Jan Krzysztof Duda: szachy w Polsce mają sponsoringowy potencjał

- Polskie szachy mają bardzo duży potencjał sponsoringowy. To jest globalny trend, więc w Polsce też wcześniej czy później będzie naturalne, że szachy będą sponsorowane przez gigantyczne polskie firmy - mówi WNP.PL Jan Krzysztof Duda, arcymistrz szachowy, zawodnik ze ścisłej światowej czołówki.

Przesiew zawodników

- W Indiach szachy nie były popularne, pomimo tego, że stamtąd się wywodzą. Ale pojawił się mistrz świata Viswanathan Anand i szachy stały się bardzo popularne. Nieładnie można powiedzieć, że jest tam produkcja bardzo młodych arcymistrzów, w wieku 12, 13 czy 14 lat. To jest coś niesamowitego. Zostanie arcymistrzem w wieku 12 lat wymaga pełnego zaangażowania i poświęcenia - podkreśla Jan Krzysztof Duda.Jeszcze inaczej to wygląda w przypadku Chin.- Przez lata Chińczyków nie było, ale nagle się pojawili i zaczęli zdobywać pierwsze miejsca na olimpiadach i drużynowych mistrzostwach świata. Nikt nie wie, jak oni trenują, informacje stamtąd nie wypływają. Chińczycy i inne kraje azjatyckie mają ciągoty do gier rozumowych, więc różne gry planszowe są tam popularne - ocenia Jan Krzysztof Duda.Jan Krzysztof Duda podkreśla, że osiągnięcie dobrych wyników w szachach wymaga pracy od podstaw. Jak mówi, wiadomo, że jeśli się chce osiągnąć dużo w czymkolwiek w życiu, to trzeba zaczynać w bardzo młodym wieku.- Niby mamy w Polsce dobrych trenerów dla młodzieży, jest relatywnie dużo utalentowanych młodych zawodników, ale potem dochodzi do momentu, gdzie trzeba będzie wybrać albo naukę i studia, albo dalej kontynuować grę w szachy. To przesiewa bardzo wielu zawodników, wielu zawodników rezygnuje wtedy z kariery. Jak się jest nastolatkiem, to talent ma większe znaczenie i dobre wyniki przychodzą relatywnie łatwo. Potem, jak się przechodzi w szachy seniorskie, to trzeba poświęcać wiele, wiele godzin dziennie. Nie każdy jest na to gotów. Czegoś ewidentnie tutaj brakuje w Polsce, że tak mało jest nas w światowej czołówce - podkreśla Jan Krzysztof Duda.