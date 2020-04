Jakimowski: byłoby niesprawiedliwe, gdyby z odprowadzania składki byli zwolnieni nadawcy VOD

Byłoby niesprawiedliwe, gdyby z odprowadzania składki byli zwolnieni ci, którzy prosperują mimo epidemii. Od wielu lat tę składkę muszą odprowadzać firmy, które czerpią przychody z eksploatacji dorobku polskiej kinematografii - powiedział PAP przewodniczący Gildii Reżyserów Polskich Andrzej Jakimowski.

Jak podkreślił przewodniczący Gildii Reżyserów Polskich, filmowcy wspólnie z wicepremierem i ministrem kultury i dziedzictwa narodowego Piotrem Glińskim wypracowali najpilniejsze zmiany uzupełniające tarczę antykryzysową. Pierwsza z nich to składka 1,5 proc. przychodu pobierana od nadawców audiowizualnych usług medialnych na żądanie. "Branża filmowa od dawna oczekiwała wprowadzenia tego zapisu, który tak dobrze funkcjonuje w krajach, którym zazdrościmy rozwiniętej kinematografii" - powiedział.

Jakimowski zwrócił uwagę, że "planowana składka nie obciąży widzów, ale podmioty, które świadczą usługi VOD". "Dochody tych platform znacząco wzrosły w wyniku epidemii, podczas gdy np. dochody kin z dnia na dzień ustały. A przecież kina muszą odprowadzać tę składkę. Myślę, że to byłoby niesprawiedliwe, gdyby z tego obowiązku byli zwolnieni ci, którzy prosperują mimo epidemii" - ocenił. Dodał, że "od wielu lat tę składkę muszą odprowadzać wszystkie firmy, które czerpią przychody z eksploatacji dorobku polskiej kinematografii, m.in. nadawcy telewizyjni, właściciele kin, dystrybutorzy". "Kiedy wprowadzano tę składkę platformy VOD po prostu jeszcze nie było albo raczkowały" - przypomniał.

Przewodniczący Gildii podkreślił, że składka 1,5 proc. od nadawców VOD to "nie jest podatek cyfrowy". "Ta składka będzie wpłacana do Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej i zasili produkcję filmów, organizację festiwali i innych wydarzeń filmowych. Wszystkie te aktywności zostały praktycznie z dnia na dzień zamrożone" - powiedział.

Projekt nowelizacji ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, w którym znalazły się m.in. zapisy zmieniające ustawę o kinematografii, został we wtorek przyjęty przez rząd i trafił do Sejmu.

Jak stwierdzono w uzasadnieniu projektu, nowelizacja ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19 dokonała "modyfikacji definicji +filmu+ zawartej w ustawie z dnia 30 czerwca 2005 r. o kinematografii". "Dzięki tej zmianie możliwe jest premierowe udostępnienie nie tylko w kinie, ale także w innego rodzaju usługach, w tym w audiowizualnych usługach medialnych na żądanie. Podmioty dostarczające tego typu usługi korzystają więc na powyższej zmianie, mogą bowiem oferować swoim odbiorcom atrakcyjne, niedostępne nigdzie wcześniej treści, które wyprodukowane zostały przy wsparciu PISF. W związku z powyższym nałożenie na te podmioty obowiązku dokonywania wpłat na rzecz PISF jest uzasadnione" - oceniono.

Dodano, że "nakładanie tego typu obowiązków dopuszczalne jest przez prawo europejskie". Obowiązki takie mogą być nakładane także na dostawców podlegających jurysdykcji innego państwa członkowskiego, w oparciu o przychód uzyskiwany w państwie, w którym jest odbierana usługa - wyjaśniono.

Zaznaczono jednocześnie, że "projektowana ustawa zwalnia z obowiązków mikroprzedsiębiorców (niski przychód) oraz usługi o niewielkim zasięgu".

W uzasadnieniu projektu oszacowano, że nałożenie na podmioty dostarczające audiowizualne usługi medialne na żądanie obowiązku dokonywania wpłat na rzecz PISF przyniesie tej instytucji przychód w wysokości ok. 15 mln zł do końca roku 2020 oraz co najmniej 20 mln zł rocznie w kolejnych latach.