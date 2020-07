Jakie wyniki Banku Millennium?

W pierwszej połowie 2020 roku grupa Banku Millennium zarobiła 72 mln zł netto, czyli o 79 proc. mniej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Czerwiec przyniósł znaczące ożywienie wolumenów biznesowych, zwłaszcza w segmencie detalicznym. W drugim kwartale odnotowano rekordową sprzedaż kredytów hipotecznych i wzrost depozytów.

2,6 mln aktywnych klientów

W jego ocenie perspektywy makroekonomiczne na kolejne miesiące są jednak lepsze, niż wydawało się w momencie publikacji wyników za poprzedni kwartał.- W kolejnych miesiącach pozytywnie oceniam szanse na rozwój bankowości korporacyjnej, m.in. ze względu na brak zagrożenia związanego z ryzykiem portfela kredytów oraz fakt, że w bankowości detalicznej wyraźnie wracamy do wolumenów sprzedaży sprzed koronawirusa. Zaobserwowaliśmy również dynamiczny wzrost bankowości elektronicznej, m.in. 30 proc. roczny wzrost w bankowości mobilnej oraz wysoki udział kanałów elektronicznych w sprzedaży - zaznacza Joao Bras Jorge.Bank Millenium wskazuje na utrzymaną wysoką jakość aktywów i płynność. Wskaźnik kredytów z utratą wartości jest na poziomie 4,9 proc. a wskaźnik kredyty/depozyty na rekordowo niskim poziomie 83 proc.Bank wskazuje także na solidną pozycję kapitałową i niższe bufory regulacyjne. Łączny wskaźnik kapitałowy (TCR) Grupy jest na poziomie 20,0 proc. oraz wskaźnik CET1 na poziomie 17,0 proc. i wysoko powyżej poziomów wymaganych przez regulatora (odpowiednio 15,4 i 12,2 proc.).Bank posiada 2,62 mln aktywnych klientów (wzrost 34 proc. r/r), roczny wzrost depozytów nastąpił o 10 proc. a roczny wzrost kredytów o 8 proc. (bez walutowych kredytów hipotecznych wzrost o 12 proc. r/r) .Bank odnotował nowy rekord w wartości udzielonych kredytów hipotecznych 1,5 mld zł w drugim kwartale 2020 r. (pierwsza połowa 2020 r.: 2,9 mld zł, wzrost o 50 proc. r/r), co przełożyło się na 10 proc. r/r wzrost portfela kredytów hipotecznych (17 proc. bez walutowych kredytów hipotecznych).Bank wskazuje także na dużą sprzedaż nowych pożyczek gotówkowych (pierwsza połowa 2020 r.: 2,4 mld zł, wzrost o 4 proc. r/r, drugi kwartał 2020 r. 1,1 mld zł, spadek o 17 proc. r/r, spadek o 17 proc. kw/kw), co przełożyło się na 2 proc. r/r wzrost portfela nie-hipotecznych kredytów detalicznych.Liczba aktywnych klientów mikro-biznesowych przekroczyła 100 tys., to wzrost o 29 proc. r/r.W sektorze bankowości przedsiębiorstw nastąpił wzrost o 13 proc. kw./kw. depozytów przedsiębiorstw (o 19 proc. r/r) przy wzroście depozytów na rachunkach bieżących o 25 proc. kw./kw. i 77 proc. r/r.Kredyty dla przedsiębiorstw spadły 4 proc. kw./kw.