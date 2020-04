Jakimowski o składce 1,5 proc. pobieranej od nadawców VOD: to mądre i nowoczesne rozwiązanie

Zapisy w opracowywanej aktualizacji tarczy antykryzysowej dotyczące składki 1,5 proc. przychodu pobieranej od nadawców VOD na rzecz polskiej kinematografii to mądre i nowoczesne rozwiązanie stosowane już w krajach, gdzie robi się najlepsze filmy - powiedział we wtorek PAP przewodniczący Gildii Reżyserów Polskich Andrzej Jakimowski.

Polski Instytut Sztuki Filmowej poinformował we wtorek w komunikacie, że "dzięki staraniom wicepremiera, ministra kultury i dziedzictwa narodowego Piotra Glińskiego udało się włączyć do opracowywanej aktualizacji tarczy antykryzysowej zapisy dotyczące składki 1,5 proc. przychodu pobieranej od nadawców audiowizualnych usług medialnych na żądanie". "Ta oczekiwana i konieczna zmiana była możliwa dzięki konsensusowi środowiska, który był reakcją na kryzys polskiej kinematografii spowodowany bieżącą sytuacją epidemiologiczną. Ponadto jest to odpowiedź na wyzwania stawiane przez rozwój technologiczny na rynku audiowizualnym" - podkreślił Instytut.

Jak wyjaśnił PISF, składka 1,5 proc. przychodu pobierana od nadawców VOD nie jest podatkiem cyfrowym. "To składka wpłacana do PISF, wchodząca w pulę środków, które są rozdysponowywane na przedsięwzięcia z zakresu kinematografii, czyli np. na produkcję filmów, organizację festiwali i innych wydarzeń filmowych. Nie obciąża ona użytkownika końcowego, jakim jest widz portalu, ale podmiot, który świadczy usługę VOD. Obecnie analogiczną opłatę wnoszą m.in. nadawcy telewizyjni, właściciele kin, dystrybutorzy, czyli podmioty, które czerpią przychody z eksploatacji dorobku polskiej kinematografii" - czytamy.

Komentując tę informację, przewodniczący Gildii Reżyserów Polskich Andrzej Jakimowski powiedział PAP, że "polscy filmowcy popierają w tej sprawie premiera Glińskiego". "To mądre i nowoczesne rozwiązanie stosowane już w krajach, gdzie robi się najlepsze filmy" - ocenił Jakimowski.

Projekt nowelizacji ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, w którym znalazły się m.in. zapisy zmieniające ustawę o kinematografii, został we wtorek przyjęty przez rząd i trafił do Sejmu.

Jak stwierdzono w uzasadnieniu projektu, nowelizacja ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19 dokonała "modyfikacji definicji +filmu+ zawartej w ustawie z dnia 30 czerwca 2005 r. o kinematografii". "Dzięki tej zmianie możliwe jest premierowe udostępnienie nie tylko w kinie, ale także w innego rodzaju usługach, w tym w audiowizualnych usługach medialnych na żądanie. Podmioty dostarczające tego typu usługi korzystają więc na powyższej zmianie, mogą bowiem oferować swoim odbiorcom atrakcyjne, niedostępne nigdzie wcześniej treści, które wyprodukowane zostały przy wsparciu PISF. W związku z powyższym nałożenie na te podmioty obowiązku dokonywania wpłat na rzecz PISF jest uzasadnione" - oceniono.

Dodano, że "nakładanie tego typu obowiązków dopuszczalne jest przez prawo europejskie". Obowiązki takie mogą być nakładane także na dostawców podlegających jurysdykcji innego państwa członkowskiego, w oparciu o przychód uzyskiwany w państwie, w którym jest odbierana usługa - wyjaśniono.

Zaznaczono jednocześnie, że "projektowana ustawa zwalnia z obowiązków mikroprzedsiębiorców (niski przychód) oraz usługi o niewielkim zasięgu".

W projekcie poinformowano, że nałożenie na podmioty dostarczające audiowizualne usługi medialne na żądanie obowiązku dokonywania wpłat na rzecz PISF - szacunkowo - przyniesie tej instytucji przychód w wysokości ok. 15 mln zł do końca roku 2020 oraz co najmniej 20 mln zł rocznie w kolejnych latach.