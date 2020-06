Jakub Słupiński pełniącym obowiązki prezesa Banku Pocztowego

RN Banku Pocztowego delegowała we wtorek Jakuba Słupińskiego do pełnienia obowiązków prezesa zarządu banku - poinformował w komunikacie bank. Słupiński ma pełnić obowiązki prezesa do dnia powołania nowego szefa zarządu lub do 10 września br.

Rada nadzorcza Banku Pocztowego delegowała Jakuba Słupińskiego do czasowego wykonywania czynności członka zarządu banku i powierzyła mu pełnienie obowiązków prezesa - czytamy w komunikacie.

Bank wskazał, że Słupiński ma pełnić obowiązki prezesa do dnia powołania nowej osoby na to stanowisko lub do 10 września 2020 roku - w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi wcześniej - dodano.

W poniedziałek bank poinformował, że dotychczasowy prezes banku Robert Kuraszkiewicz złożył rezygnację. Kuraszkiewicza na prezesa Banku Pocztowego powołano w czerwcu 2019 r.