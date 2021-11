Janczyk: sejmowa komisja finansów "przepracowuje" najistotniejsze dokumenty gospodarcze

Sejmowa Komisja Finansów Publicznych "przepracowuje" najistotniejsze dokumenty dot. reguł obrotu gospodarczego, systemu podatkowego - mówi jej przewodniczący Wiesław Janczyk (PiS). Pakiet antyinflacyjny zostanie "uformowany" na najbliższym posiedzeniu Sejmu - dodał.

Sejmowa Komisja Finansów Publicznych wybrała w środę nowego przewodniczącego - został nim Wiesław Janczyk (PiS). Zastąpił na tej funkcji Henryka Kowalczyka, powołanego pod koniec października na wicepremiera, ministra rolnictwa i rozwoju wsi. Janczyk był jedynym zgłoszonym kandydatem na szefa Komisji Finansów Publicznych.

"Myślę, że to jest pewien kredyt zaufania" - powiedział w środę Janczyk w TVP Info, pytany o to, "czym sobie zasłużył" na akceptację swojej kandydatury przez opozycję.

Janczyk przypomniał, że w komisji finansów pracuje kilkanaście lat. "Myślę, że daliśmy się sobie nawzajem poznać w różnych sytuacjach - w sytuacjach twardych rozmów, jakie zdarzają się między opozycją a większością parlamentarną" - tłumaczył.

Zdaniem Janczyka, komisja finansów jest "bardzo wymagająca, odpowiedzialna - niektórzy twierdzą, że jedna z najważniejszych, bo przecież spinająca wszystkie pomysły innych komisji, które mają skutki gospodarcze, finansowe". Jak mówił, komisja "przepracowuje najistotniejsze dokumenty dotyczące reguł obrotu gospodarczego, systemu podatkowego".

"Jest takim miejscem, gdzie wszyscy kumulują swoje najlepsze siły, najlepsze pomysły, propozycje - one się ucierają w toku bardzo asertywnego, szorstkiego dialogu, który prowadzimy, i stąd myślę, że wszyscy dobrze się znamy" - powiedział nowy przewodniczący.

Przyznał, że przy pracach komisji ważna jest też sprawność prowadzenia obrad. "Samo poruszanie się po procedurach, oprócz otwartości na wszystkie pomysły, inicjatywy poszczególnych klubów, kół parlamentarnych, na wypowiedzi indywidualnych członków komisji, to myślę, że sprawność w organizacji pracy i w prowadzeniu obrad jest tym elementem, który większość osób przewiduje, że będzie to dobrze wykonane. Myślę też to zagwarantować" - powiedział.

Janczyk został zapytany, kiedy komisja zajmie się pakietem antyinflacyjnym.

"Dzisiaj pan wiceminister finansów Patkowski zapowiedział, że w ciągu tygodnia ten dokument będzie gotowy i jeżeli tylko trafi do Sejmu, na pewno trafi do komisji finansów. Myślę, że na najbliższym posiedzeniu Sejmu on zostanie już uformowany i zapewne będzie procedowany w naszej komisji" - powiedział.

Wiceminister finansów Piotr Patkowski występował w środę w Sejmie w związku z wnioskiem posłów KO o przedstawienie informacji bieżącej "w sprawie ubożenia społeczeństwa na skutek skokowego wzrostu cen i braku równoważącego go wzrostu dochodów, w szczególności osób zatrudnionych w sferze budżetowej". "W ciągu tygodnia rząd i premier Morawiecki przedstawi konkretne postulaty +tarczy inflacyjnej+. Pakiet osłonowy dla Polaków zarówno tych ubogich energetycznie, jak i milionów polskich rodzin (...)" - powiedział wiceminister.

Celem pakietu ma być złagodzenie skutków wzrostu cen energii.

W obecnej kadencji Sejmu Janczyk zasiada w Komisji Finansów Publicznych i Komisji Spraw Zagranicznych. Był też posłem VI, VII i VIII kadencji. W latach 2016-2018 był wiceministrem finansów.

