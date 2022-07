Jakie produkty najczęściej kupujemy na stacjach paliw?

Kawa, hot dog i papierosy okazują się najchętniej wybieranymi produktami przez klientów na stacjach paliw. O ile podrożał ten i pozostały cieszący się zainteresowaniem asortyment?

Jak wynika z badania PanParagon, aplikacji do przechowywania paragonów i kontroli wydatków, oprócz paliwa najczęściej kupowanym produktem na stacjach jest kawa. Na drugim miejscu w rankingu znalazł się hot dog. Co ciekawe, bardzo wysoko w paragonowym zestawieniu uplasowały się… papierosy. Zajmują one trzecie miejsce wśród najchętniej wybieranych produktów na stacjach paliw.

Poza podium, ale nadal wysoko w zakupowej hierarchii znalazły się takie artykuły spożywcze jak: batony, energetyki, napoje słodzone oraz burgery. TOP 10 zamykają rogale, bagietki oraz woda, która znalazła się na ostatnim miejscu w rankingu.

Czytaj też: W USA coraz większa drożyzna. Czerwcowa inflacja najwyższa od ponad 40 lat

– Nasze zestawienie pokazuje czarno na białym, że na stacjach paliw stawiamy na produkty spożywcze dostępne „od ręki” oraz takie, które łatwo konsumować podczas jazdy. Nic w tym dziwnego: będąc w dłuższej trasie chcemy oszczędzać na czasie, by jak najszybciej dotrzeć do wyznaczonego celu. W wyborze produktów na stacjach paliw dużą rolę odgrywa także zmęczenie. Nie da się ukryć, że kawa, energetyki czy słodycze dostarczają energii i pobudzają organizm do działania. W tym przypadku aspekt zdrowego odżywiania niestety schodzi na dalszy plan – komentuje Antonina Grzelak z aplikacji PanParagon.

Szczegółowe zestawienie przedstawia tabela poniżej:

Autorzy badania, porównując średnie ceny z czerwca 2021 oraz czerwca 2022 roku, zdefiniowali różnicę cenową najpopularniejszych produktów na przestrzeni ostatniego roku.

– W przypadku kawy, za identyczną caffe latte w czerwcu tego roku przyszło nam zapłacić średnio o 1 zł więcej niż w roku poprzednim. Taka sama różnica cenowa widoczna była przy zakupie hot dogów z kabanosem, które w poprzednim roku kosztowały 5,99 zł, natomiast w tym roku 6,99 zł. Palacze kupujący papierosy na stacjach paliw również musieli liczyć się z wyższymi wydatkami wynoszącymi około 80 groszy na jednej paczce – komentuje Antonina Grzelak.

Szczegóły dotyczące cen poszczególnych produktów ujętych w badaniu można znaleźć na poniższej grafice:

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl