Jakóbik: po rozmowach Dudy z Trumpem nasuwają się trzy wnioski ws. atomu

Z informacji na temat energetyki jądrowej, ujawnionych po spotkaniu Andrzeja Dudy z Donaldem Trumpem można wysnuć trzy wnioski - powiedział PAP redaktor naczelny branżowego portalu Biznesalert Wojciech Jakóbik. Zwrócił jednak uwagę, że żadna umowa nie jest jeszcze podpisana.

Jak oświadczył na konferencji prasowej po spotkaniu z Dudą Trump, "pracujemy nad umową, która ułatwi Polsce rozwój i budowę elektrowni jądrowych". Andrzej Duda stwierdził z kolei, że umowa pomiędzy rządami USA i Polski zostanie podpisana w "najbliższym czasie" i "umożliwi podjęcie prac projektowych".

"Po pierwsze dowiedzieliśmy się, iż niebawem podpisana zostanie międzyrządowa umowa o pracach projektowych, które określą, jaką elektrownię i w jakiej technologii mieliby zbudować Amerykanie w Polsce" - powiedział PAP Jakóbik.

Jak dodał, kolejny ujawniony fakt dotyczy spółek, które jakoby zostały już wybrane. "To ważna informacja w kontekście dyskusji w Polsce na temat stworzenia nowej, dedykowanej spółki do budowy polskiej elektrowni jądrowej" - zauważył.

Według niego, trzecia informacja pojawiła się w podsumowaniu polsko-amerykańskiej współpracy, przedstawionym przez Biały Dom. Można tam przeczytać, że Polacy i Amerykanie rozmawiają o współpracy przy budowie "dużej" elektrowni. "Może to być sygnał, że nie chodzi o budowę małego, modułowego reaktora (SMR), co we współpracy z amerykańsko-japońskim GE Hitachi rozważa polski Synthos" - wskazał ekspert.

Zwrócił jednocześnie uwagę, że po spotkaniu Dudy i Trumpa popłynął sygnał, że rozmowy są dalej prowadzone i sprawa jest otwarta, w toku.

Według ostatnich deklaracji przedstawicieli polskiego rządu, budowa pierwszej elektrowni jądrowej w Polsce powinna ruszyć w 2026 r., pierwszy reaktor miałby działać w 2033 r., a w 2040 r. powinno działać sześć bloków jądrowych o łącznej mocy 6-9 GW.