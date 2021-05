Jan Olbrycht: Pieniądze z Funduszu Odbudowy najwcześniej we wrześniu

Pierwsze pieniądze z Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności mogą zostać wypłacone najwcześniej we wrześniu. Aby tak się jednak stało, do końca maja musi zostać przeprowadzona jego ratyfikacja we wszystkich krajach Wspólnoty. KPO musi także zatwierdzić Rada UE.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl