecznych, w tym zwłaszcza ze sfery budżetowej, co będzie trudne z politycznego, ale także ekonomicznego punktu widzenia.

Nieco inaczej rozkłada swoje akcenty kolejny rozmówca, który dodatkowo ma doświadczenie pracy w administracji rządowej (sprawował funkcję wiceministra finansów).

- Pierwsza i najważniejsza rzecz, która musi się zmienić, to jest sprawa ważna gospodarczo, czyli zmiana relacji między Polską a Unią Europejską - uważa prof. Stanisław Gomułka, główny ekonomista BCC (Business Center Club), były wiceminister finansów i wykładowca na polskich i zagranicznych uczelniach. - Chodzi o to, aby środki unijne, które mogłyby być do dyspozycji Polski, a mowa jest o setkach miliardów złotych, zaczęły do nas dopływać - mówi.

Napływ środków z Unii Europejskiej wpłynie na inflację i wzrost gospodarczy

To będzie miało, zdaniem Gomułki, bardzo duży wpływ zarówno na inflację, jak i na wzrost gospodarczy. Wymagane jest natychmiastowe działanie w tej sprawie. Chodzi o wykonanie tak zwanych kamieni milowych. Gdybyśmy mieli do czynienia z rządem opozycyjnym, z nowym premierem i ministrem sprawiedliwości, to sprawa byłaby dużo łatwiejsza.

Druga kwestia to propozycje zgłaszane w kampanii dotyczące podniesienia płac, wzrostu wydatków na zdrowie. Pojawi się wówczas problem stabilności finansów publicznych. Jeśli zwiększenie wydatków zostanie zaplanowane na dużą skalę, wtedy mielibyśmy duży wzrost deficytu budżetowego i negatywne skutki nie musiałyby być szybkie, ale mogą potencjalnie stworzyć problem w dalszej perspektywie.

Trzeba brać pod uwagę ostatnią prognozę Międzynarodowego Funduszu Walutowego, który ocenia, że relacja polskiego długu publicznego do PKB (Produktu Krajowego Brutto) perspektywicznie w ciągu 8-10 lat może wzrosnąć do około 70 procent, gdyby zapowiedzi dotyczące wydatków były realizowane.

Wcześniej - za 4-5 lat - możemy przekroczyć konstytucyjny próg zadłużenia wynoszący 60 procent. Do tego nie można dopuścić, ponieważ mocno wzrośnie koszt obsługi długu.

Główny analityk ING Banku Śląskiego Rafał Benecki patrzy na gospodarkę przez pryzmat instytucji finansowej i decyzji, które najbardziej przeszkadzają biznesowi w bieżącej działalności.

- Pierwsza rzecz, która powinna się dokonać jak najszybciej, to odblokowanie środków unijnych, a druga rzecz, która tak spontanicznie przychodzi mi do głowy, to wprowadzenie memorandum na zmiany w prawie podatkowym dla przedsiębiorstw. Może to też być wprowadzenie korzystnych zmian ze składką zdrowotną dla małych firm, a potem ogłoszenie zamrożenia zmian podatkowych na pewien czas - rekomenduje Benecki.

Biznes oczekuje od nowego rządu jasnego sygnału w sprawie bezpieczeństwa rozwoju i przyszłych inwestycji

- Czekam na ogólny przekaz do biznesu: ufamy wam, róbcie swoje, nie będziemy was ścigać, tylko wspierać waszą działalność. Realne, efektywne podatki w Polsce dla biznesu nie będą rosły - rekomenduje Benecki.

Kolejna rzecz, jego zdaniem, to zamknięcie frontów konfrontacji z Unią Europejską, zachęta dla krajowych i zagranicznych firm do inwestowania. I kolejna rzecz - ustalenie najważniejszego paradygmatu w polityce gospodarczej.

- Wydaje mi się, że potrzebny jest taki ważny przekaz, że wracamy do wspierania biznesu oraz inwestycji krajowych i zagranicznych - dodaje ekonomista ING.

Dla głównego analityka Grupy Xelion Piotra Kuczyńskiego zadania dla przyszłego rządu są proste i oczywiste. W tym przypadku bardzo cenne jest jednoznaczne i skrótowe nazwanie najważniejszych celów.

- Przede wszystkim pilne dogadanie się z Unią Europejską i pozyskanie środków z Krajowego Planu Odbudowy (KPO) i środków z Funduszu Spójności. Jeśliby to dodać, to wychodzi prawie 800 miliardów złotych. To przecież jest trochę pieniędzy, nie ma co się oszukiwać. Możliwe byłoby rozruszanie inwestycji - zauważa Kuczyński.

Podatki od nowa. "Wszystko trzeba wyrzucić do kosza"

Druga sprawa to, zdaniem Kuczyńskiego, "wyczyszczenie sytuacji" po reformach wymiaru sprawiedliwości. Czyli przekonanie Komisji Europejskiej, że system sprawiedliwości w Polsce jest taki, jaki powinien być w europejskim, cywilizowanym państwie. Bezpieczeństwo sądowe jest ważne dla gospodarki, dla przedsiębiorców.

Wreszcie trzeci element to skonstruowanie od nowa systemu podatkowego, tak, żeby wyeliminować różne interpretacje przepisów.

- Nie mówię przy tym o podatku liniowym, bo jestem zdania, że progresywne opodatkowanie jest słuszne - zaznacza Kuczyński. - Wszystko trzeba wyrzucić do kosza i zbudować nowy system w porozumieniu z ekspertami. To dotyczy systemu podatkowego dla biznesu, ale także dla obywateli.

Niejako podsumowując naszą sondę wśród ekonomistów, zwróciliśmy się z pytaniem o wytyczenie najważniejszych zadań dla nowego rządu w dziedzinie finansów i gospodarki do prof. Eugeniusza Gatnara z Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, byłego członka Rady Polityki Pieniężnej w latach 2016-2022.

- Dla mnie rzeczą o kapitalnym znaczeniu jest sprawa finansów publicznych i inflacja, która będzie z nami jeszcze długo - uważa prof. Gatnar.

- Prognozy Komisji Europejskiej czy Międzynarodowego Funduszu Walutowego wskazują, że inflacja w Polsce będzie się utrzymywać. W przypadku finansów publicznych konieczne będzie przyjrzenie się obsłudze długu. Ważny jest w mojej ocenie kurs złotego, gdyby się trochę umocnił, to by nam pomogło w obsłudze tego długu. Stabilizacja kursu złotego bardzo by się przydała gospodarce - dodaje były członek RPP.

Propozycje ekonomistów to prawdziwy zestaw dobrych rad dla rządu, który powstanie po wyborach parlamentarnych

Podsumowując propozycje przedstawione przez naszych rozmówców, można zauważyć, że są one spójne i pokazują, że ocena przyszłych zadań jest oczywista. Po pierwsze trzeba jak najszybciej pozyskać należne nam środki z Unii Europejskiej.

Po drugie reforma systemu podatkowego i gwarancja, że biznes będzie doceniony w przyszłej strategii gospodarczej. Poza tym dbałość o finanse publiczne, racjonalne wydatki i stabilizacja kursu polskiej waluty, która będzie oddziaływać na inflację, a ta niestety pozostanie z nami przez kolejne kwartały.